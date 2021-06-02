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Pet

Vitória realiza evento de adoção de animais e vacinação contra a raiva

Ações acontecem no Parque Pedra da Cebola, no próximo dia 12 de junho
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 

02 jun 2021 às 10:11

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 10:11

Prefeito Lorenzo Pazolini e secretária Thais Cohen conheceram animais que estão disponíveis para adoção no CVSA
Prefeito Lorenzo Pazolini e secretária Thais Cohen conheceram animais que estão disponíveis para adoção no CVSA Crédito: Leonardo Silveira/PMV
Tem vontade de adotar um pet? Eis a oportunidade. No próximo dia 12 de junho, das 9h às 16h, o Parque Pedra da Cebola, na Mata da Praia, em Vitória, vai realizar um  Evento de Adoção de Animais. Se você já tem um bichinho, vale também passear com ele pelo local, pois será montado um posto volante para a vacinação contra a raiva dos bichinhos.
Organizada pelo Centro de Vigilância em Saúde Ambiental (CVSA), a feira conta com 51 animais (27 cães e 24 gatos) resgatados e que estão à espera de um lar. Para levar um dos pets para casa, é necessário ter idade mínima de 18 anos e, no ato da adoção, apresentar CPF, RG e comprovante de residência.
O evento seguirá o protocolo de biossegurança já estabelecido para frear a transmissão do coronavírus, disponibilizando álcool em gel, exigindo dos frequentadores o uso de máscara de proteção, bem como o respeito ao distanciamento social.
"O cuidado com os animais é um compromisso da nossa gestão, firmado com os moradores de Vitória, desde o período da campanha. Além de apoiar as organizações da sociedade civil que atuam no acolhimento, na assistência e na proteção de cães e gatos, estamos implementando ações municipais como o Evento de Adoção, com a finalidade de proporcionar aos animais os devidos cuidados. O bem-estar animal é uma das nossas principais bandeiras", informa o prefeito Lorenzo Pazolini.

ADOÇÃO FORA DA FEIRA

Caso você não consiga ir até o evento, você pode adotar um dos 51 animais resgatados diretamente no CVSA, que fica na rua São Sebastião, s/nº, em Resistência. Por conta da pandemia, a visitação ao canil acontece com agendamento, por meio do telefone 3324-5864. É possível marcar uma visita de segunda a sexta-feira, das 9 às 15 horas, exceto feriados.
*Com informações da Prefeitura de Vitória

Atualização

02/06/2021 - 4:10
A Prefeitura de Vitória havia usado o termo Feria de Adoção de Animais na divulgação da ação na Mata da Praia e, posteriormente, pediu a correção para Evento de Adoção de Animais. A informação foi corrigida.

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