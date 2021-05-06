4 dicas para lidar com o seu pet durante o confinamento

Cachorro, cão, pet Crédito: PicsbyFran/Pixabay

Durante o confinamento intenso dentro de casa, a turma dos animais domésticos também fica ansiosa para pisar na rua. Acostumados com a palavra "passear" e a brincar com várias pessoas, os pets precisam se entreter no decorrer da pandemia. Mas como isso pode ser feito?

O adestrador Francisco Djalma alega que, no atual cenário em que vivemos, os cães acabam sentindo muito mais do que nós humanos. "Isso acontece porque eles estão recebendo uma carga enorme de emoções as quais não estão habituados, seja nossa frustração, irritação ou desespero por todos os problemas que cercam a pandemia. E sim, eles sentem toda essa energia, mas não sabem que tudo isso é passageiro, muito menos compreendem as restrições e as liberações", explica.

Outra apaixonada pelo mundo animal é Karine Quadros, que também sentiu a diferença da vivência dos pets logo no começo da pandemia. A veterinária alega que apesar da brusca mudança com a pandemia, a maioria dos animais domésticos tiveram um benefício, tendo em vista que em tempos anteriores os proprietários ficavam, na maior parte do tempo, fora de casa.

Karine nota a diferença dentro do próprio consultório. ''A gente percebeu um aumento de movimento em casos iniciais de doenças nos pets'', o que é mais difícil de acontecer porque, normalmente, a falta de observação do tutor faz com que o diagnóstico aconteça tardiamente.

CUIDADOS DIÁRIOS

O adestrador e a veterinária alertam para os cuidados importantes que os donos devem tomar, estando em casa, para que novas atividades atendam às necessidades dos pets. Para Djalma, compreender os diversos comportamentos do seu pet é fundamental para uma comunicação clara e efetiva nesse momento.

É importante que os tutores não encarem as atividades diárias com o animal como uma obrigação, e sim um momento da rotina juntos. Ele ainda deixa o recado: "Lembre-se que tudo que o seu cão aprendeu até hoje é fruto de tudo que tem vivido com você".

O adestrador Djalma com alguns dos seus cães em treinamento Crédito: Reprodução/Instagram

Karine também reforça a atenção que deve ser voltada aos pets. "O maior cuidado que você pode ter é notar quando o seu animal precisa de ajuda, além de perceber as mudanças de comportamento e os níveis de estresse, que podem se demonstrar através do medo", pontua a especialista.

Confira quatro dicas selecionadas para lidar com os bichinhos neste período de confinamento.