Papagaio rouba a cena e dá trabalho para os bombeiros em Vitória

Papagaio verde se camuflava nas folhas da árvore de Jardim da Penha, em Vitória Crédito: Érica Vaz

De acordo com as informações divulgadas nas redes sociais, os bombeiros foram acionados por volta das 8h20 para resgatar a ave que estaria no topo da árvore desde a última segunda-feira (19). Como os galhos em que ela estava ficavam a mais de 15 metros de altura, foi preciso o uso de uma plataforma erguida por um caminhão para tentar alcançá-la.

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No vídeo recebido pela TV Gazeta dá para ver um militar se aproximando do papagaio com uma ferramenta de captura (veja acima). No entanto, em uma das tentativas, ele alçou voo e partiu para uma árvore ao lado. Dessa forma, foi possível verificar que o animal não estava preso, nem ferido.

Em outras imagens feitas pela equipe de A Gazeta também se nota a grande quantidade de curiosos que decidiram acompanhar de perto a missão desta manhã. Só por volta das 13h é que foi comunicado que as equipes deixaram o local, com a consciência tranquila de que estava tudo bem. O papagaio agradece.

PAPAGAIO GRITAVA "SOCORRO"

De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente de Vitória, a operação aconteceu depois de acionamentos de moradores de Jardim da Penha diante de uma palavra repetida pelo papagaio: "socorro". No entanto, no local, as equipes constataram que ele tinha boas condições de saúde e não representava risco.

O resgate do papagaio em Vitória

"Cancelamos a operação de resgate para não estressar o bicho, que convive bem com os humanos. Provavelmente ele vai voltar para o antigo dono ou adotar uma nova casa, onde encontrar comida", explicou o biólogo Saulo Ramos, que destacou que a ave não tinha anilha na garra, o que caracterizaria a compra legal.

Por esse motivo, o município aproveitou para ressaltar que o tráfico e o comércio de animais silvestres sem a autorização devida são ilegais no Brasil e amparados pela Lei nº 9.605, de Crimes Ambientais. A pena para quem o fizer é detenção de seis meses a um ano. Além do pagamento de multa.

SAIBA QUANDO ACIONAR AUTORIDADES

Ainda segundo o biólogo Saulo Ramos, nem todo animal silvestre precisa ser recolhido. "Vitória é uma cidade que possui muitas áreas verdes e é comum encontrarmos exemplares na área urbana. O recolhimento só é recomendado se o bicho apresenta risco para a população, se está ferido ou precisando de cuidados", esclareceu.

Caso você se depare com um animal silvestre em uma dessas três situações elencadas, a orientação da prefeitura da Capital é ligar imediatamente para o telefone (27) 9 9724-2788 ou para o número 156. A partir do acionamento, o bicho será avaliado e poderá ser reintroduzido à natureza ou levado para centros específicos na Grande Vitória