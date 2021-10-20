Conheça Davi, o macaco-prego capixaba que faz sucesso na internet

O macaco capixaba Davi já acumula mais de 3,6 mil seguidores no Instagram Crédito: @macacocapixaba | Instagram

O macaco-prego foi comprado legalmente em Santa Catarina. À reportagem de A Gazeta, Rafael contou que Davi chegou ao Estado com quatro meses e atualmente tem quatro anos. "Ele veio de avião com toda a documentação, microchipado e com nota fiscal. Não existe isso de ter um animal da natureza e depois registrar. Para ter um animal desse, tem que ser nascido e criado em cativeiro, de um criador comercial", explicou.

Difícil mesmo é não se encantar pelo Davi. Simpático, o macaquinho é estrela no Instagram e já acumula mais de 3,6 mil seguidores. Nos posts, Rafael mostra um pouco da rotina do macaco-prego, que gosta de assistir filme e até come pipoca.

"Ele tem uma casa enorme e horários de treinamento. Eu mesmo o treino. Tem uma ração especial que ele come, própria para macaco-prego. Dou ovo cozido, cenoura, fruta, legumes... Ele ama", contou Rafael à reportagem.

A ideia de criar uma página somente para o Davi surgiu após seguidores do perfil pessoal de Rafael pedirem por mais vídeos e fotos do macaquinho. "Sempre que eu postava vídeos com ele, os posts bombavam. Aí eu criei o perfil dele e fez sucesso. O dia que gravei um standup em Manguinhos, com ele tomando mamadeira e vendo o sol nascer, estourou", relembrou o empresário.

DAVI E OS IRMÃOS

Apaixonado por animais desde criança, Rafael tem outros bichos em casa: dois cachorros, dois faisões, codornas e outras aves mansas. Segundo o empresário, Davi interage super bem com os animais. "Todos são amigos. Sempre que chega um animal novo aqui, eu o apresento e eles se tornam amigos".

Sobre a realização de um sonho de criança — de ter um macaquinho para chamar de seu — o empresário conta que Davi deve viver cerca de 50 anos. "Ele vai viver comigo a vida inteira. Requer um cuidado diferenciado. Usa fralda, roupa, toma leite. É como se fosse um neném", finalizou.

MEU DEUS, QUERO UM MACACO!

Calma, gente. À reportagem de A Gazeta, Rafael explicou que não é tão fácil assim adquirir um macaco: é preciso ter muita dedicação para dar uma vida boa ao bichinho. Ele disse que as pessoas assistem aos vídeos e pensam que é possível ter um macaco dentro de um apartamento, mas não é bem assim. Apesar de ser um animal silvestre, Davi tem um viveiro enorme só para ele na casa do Rafael, com várias cordas para brincar e uma cascata enorme.

Your browser does not support the video tag.

"Ter um animal desse solto em casa não é possível. Ele vai mexer em tudo. Macacos não têm limites como um cachorro. Eles saltam muito alto e a anatomia deles permite que eles abram qualquer armário e façam de tudo. Aqui ele tem um viveiro amplo e faz exercícios, porque tem muita energia", explicou.

Além de passar as tardes arrancando os suspiros de fofura dos internautas, Davi também passa o dia inteiro pulando, saltando e destruindo coisas. Mas ele também segue rotina, viu. "Se ele entra aqui em casa, sabe que não pode abrir armários e pegar copos porque eu treinei ele. Ele gosta muito de brincar com as aves e os cachorros, e também interagir com gente", contou Rafael.

Conheça Davi, o macaco capixaba

Agora, um fato curioso. Davi não curte mulheres. Rafael contou que, como o macaco entende que o empresário é um líder, ele não lida muito bem com mulheres. Mas ainda é possível que esse comportamento mude. "Ele ainda é filhote e fica adulto com oito anos. Então ainda há chance dele mudar esse comportamento e lidar melhor com isso".