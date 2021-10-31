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Balanço da Defesa Civil

Chuva forte atinge com mais intensidade cidades do interior do ES

Municípios do Norte foram os mais afetados, mas há ocorrências também na Região Sul; alerta de chuva forte permanecem ativos até a manhã da próxima terça-feira (02)

Publicado em 31 de Outubro de 2021 às 11:24

Publicado em 

31 out 2021 às 11:24
Praia de Camburi, em Vitória, tem baixo movimento por causa da chuva nesta quarta-feira (20)
O alerta tem validade até a manhã de quarta-feira (02), período em que podem ser registrados volumes maiores de chuva Crédito: Carlos Alberto Silva
As fortes chuvas deste sábado (30) atingiram com mais força as cidades do interior do Espírito SantoRio Novo do Sul (78,8 mm), Água Doce do Norte (78 mm) e João Neiva (68,5 mm) foram os locais que registraram a maior precipitação, segundo o boletim da Defesa Civil Estadual.
O documento aponta que sete cidades no Estado ainda continuam em alerta em decorrência das chuvas. São locais onde podem ocorrer enxurradas ou inundações e onde há risco de deslizamento. São elas:
  • Piúma
  • Rio Novo do Sul
  • Água Doce do Norte
  • Viana
  • Guarapari
  • Cariacica
O alerta tem validade até a manhã de terça-feira (02), período em que podem ser registrados volumes maiores de chuva. Em algumas regiões do Norte a probabilidade é de que chova volumes de até 70 milímetros.

DANOS PROVOCADOS EM ALGUMAS CIDADES

Em pelo menos três cidades do Espírito Santo foram registrados danos, como deslizamento, destelhamento e até interdição de casas, com retirada de famílias do local até que a Defesa Civil possa fazer uma avaliação.
De acordo com o Boletim da Defesa Civil Estadual, em Linhares houve o colapso de parte de uma laje, com queda da estrutura. As famílias das casas vizinhas foram orientadas a deixarem o local até avaliação da da estrutura.

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Em Viana sede, o nível Rio Santo Agostinho começou a subir neste domingo (31), mas a situação se reverteu no final da manhã. Houve um pequeno deslizamento de barranco no bairro Vila Nova.
Em Cariacica houve desabamento de um muro em Vale dos Reis, destelhamento de casa no bairro Presidente Médici e um deslizamento no bairro Aparecida. Não houve vítimas.
Até o momento, o Estado contabiliza 18 pessoas desalojadas e 3 desabrigadas.

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