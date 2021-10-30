Viana registra maior volume de chuva em 24 horas no ES

Previsão é de tempo instável em todo o Estado Crédito: Carlos Alberto Silva

O capixaba começa o final de semana com tempo chuvoso. De acordo com a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, órgão pertencente ao Corpo de Bombeiros , nas últimas 24 horas, o maior acumulado de chuva foi registrado no município de Viana , com a marca de 92.4 milímetros. Na sequência, a cidade de Guarapari aparece com 58.2 mm e Cariacica , com 57.3 mm. Há alerta moderado para inundação em Viana e deslizamentos de terra para outras cidades.

Na capital, Vitória, foram registrados 57.3 milímetros de chuva. No Sul do Estado, o município onde mais choveu foi o balneário de Piúma , com 49.6 milímetros. Conforme o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, há risco moderado de enxurrada e inundação para Viana. Para as cidades de Guarapari, Piúma e Cariacica há alerta para deslizamento de terra.

Tempo

Segundo a coordenação de meteorologia do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a previsão neste sábado (30) é de chuva em todas as regiões do Espírito Santo. O órgão divulgou que as pancadas de chuva podem acontecer no período da tarde, no trecho que vai desde o oeste da Região Serrana até o extremo sul. O vento sopra com intensidade moderada entre o litoral sul e o metropolitano.

Na Grande Vitória, o Incaper prevê tempo nublado e previsão de chuva em alguns momentos do dia. A temperatura mínima pode chagar a 21 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Sul, além da chuva, a partir da tarde, nas proximidades do Caparaó, há possibilidade de pancadas de chuva com trovoadas em pontos isolados. A mínima de deve ser de 20 °C e máxima de 31 °C. Nas áreas mais altas, os termômetros podem chegar a mínima de 18 °C.

Nas montanhas da Região Serrana, há a previsão a partir da tarde para pancadas de chuva com trovoadas, em pontos isolados. Nas áreas altas, a mínima deve ser de 17 °C e máxima de 29 °C na região.

Nos municípios do Norte e Noroeste do Estado, apesar da possiblidade de chuva, a temperatura pode chegar aos de 33 °C no Norte e máxima de 35 °C, no Noroeste.

O mês de outubro se encerra no domingo (31) e o tempo continuará encoberto e chuvoso em todo o Estado. O portal Climatempo aponta também para risco de acumulados de chuva em Vitória, entre a segunda (1) e a terça-feira (2), com alerta para risco de deslizamentos, alagamentos e enchentes na Capital. Por todo o litoral, a previsão é de ventos de intensidade moderada, segundo o Incaper.