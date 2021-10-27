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Chuva, provocações e homenagem a Pelé: o ambiente na Vila Belmiro em Santos x Fluminense

Partida pelo Brasileirão, na noite desta quarta, teve momentos irreverentes, com participação de locutor do estádio, e lembrança pelo aniversário do ex-jogador...

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 20:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 out 2021 às 20:05
Crédito: Pedro Alvarez
Nesta quarta-feira (27), o Santos enfrentou o Fluminense, em partida atrasada da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em um capítulo importante na luta contra o rebaixamento, o Peixe contou com sua torcida na Vila Belmiro em noite com muita chuva. A partida teve homenagem aos 81 anos de Pelé e provocação ao clube carioca.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Antes e durante a partida, a chuva teve protagonismo. Com um clima frio e chuvoso, a torcida buscou abrigo debaixo dos toldos dos bares nas ruas próximas ao estádio.
Rojões, sinalizadores, músicas e muito apoio acompanharam a chegada dos jogadores do Santos, apesar da chuva atrapalhar. Dentro do estádio, provocações marcaram o encontro entre as torcidas. A cada momento mais silencioso, a torcida do Fluminense aproveitou para provocar os santistas. Em um desses momentos, os cariocas cantaram 'arerê, o Santos vai jogar a Série B', alfinetando o time que luta contra o Z4.
Em resposta, os torcedores santistas mencionaram o rebaixamento do Fluminense para a Série C em 1998. A provocação fez até o sistema de som da Vila Belmiro entrar em ação, também com uma brincadeira sobre a terceira divisão.
"O gramado da Vila está pronto! Este gramado está verdinho, este tapete, um TAPETÃO que não tem a letra C", anunciou o locutor do estádio.
O jogo também teve um momento de reverência. O clube prestou homenagem ao seu ídolo Pelé, que completou 81 anos no último sábado (23), dia em que o Peixe foi derrotado pelo América-MG, na Vila Belmiro. Em seu estádio, o alvinegro voltou a homenageá-lo.
Ainda no primeiro tempo, no décimo minuto de jogo, em alusão ao número eternizado pelo ídolo do Santos, os telões do estádio exibiram um vídeo com imagens e momentos da trajetória de Pelé no clube. Ao mesmo tempo, a torcida cantou a popular música 'mil gols, mil gols, só Pelé, só Pelé, que jogou no meu Santos'.

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