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Clima

Final de semana será de tempo nublado e com chuva fraca em todo o ES

Previsão do Incaper é de temperaturas amenas, com tempo fechado entre esta sexta-feira (22) e o domingo (24) e chuvinha em todas as regiões capixabas

Publicado em 22 de Outubro de 2021 às 10:49

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

22 out 2021 às 10:49
Chuva em Vitória nesta quarta-feira (20)
Previsão para o final de semana é de chuva fraca em todo o Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva
Quem estava esperando o final de semana para conseguir pegar uma praia depois dos dias de tempo fechado e chuvas no Espírito Santo, vai ter que esperar mais um pouco para renovar o bronze. A chuva deve voltar a atingir o Estado nesta sexta-feira (22), sábado (23) e domingo (24), de acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).
Na sexta-feira, a previsão é de céu nublado em todo o Estado, com previsão de chuva fraca ao longo do dia em todas as regiões. O instituto aponta para possibilidade de chuvas mais fortes nas regiões Sul e Serrana no período da tarde. A previsão é de temperaturas baixas, podendo chegar a 14ºC na Região Sul e 15ºC na Serrana. A Grande Vitória terá temperaturas entre 20ºC e 26ºC. 
Vitória
Banhistas aproveitaram a rápida aparição do sol e foram à praia nesta sexta (22) em Vitória pela manhã Crédito: Ricardo Medeiros
O sábado terá o sol aparecendo mais, porém entre muitas nuvens. O Incaper aponta pra chuvas rápidas e fracas ao longo do dia em todas as regiões do Estado. O instituo afirma que haverá um pequeno aumento nas temperaturas, com as regiões Sul e Noroeste tendo as maiores máximas: 31ºC e 29ºC, respectivamente.
No domingo, o Incaper informa que a umidade marítima trazida por ventos oceânicos favorece a incidência de chuvas fracas em todas as regiões do Estado. Nas regiões Sul e Serrana, pode haver pancadas de chuvas no período da tarde. Haverá também ventos com intensidade moderada a forte no litoral Sul e na Grande Vitória, além de ventos moderados no litoral Nordeste. As temperaturas devem subir um pouco mais em todo o Estado.

NÚMERO DE RAIOS AUMENTOU NO ES

Um levantamento do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial (Inpe), divulgado no jornal Bom Dia Brasil, da Rede Globo, nesta sexta-feira mostrou um aumento no número de raios no Espírito Santo neste ano em relação ao ano passado. Entre janeiro e setembro de 2021, foram registrados cerca de 470 mil raios no Estado, um crescimento de 187% em relação ao mesmo período no ano anterior.
Incidência de raios no Espírito Santo aumentou em 187% em 2021 em relação a 2020
Incidência de raios no Espírito Santo aumentou em 187% em 2021 em relação a 2020 Crédito: Reprodução/Bom Dia Brasil

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