Inmet alerta para chuva no ES; veja previsão para o fim de semana

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta quinta-feira (21), um alerta amarelo com perigo potencial para chuvas intensas em 28 municípios do Espírito Santo. O aviso é válido até as 10h desta sexta-feira (22).
Segundo o Inmet, pode chover entre 20 e 30 milímetros por hora ou 50 milímetros por dia e há previsão de ventos intensos, de até 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Confira as instruções do instituto:
- Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
CIDADES EM ALERTA:
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alto Rio Novo
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Colatina
- Conceição da Barra
- Ecoporanga
- Governador Lindenberg
- Jaguaré
- Linhares
- Mantenópolis
- Marilândia
- Montanha
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- Rio Bananal
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- Sooretama
- Vila Pavão
- Vila Valério
PREVISÃO PARA O FIM DE SEMANA
Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), esta sexta-feira (21) será com céu nublado e algumas aberturas de sol em todo o Estado. Há previsão de chuva fraca em alguns momentos do dia, em todas as regiões.
Nas regiões Sul e Serrana, a chuva pode ocorrer um pouco mais forte no período da tarde. As temperaturas máxima e mínimas terão pequeno aumento em todo o Espírito Santo.
Com relação ao sábado (23), Incaper aponta que o sol aparece um pouco mais entre muitas nuvens, mas ainda pode haver chuva fraca e rápida, em alguns momentos do dia, em todas as regiões do Estado. As temperaturas máxima e mínimas voltarão a sofrer um pequeno aumento.
Já para o domingo (24), a previsão é de que a umidade marítima trazida por ventos oceânicos favoreça a ocorrência de chuva fraca, em alguns momentos do dia, em todas as regiões do Estado. Nas regiões Sul e Serrana, podem ocorrer pancadas de chuva forte na parte da tarde.
Os ventos devem soprar com intensidade moderada no litoral nordeste, e de moderada a forte, entre o litoral Sul e a Gande Vitória. As temperaturas sobem um pouco mais em todas as regiões.