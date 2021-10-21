Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Céu nublado

Inmet alerta para chuva no ES; veja previsão para o fim de semana

Alerta amarelo abrange 28 municípios capixabas e é válido até a manhã desta sexta-feira (21). a previsão do tempo para o fim de semana em todo o Estado capixaba
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

21 out 2021 às 18:20

Publicado em 21 de Outubro de 2021 às 18:20

Primavera começa com chuva, vento e frio na Capital
Final de semana também pode ter chuva no Espírito Santo; veja os detalhes Crédito: Fernando Madeira
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta quinta-feira (21), um alerta amarelo com perigo potencial para chuvas intensas em 28 municípios do Espírito Santo. O aviso é válido até as 10h desta sexta-feira (22).
Segundo o Inmet, pode chover entre 20 e 30 milímetros por hora ou 50 milímetros por dia e há previsão de ventos intensos, de até 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Confira as instruções do instituto:
  • Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
  • Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

CIDADES EM ALERTA:

  1. Água Doce do Norte
  2. Águia Branca
  3. Alto Rio Novo
  4. Baixo Guandu
  5. Barra de São Francisco
  6. Boa Esperança
  7. Colatina
  8. Conceição da Barra
  9. Ecoporanga
  10. Governador Lindenberg
  11. Jaguaré
  12. Linhares
  13. Mantenópolis
  14. Marilândia
  15. Montanha
  16. Mucurici
  17. Nova Venécia
  18. Pancas
  19. Pedro Canário
  20. Pinheiros
  21. Ponto Belo
  22. Rio Bananal
  23. São Domingos do Norte
  24. São Gabriel da Palha
  25. São Mateus
  26. Sooretama
  27. Vila Pavão
  28. Vila Valério

PREVISÃO PARA O FIM DE SEMANA

Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), esta sexta-feira (21) será com céu nublado e algumas aberturas de sol em todo o Estado. Há previsão de chuva fraca em alguns momentos do dia, em todas as regiões.
Nas regiões Sul e Serrana, a chuva pode ocorrer um pouco mais forte no período da tarde. As temperaturas máxima e mínimas terão pequeno aumento em todo o Espírito Santo.
Com relação ao sábado (23),  Incaper aponta que o sol aparece um pouco mais entre muitas nuvens, mas ainda pode haver chuva fraca e rápida, em alguns momentos do dia, em todas as regiões do Estado. As temperaturas máxima e mínimas voltarão a sofrer um pequeno aumento.
Já para o domingo (24), a previsão é de que a umidade marítima trazida por ventos oceânicos favoreça a ocorrência de chuva fraca, em alguns momentos do dia, em todas as regiões do Estado. Nas regiões Sul e Serrana, podem ocorrer pancadas de chuva forte na parte da tarde.
Os ventos devem soprar com intensidade moderada no litoral nordeste, e de moderada a forte, entre o litoral Sul e a Gande Vitória. As temperaturas sobem um pouco mais em todas as regiões.

Veja Também

Inmet renova alerta e ES pode ter chuva forte até esta quinta-feira

Vitória já acumula quase o dobro da chuva esperada para outubro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chuva Chuva no ES Clima espírito santo Incaper Inmet Previsão do Tempo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Acidente no bairro Nova Brasília
Moto avança sinal e causa acidente com três feridos em Cachoeiro; vídeo
Imagem Edicase Brasil
Alckmin sanciona guarda compartilhada de animais de estimação após separação de casais
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: como declarar despesas médicas no IR? Tire suas dúvidas!

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados