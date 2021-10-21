Inmet alerta para chuva no ES; veja previsão para o fim de semana

Final de semana também pode ter chuva no Espírito Santo; veja os detalhes Crédito: Fernando Madeira

Segundo o Inmet, pode chover entre 20 e 30 milímetros por hora ou 50 milímetros por dia e há previsão de ventos intensos, de até 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Confira as instruções do instituto:

Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;



Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).



CIDADES EM ALERTA:

Água Doce do Norte Águia Branca Alto Rio Novo Baixo Guandu Barra de São Francisco Boa Esperança Colatina Conceição da Barra Ecoporanga Governador Lindenberg Jaguaré Linhares Mantenópolis Marilândia Montanha Mucurici Nova Venécia Pancas Pedro Canário Pinheiros Ponto Belo Rio Bananal São Domingos do Norte São Gabriel da Palha São Mateus Sooretama Vila Pavão Vila Valério

PREVISÃO PARA O FIM DE SEMANA

sexta-feira (21) será com céu nublado e algumas aberturas de sol em todo o Estado. Há previsão de chuva fraca em alguns momentos do dia, em todas as regiões. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) , estaserá com céu nublado e algumas aberturas de sol em todo o Estado. Há previsão de chuva fraca em alguns momentos do dia, em todas as regiões.

Nas regiões Sul e Serrana, a chuva pode ocorrer um pouco mais forte no período da tarde. As temperaturas máxima e mínimas terão pequeno aumento em todo o Espírito Santo.

Com relação ao sábado (23), Incaper aponta que o sol aparece um pouco mais entre muitas nuvens, mas ainda pode haver chuva fraca e rápida, em alguns momentos do dia, em todas as regiões do Estado. As temperaturas máxima e mínimas voltarão a sofrer um pequeno aumento.

Já para o domingo (24), a previsão é de que a umidade marítima trazida por ventos oceânicos favoreça a ocorrência de chuva fraca, em alguns momentos do dia, em todas as regiões do Estado. Nas regiões Sul e Serrana, podem ocorrer pancadas de chuva forte na parte da tarde.