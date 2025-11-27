Fuga inusitada: detento usa trator para escapar de presídio no ES

Uma fuga inusitada foi registrada na Penitenciária Semiaberta de São Mateus (PSSM), Norte do Espírito Santo. Um detento utilizou um trator para escapar da unidade na última terça-feira (25).
Interno do regime semiaberto, ele atuava como trabalhador rural no projeto de ressocialização Semear, desenvolvido na área agrícola da Penitenciária Regional de São Mateus (PRSM).
De acordo com a Secretaria da Justiça (Sejus), a evasão de Aldair José Ramalho dos Santos foi constatada ao final do expediente de trabalho, assim como a ausência do trator no pátio. “A ocorrência foi registrada junto à Polícia Civil”, informou, em nota.
O veículo foi recuperado no dia seguinte — quarta-feira (26) —, na região de Boa Esperança, após buscas realizadas por policiais penais da unidade.
A Sejus ressalta que o caso é tratado como evasão, uma vez que o preso do regime semiaberto abandonou o local de trabalho, descumprindo as determinações da justiça. “Internos deste regime realizam trabalho externo, livres de vigilância armada, e devem retornar à unidade prisional após as atividades”, informou.
O caso foi comunicado ao Poder Judiciário e às demais forças policiais que, assim como os serviços de Inteligência Prisional da Sejus e da Polícia Penal, foram acionados para ajudar na recaptura.
Aldair cumpre pena desde maio de 2020 por ameaça, roubo e lesão corporal no contexto da Lei Maria da Penha. Ele estava preso na Penitenciária Semiaberta de São Mateus (PSSM).
LEIA MAIS COLUNAS DE VILMARA FERNANDES
A Gazeta integra oSaiba mais
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.