Vilmara Fernandes
Vilmara Fernandes
Aqui você encontra conteúdos exclusivos sobre segurança, justiça e cidadania, com informações que impactam a vida das pessoas e da cidade

Fuga inusitada: detento usa trator para escapar de presídio no ES

Desaparecimento de preso que trabalhava na área agrícola foi notado no final do dia, assim como a ausência do equipamento; ele segue foragido

Vitória
Publicado em 27/11/2025 às 14h59
Trator e a fuga
Crédito: Arte - Camilly Napoleão com Adobe Firefly

Uma fuga inusitada foi registrada na Penitenciária Semiaberta de São Mateus (PSSM), Norte do Espírito Santo. Um detento utilizou um trator para escapar da unidade na última terça-feira (25).

Interno do regime semiaberto, ele atuava como trabalhador rural no projeto de ressocialização Semear, desenvolvido na área agrícola da Penitenciária Regional de São Mateus (PRSM).

De acordo com a Secretaria da Justiça (Sejus), a evasão de Aldair José Ramalho dos Santos foi constatada ao final do expediente de trabalho, assim como a ausência do trator no pátio. “A ocorrência foi registrada junto à Polícia Civil”, informou, em nota.

O veículo foi recuperado no dia seguinte — quarta-feira (26) —, na região de Boa Esperança, após buscas realizadas por policiais penais da unidade.

Aldair José Ramalho dos Santos , preso que fugiu com trator da PSSM
Aldair José Ramalho dos Santos, preso que fugiu com trator da PSSM. Crédito: Sejus

A Sejus ressalta que o caso é tratado como evasão, uma vez que o preso do regime semiaberto abandonou o local de trabalho, descumprindo as determinações da justiça. “Internos deste regime realizam trabalho externo, livres de vigilância armada, e devem retornar à unidade prisional após as atividades”, informou.

O caso foi comunicado ao Poder Judiciário e às demais forças policiais que, assim como os serviços de Inteligência Prisional da Sejus e da Polícia Penal, foram acionados para ajudar na recaptura.

Aldair cumpre pena desde maio de 2020 por ameaça, roubo e lesão corporal no contexto da Lei Maria da Penha. Ele estava preso na Penitenciária Semiaberta de São Mateus (PSSM).

LEIA MAIS COLUNAS DE VILMARA FERNANDES

Fraude tributária no café: policial civil entre os presos em operação no ES
Pix do crime: como facções do ES se uniram para comprar mais armas
Clínica de médico envenenado com arsênio é fechada na Praia do Canto
Mutirão de alvarás no ES para quitar honorários de advogados
Ex-vice-prefeito do ES é réu em processo por agressão e ameaça à esposa

A Gazeta integra o

Saiba mais
São Mateus Sejus Preso

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.