Homem é ferido a facadas por ex-marido da namorada em Vila Velha

Atingida no abdômen e no dorso, vítima precisou passar por cirurgia; suspeito foi detido e confessou o crime, segundo a polícia

Mikaella Mozer Repórter / [email protected]

Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 17:09

Um homem foi esfaqueado duas vezes no abdômen e uma no dorso pelo ex-marido da namorada no bairro Paul, em Vila Velha, na madrugada de sábado (6). Em função da gravidade dos ferimentos, a vítima precisou passar por cirurgia no Hospital Antônio Bezerra de Faria, no município canela-verde.

Conforme apuração do repórter Diony Silva, da TV Gazeta, a vítima revelou, em depoimento à Polícia Militar, dentro da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), que estava na casa da companheira quando o crime aconteceu.

O homem esfaqueado detalhou que o suspeito chegou à residência arrombando a porta e, em seguida, utilizou uma faca para o atingir diversas vezes. O ferido disse que conseguiu fugir e pedir socorro. Já o agressor foi encontrado dentro de casa e confessou o crime, além de mostrar o objeto utilizado para ferir a vítima, segundo a polícia.

A Polícia Civil informou que o suspeito foi detido pela equipe do plantão do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). Em função de a ocorrência ainda estar em andamento, não foi possível fornecer mais detalhes.

