Idosa esfaqueada por morador de rua no Morro do Quadro deixa hospital

A idosa de 77 anos que foi atacada por um morador em situação de rua com um facão no Morro do Quadro, em Vitória, teve alta do Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas. Ela deixou a unidade hospitalar no último sábado (7), após ficar internada por quase um mês.
Ela é uma das duas mulheres esfaqueadas pelo homem, identificado como Denilson Jesus dos Santos, de 34 anos. A outra vítima teve ferimentos leves, mas a idosa de 77 anos ficou gravemente ferida, com machucados na cabeça e cortes no braço direito, que romperam ossos e tendões.
Denilson foi preso em flagrante após ser agredido com pedradas por populares. Ele segue preso no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Vila Velha, segundo informações da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus).
O morador em situação de rua utilizou um facão para agredir as mulheres e disse que tinha agido "a mando de satanás para matar todo mundo". Um dos filhos da idosa, que pediu para não ser identificado, contou que a mãe vai precisar fazer fisioterapia para recuperar os movimentos do braço. "Ela mexe com dificuldade porque o braço ficou muito danificado com os cortes que foram fundos", explicou ele.
O filho revelou ainda que a mãe está tranquila, apesar do susto que viveu. "No início, ela não lembrava de quase nada, mas agora consegue se recordar do ataque. Ela tem uma boa espiritualidade, o que ajuda a mantê-la serena", comentou.
O CASO
O homem em situação de rua foi agredido com pedradas por moradores no bairro Ilha do Príncipe, em Vitória, após ferir duas mulheres com uma faca no Morro do Quadro, também na Capital. Uma das vítimas seria uma idosa de 77 anos, que foi esfaqueada na altura da cabeça e teve uma fratura exposta em um dos braços. As agressões ao homem em situação de rua - que mais tarde se identificou à polícia como Denilson Jesus dos Santos, de 34 anos - aconteceram por volta das 21 horas do dia 18 de fevereiro.