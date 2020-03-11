Idosa esfaqueada por morador de rua no Morro do Quadro deixa hospital

Morador de rua foi agredido após esfaquear duas idosas em Vitória Crédito: Reprodução

Ela é uma das duas mulheres esfaqueadas pelo homem, identificado como Denilson Jesus dos Santos, de 34 anos. A outra vítima teve ferimentos leves, mas a idosa de 77 anos ficou gravemente ferida, com machucados na cabeça e cortes no braço direito, que romperam ossos e tendões.

Denilson foi preso em flagrante após ser agredido com pedradas por populares. Ele segue preso no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Vila Velha, segundo informações da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus)

O morador em situação de rua utilizou um facão para agredir as mulheres e disse que tinha agido "a mando de satanás para matar todo mundo". Um dos filhos da idosa, que pediu para não ser identificado, contou que a mãe vai precisar fazer fisioterapia para recuperar os movimentos do braço. "Ela mexe com dificuldade porque o braço ficou muito danificado com os cortes que foram fundos", explicou ele.

O filho revelou ainda que a mãe está tranquila, apesar do susto que viveu. "No início, ela não lembrava de quase nada, mas agora consegue se recordar do ataque. Ela tem uma boa espiritualidade, o que ajuda a mantê-la serena", comentou.

O CASO