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Após reportagem

Prefeitura de Cariacica entrega equipamentos de proteção a coveiros

A Gazeta mostrou a aflição de coveiros que trabalhavam sem equipamento de proteção. Para a reportagem, a prefeitura disse que já havia entregado os equipamentos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 abr 2020 às 20:13

Publicado em 29 de Abril de 2020 às 20:13

Coveiros trabalhando sem equipamentos de proteção individual em sepultamentos de pacientes com Covid-19 ou suspeitos, no cemitério Jardim da Saudade, em Cariacica, foi uma reclamação que virou notícia aqui no site A Gazeta, na terça-feira (29). Na manhã desta quarta-feira (29), um funcionário da prefeitura fez a entrega dos equipamentos.  
A chegada do equipamento no cemitério em Nova Rosa da Penha foi registrado pela vereadora Ilma Siqueira, que acompanha o drama dos coveiros e já havia feito até um requerimento junto à prefeitura sobre a situação.  "Eu fui ao cemitério para comprovar o que estava acontecendo, foi quando flagrei que o material estava sendo entregue naquele momento", afirmou a vereadora, que filmou a caixa com macacão, luvas e máscaras. Mesmo assim, ainda não há botas no conjunto, segundo relatou os coveiros.

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Cemitério Jardim da Saudade, em Nova Rosa da Penha, Cariacica
Cemitério Jardim da Saudade, em Nova Rosa da Penha, Cariacica Crédito: Claudio Postay/Prefeitura de Cariacica
Nas imagens feita pela vereadora, aparece o funcionário designado a entregar os equipamentos (de camisa vermelha) e os únicos dois coveiros que trabalham no local, apesar da prefeitura ter repassado na terça-feira a informação de que há quatro coveiros atuando no cemitério Jardim da Saudade.
As condições de trabalho são ainda piores, pois houve redução da queda de funcionários e o aumento da demanda, segundo relato de coveiros ouvidos na terça-feira (28) pela reportagem.  "Eles estão tendo que cavar no braço essas covas e dois coveiros estão afastados. Conversei com coveiros de outros cemitérios e a realidade desses trabalhadores é muito difícil", afirmou a vereadora.  

CORONAVÍRUS

O contato direto com os caixões e também com amigos e parentes das vítimas que ainda se aglomeram tem deixado coveiros aflitos em Cariacica.  Na reportagem de terça-feira,  um  coveiro disse que tem medo de contrair a doença. "Estamos recebendo caixões lacrados de mortos de Covid-19 ou com suspeita aguardando o resultado do exame. Não tem equipamento de proteção individual como máscaras ou roupas apropriadas. Só temos botinas velhas e uniformes, mais nada", contou um.
Certidão de Óbito de vítima de covid que foi enterrada em cemitério municipal de Cariacica
Certidão de Óbito de vítima de covid que foi enterrada em cemitério municipal de Cariacica Crédito: Divulgação
Falta de higienização de capelas também é algo não recomendado no combate à disseminação do novo coronavírus. O coveiro contou que aumentou cerca de 15% o número de sepultamentos no cemitério de Jardim da Saudade, mas que o local continua a receber vários carros e ônibus com parentes e amigos dos que falecem, formando aglomerações, o que o deixa apreensivo. "Eu tenho família e vou pra casa todos os dias, ficamos expostos. Estamos trabalhando com a cara e a coragem, nada além", desabafou.
A reportagem acionou a Prefeitura de Cariacica  que informou ter entregado novos uniformes e equipamentos de EPI para a proteção dos profissionais que fazem sepultamentos (coveiros) semanalmente. Desde final de março, a entrega dos novos modelos, que assegura uma maior proteção, vem sendo disponibilizada. A entrega acontece toda semana ou sempre que os servidores solicitam.
Ainda por meio de nota, a Secretaria Municipal de Serviços afirma que os profissionais sempre trabalharam com proteção e que tem material de estoque no almoxarifado garantido caso haja necessidade. Todas as entregas são registradas e cada servidor assina um documento de protocolo. A secretaria reforça que irá intensificar a fiscalização da Gerência de Necrópoles para garantir que o servidor não trabalhe sem a devida proteção.

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