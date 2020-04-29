Prefeitura de Cariacica entrega equipamentos de proteção a coveiros

A chegada do equipamento no cemitério em Nova Rosa da Penha foi registrado pela vereadora Ilma Siqueira, que acompanha o drama dos coveiros e já havia feito até um requerimento junto à prefeitura sobre a situação. "Eu fui ao cemitério para comprovar o que estava acontecendo, foi quando flagrei que o material estava sendo entregue naquele momento", afirmou a vereadora, que filmou a caixa com macacão, luvas e máscaras. Mesmo assim, ainda não há botas no conjunto, segundo relatou os coveiros.

Cemitério Jardim da Saudade, em Nova Rosa da Penha, Cariacica Crédito: Claudio Postay/Prefeitura de Cariacica

Nas imagens feita pela vereadora, aparece o funcionário designado a entregar os equipamentos (de camisa vermelha) e os únicos dois coveiros que trabalham no local, apesar da prefeitura ter repassado na terça-feira a informação de que há quatro coveiros atuando no cemitério Jardim da Saudade.

As condições de trabalho são ainda piores, pois houve redução da queda de funcionários e o aumento da demanda, segundo relato de coveiros ouvidos na terça-feira (28) pela reportagem. "Eles estão tendo que cavar no braço essas covas e dois coveiros estão afastados. Conversei com coveiros de outros cemitérios e a realidade desses trabalhadores é muito difícil", afirmou a vereadora.

CORONAVÍRUS

O contato direto com os caixões e também com amigos e parentes das vítimas que ainda se aglomeram tem deixado coveiros aflitos em Cariacica . Na reportagem de terça-feira, um coveiro disse que tem medo de contrair a doença. "Estamos recebendo caixões lacrados de mortos de Covid-19 ou com suspeita aguardando o resultado do exame. Não tem equipamento de proteção individual como máscaras ou roupas apropriadas. Só temos botinas velhas e uniformes, mais nada", contou um.

Certidão de Óbito de vítima de covid que foi enterrada em cemitério municipal de Cariacica Crédito: Divulgação

Falta de higienização de capelas também é algo não recomendado no combate à disseminação do novo coronavírus. O coveiro contou que aumentou cerca de 15% o número de sepultamentos no cemitério de Jardim da Saudade, mas que o local continua a receber vários carros e ônibus com parentes e amigos dos que falecem, formando aglomerações, o que o deixa apreensivo. "Eu tenho família e vou pra casa todos os dias, ficamos expostos. Estamos trabalhando com a cara e a coragem, nada além", desabafou.

A reportagem acionou a Prefeitura de Cariacica que informou ter entregado novos uniformes e equipamentos de EPI para a proteção dos profissionais que fazem sepultamentos (coveiros) semanalmente. Desde final de março, a entrega dos novos modelos, que assegura uma maior proteção, vem sendo disponibilizada. A entrega acontece toda semana ou sempre que os servidores solicitam.