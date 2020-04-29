Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Combate ao coronavírus

Coronavírus: Ufes antecipa colação de grau de 23 estudantes de Medicina

Os estudantes contemplados com a antecipação da formatura cumpriram os requisitos de terem completado 75% da carga horária prevista para o período de internato médico ou estágio, segundo Portaria do Ministério da Educação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 abr 2020 às 19:54

Publicado em 29 de Abril de 2020 às 19:54

Colação de grau antecipada de 23 estudantes de Medicina da Ufes para atuar no combate à pandemia do coronavírus
Colação de grau antecipada de 23 estudantes de Medicina da Ufes para atuar no combate à pandemia do coronavírus Crédito: Ufes
Vinte e três estudantes do curso de Medicina da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) colaram grau antecipadamente na tarde desta quarta-feira (29). Eles vão atuar em ações de combate à pandemia do novo coronavírus (Covid-19). O mesmo já ocorreu em faculdades particulares do Estado, acompanhando as orientações da Portaria 383 do Ministério da Educação.
De acordo com a assessoria de imprensa da Ufes, os estudantes contemplados com a antecipação cumpriram os requisitos de terem completado 75% da carga horária prevista para o período de internato médico ou estágio supervisionado e apresentar documento que comprove a contratação para o trabalho em ações de combate à Covid-19.

Veja Também

Alunos de medicina do ES fazem formatura no estilo drive-thru

Universitários vão poder antecipar formatura para combater coronavírus

Alunos de Medicina que anteciparam formatura recebem registro do CRM

A formatura ocorreu no gramado em frente à Reitoria. Os alunos estavam de máscara, guardando distanciamento entre eles. Segundo a pró-reitora de Graduação, Zenólia Figueiredo, da turma de 36 estudantes, até o momento apenas 23 alunos fizeram a solicitação. A antecipação ocorreu em caráter de excepcionalidade, de acordo com resolução aprovada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Essa é mais uma contribuição social da Ufes para o enfrentamento a essa pandemia, além de todas as outras ações que vêm sendo realizadas, afirmou.
A portaria, publicada pelo MEC em 13 de abril, autorizou as instituições de ensino pertencentes ao sistema federal de ensino a anteciparem, em caráter excepcional, a colação de grau dos alunos regularmente matriculados no último período dos cursos de Medicina, Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia, enquanto durar a situação de emergência em saúde pública decorrente da pandemia do novo coronavírus.
Segundo o documento, os certificados de conclusão de curso e diplomas, emitidos em razão desta Portaria, terão o mesmo valor daqueles emitidos em rito ordinário.

Veja Também

Coronavírus: Ufes autoriza alunos de Medicina anteciparem formatura

Universidade antecipa formatura de alunos de medicina no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Dia Mundial da Voz: 6 cuidados essenciais para manter a saúde vocal
Mulher usando protetor solar em bastão
Protetor solar em bastão: veja os pontos de atenção ao usar
Imagem de destaque
Cesky terrier: conheça as características dessa raça de cachorro 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados