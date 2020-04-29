Coronavírus: Ufes antecipa colação de grau de 23 estudantes de Medicina

Colação de grau antecipada de 23 estudantes de Medicina da Ufes para atuar no combate à pandemia do coronavírus Crédito: Ufes

De acordo com a assessoria de imprensa da Ufes, os estudantes contemplados com a antecipação cumpriram os requisitos de terem completado 75% da carga horária prevista para o período de internato médico ou estágio supervisionado e apresentar documento que comprove a contratação para o trabalho em ações de combate à Covid-19.

A formatura ocorreu no gramado em frente à Reitoria. Os alunos estavam de máscara, guardando distanciamento entre eles. Segundo a pró-reitora de Graduação, Zenólia Figueiredo, da turma de 36 estudantes, até o momento apenas 23 alunos fizeram a solicitação. A antecipação ocorreu em caráter de excepcionalidade, de acordo com resolução aprovada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Essa é mais uma contribuição social da Ufes para o enfrentamento a essa pandemia, além de todas as outras ações que vêm sendo realizadas, afirmou.

A portaria, publicada pelo MEC em 13 de abril, autorizou as instituições de ensino pertencentes ao sistema federal de ensino a anteciparem, em caráter excepcional, a colação de grau dos alunos regularmente matriculados no último período dos cursos de Medicina, Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia, enquanto durar a situação de emergência em saúde pública decorrente da pandemia do novo coronavírus.