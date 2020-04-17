Alunos de Medicina que anteciparam formatura recebem registro do CRM

Os primeiro registros de médico para os alunos de Medicina que anteciparam a sua colação de grau começaram a ser concedidos na tarde desta quinta-feira (16) pelo Conselho Regional de Medicina (CRM-ES). São destinados a 48 alunos da faculdade Multivix. Em decorrência da pandemia do novo coronavírus, não haverá solenidade. A faculdade precisou enviar para o Conselho a lista dos estudantes que tinham conquistado o benefício da antecipação da formatura.
Com base neste documento cada aluno poderá solicitar o registro médico, segundo informou Celso Murad, presidente do CRM. Posteriormente, quando obtiverem o diploma, estes alunos terão que levá-los ao Conselho para confirmar o registro. Será dado um prazo de 120 dias para que os estudantes tragam seus diplomas para serem registrados. Se isto não for feito, no prazo, o registro será suspenso, explicou Murad.
PROTOCOLO
Para obter o registro, o CRM está orientando os alunos a, obrigatoriamente, agendarem um horário, por meio do telefone (27) 99784-2777 ou pelo e-mail [email protected]. A medida é para evitar riscos decorrentes da pandemia do novo coronavírus. Segundo a assessoria de imprensa do CRM, cada aluno, individualmente, liga e é conferido se o nome consta da lista oficial enviada pela faculdade, e a data é agendada para receber o registro profissional.
O documento começou a ser entregue nesta quinta-feira (16), e continuará nesta sexta-feira (17) e na próxima quarta-feira (22). Segundo o CRM, não haverá cerimônia ou reunião. Em situações normais, ocorre uma cerimônia, ocasião em que é feita uma palestra sobre ética médica. Mas segundo Murad, o Conselho estará à disposição dos estudantes que estão obtendo o registro para qualquer orientação que necessitarem.
DEPOIMENTO
Um dos novos médicos a receber o registro é Kelvin Marques Moreira, 25 anos. Ele relata que a sua turma já tinha feito quase 90% do curso. Os módulos finais estavam comprometidos por serem atividades práticas realizadas no Hospital Dr. Jayme Santos Neves. Ele relata que foram afastados das atividades porque o hospital já encontrava dificuldades para oferecer os equipamentos de segurança, como luvas e máscaras, que eram priorizadas para os funcionários.
Conta que apesar de surpreso com a antecipação do curso, está animado. É um cenário muito difícil que a área de saúde enfrenta, mas é hora de colocarmos em prática o que aprendemos e temos treinado. É um momento em que o país precisa do nosso trabalho, afirma.
Kelvin, que pretende fazer residência em neurocirugia em São Paulo, ainda não sabe se irá atuar em hospitais ou unidades de saúde na Grande Vitória ou do interior. Vai esperar receber o registro na próxima quarta para decidir.
ATUAÇÃO ANTECIPADA
A proposta de antecipação da formatura surgiu com a publicação de uma Medida Provisória, no último dia 1º, pelo presidente Jair Bolsonaro, que permite a antecipação da formatura de universitários da área de saúde. A medida é para enfrentar a situação de emergência em saúde pública, decorrente da disseminação do novo coronavírus (Covid-19) no país.
São estudantes de Medicina, Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia que poderão ser liberados antecipadamente de seus cursos para atuar no controle da doença em território brasileiro.
A MP 934/2020 estabelece que "as instituições de educação superior ficam dispensadas, em caráter excepcional, da obrigatoriedade de observância ao mínimo de dias de efetivo trabalho acadêmico para o ano letivo afetado pelas medidas para enfrentamento da situação de emergência, observadas as normas a serem editadas pelos respectivos sistemas de ensino".