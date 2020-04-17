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Efeito coronavírus

Alunos de Medicina que anteciparam formatura recebem registro do CRM

São 48 alunos da Faculdade Multivix que tiveram a colação antecipada. Os registros vão ser entregues até a próxima quarta-feira (22)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2020 às 11:23

Publicado em 17 de Abril de 2020 às 11:23

Os primeiro registros de médico para os alunos de Medicina que anteciparam a sua colação de grau começaram a ser concedidos na tarde desta quinta-feira (16) pelo Conselho Regional de Medicina (CRM-ES). São destinados a 48 alunos da faculdade Multivix. Em decorrência da pandemia do novo coronavírus, não haverá solenidade. A faculdade precisou enviar para o Conselho a lista dos estudantes que tinham conquistado o benefício da antecipação da formatura.
Com base neste documento cada aluno poderá solicitar o registro médico, segundo informou Celso Murad, presidente do CRM. Posteriormente, quando obtiverem o diploma, estes alunos terão que levá-los ao Conselho para confirmar o registro. Será dado um prazo de 120 dias para que os estudantes tragam seus diplomas para serem registrados. Se isto não for feito, no prazo, o registro será suspenso, explicou Murad.

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PROTOCOLO

Para obter o registro, o CRM está orientando os alunos a, obrigatoriamente, agendarem um horário, por meio do telefone (27) 99784-2777 ou pelo e-mail [email protected]. A medida é para evitar riscos decorrentes da pandemia do novo coronavírus. Segundo a assessoria de imprensa do CRM, cada aluno, individualmente, liga e é conferido se o nome consta da lista oficial enviada pela faculdade, e a data é agendada para receber o registro profissional.
O documento começou a ser entregue nesta quinta-feira (16), e continuará nesta sexta-feira (17) e na próxima quarta-feira (22). Segundo o CRM, não haverá cerimônia ou reunião. Em situações normais, ocorre uma cerimônia, ocasião em que é feita uma palestra sobre ética médica. Mas segundo Murad, o Conselho estará à disposição dos estudantes que estão obtendo o registro para qualquer orientação que necessitarem.

DEPOIMENTO

Kelvin Marques Moreira, 25 anos, aluno da Multivix, teve curso de Medicina antecipado para atuar na pandemia de Covid-19
Kelvin Marques Moreira, 25 anos, aluno da Multivix, teve a formatura no curso de Medicina antecipada para atuar no combate à Covid-19 Crédito: Arquivo pessoal
Um dos novos médicos a receber o registro é Kelvin Marques Moreira, 25 anos. Ele relata que a sua turma já tinha feito quase 90% do curso. Os módulos finais estavam comprometidos por serem atividades práticas realizadas no Hospital Dr. Jayme Santos Neves. Ele relata que foram afastados das atividades porque o hospital já encontrava dificuldades para oferecer os equipamentos de segurança, como luvas e máscaras, que eram priorizadas para os funcionários.
Conta que apesar de surpreso com a antecipação do curso, está animado. É um cenário muito difícil que a área de saúde enfrenta, mas é hora de colocarmos em prática o que aprendemos e temos treinado. É um momento em que o país precisa do nosso trabalho, afirma.
Kelvin, que pretende fazer residência em neurocirugia em São Paulo, ainda não sabe se irá atuar em hospitais ou unidades de saúde na Grande Vitória ou do interior. Vai esperar receber o registro na próxima quarta para decidir.

ATUAÇÃO ANTECIPADA

A proposta de antecipação da formatura surgiu com a publicação de uma Medida Provisória, no último dia 1º, pelo presidente Jair Bolsonaro, que permite a antecipação da formatura de universitários da área de saúde. A medida é para enfrentar a situação de emergência em saúde pública, decorrente da disseminação do novo coronavírus (Covid-19) no país.
São estudantes de Medicina, Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia que poderão ser liberados antecipadamente de seus cursos para atuar no controle da doença em território brasileiro.
A MP 934/2020 estabelece que "as instituições de educação superior ficam dispensadas, em caráter excepcional, da obrigatoriedade de observância ao mínimo de dias de efetivo trabalho acadêmico para o ano letivo afetado pelas medidas para enfrentamento da situação de emergência, observadas as normas a serem editadas pelos respectivos sistemas de ensino".

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