Alunos de medicina do ES fazem formatura no estilo drive-thru

Formatura antecipada de alunos de Medicina no campus do Centro Universitário do ES (Unesc), em Colatina Crédito: Ryan Araújo

Em tempos de pandemia e do risco de contaminação pelo novo coronavírus (Covid-19) , a formatura de alunos de Medicina ocorreu no estilo drive-thru. Os documentos foram entregues para cada aluno, dentro dos carros, no estacionamento do campus do Centro Universitário do ES (Unesc), em Colatina

De acordo com a coordenadora do curso de Medicina da Unesc, Karen de Vasconcelos Calixto, seis alunos estavam cursando o 12º período e estavam aptos a solicitarem a antecipação da colação de grau. Assim que eles fizeram a solicitação, providenciamos a documentação, de maneira que não precisassem ter contato com ninguém. O drive thru foi a maneira mais segura, relatou.

O aluno chegava em um carro, que era recepcionado pelos funcionários da faculdade. Recebiam o certificado de colação de grau, o histórico escolar e a orientação de que com estes documentos poderiam procurar o Conselho Regional de Medicina (CRM-ES) para obterem o registro médico. O diploma, segundo Karen, será liberado futuramente. Confira o vídeo:

Cada um dos seis alunos que tiveram a colação antecipada recebia uma caneta, que ficava com ele, e tinha ainda que assinar uma ata. Todos compareceram ao local na hora marcada, com máscaras. Nossos colaboradores usavam máscara, protetor facial e luvas. Foi distribuído álcool em gel para todos. Alunos e convidados precisavam estar de máscaras. Todas as regras colocadas por nós e demais órgãos da saúde foram cumpridas, explicou Karen.

De acordo com a coordenadora do curso de Medicina da Unesc, os seis alunos já tinham cumprido a carga horária determinada pela MP 934/2020.

Acompanhavam a colação de grau Neacil Broseghini, diretor acadêmico; Rusilania Barbieri, coordenadora adjunta do curso de Medicina; Juliana Serapião Rebelin, secretária-geral; Rômulo Goronci, professor; e Ana Ceron, professora.

ANTECIPAÇÃO AUTORIZADA

A proposta de antecipação da colação de grau surgiu com a publicação de uma Medida Provisória, no último dia 1º, pelo presidente Jair Bolsonaro, para universitários da área de saúde. A medida é para enfrentar a situação de emergência em saúde pública, decorrente da disseminação do novo coronavírus (Covid-19) no país. São estudantes de Medicina, Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia que poderão ser liberados antecipadamente de seus cursos para atuar no controle da doença em território brasileiro.

A MP 934/2020 estabelece que "as instituições de educação superior ficam dispensadas, em caráter excepcional, da obrigatoriedade de observância ao mínimo de dias de efetivo trabalho acadêmico para o ano letivo afetado pelas medidas para enfrentamento da situação de emergência, observadas as normas a serem editadas pelos respectivos sistemas de ensino".

Formatura antecipada de alunos de Medicina no campus do Centro Universitário do ES (Unesc), em Colatina Crédito: Ryan Araújo

Neste contexto, a instituição poderá abreviar a duração dos cursos de Medicina, Farmácia, Enfermagem e Fisioterapia, desde que o aluno cumpra no mínimo: 75% da carga horária do internato do curso de Medicina; ou 75% da jornada do estágio curricular obrigatório dos demais cursos.