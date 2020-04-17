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Campus de Colatina

Alunos de medicina do ES fazem formatura no estilo drive-thru

Seis alunos de Medicina  do Centro Universitário do ES (Unesc), em Colatina, tiveram a colação de grau antecipada. A entrega dos documentos ocorreu no campus da faculdade, dentro dos carros, para evitar contaminação pelo novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2020 às 19:36

Publicado em 17 de Abril de 2020 às 19:36

Formatura antecipada de alunos de Medicina no campus do Centro Universitário do ES (Unesc), em Colatina
Formatura antecipada de alunos de Medicina no campus do Centro Universitário do ES (Unesc), em Colatina Crédito: Ryan Araújo
Em tempos de pandemia e do risco de contaminação pelo novo coronavírus (Covid-19), a formatura de alunos de Medicina ocorreu no estilo drive-thru. Os documentos foram entregues para cada aluno, dentro dos carros, no estacionamento do campus do Centro Universitário do ES (Unesc), em Colatina.
De acordo com a coordenadora do curso de Medicina da Unesc, Karen de Vasconcelos Calixto, seis alunos estavam cursando o 12º período e estavam aptos a solicitarem a antecipação da colação de grau. Assim que eles fizeram a solicitação, providenciamos a documentação, de maneira que não precisassem ter contato com ninguém. O drive thru foi a maneira mais segura, relatou.
O aluno chegava em um carro, que era recepcionado pelos funcionários da faculdade. Recebiam o certificado de colação de grau, o histórico escolar e a orientação de que com estes documentos poderiam procurar o Conselho Regional de Medicina (CRM-ES) para obterem o registro médico. O diploma, segundo Karen, será liberado futuramente. Confira o vídeo:
Cada um dos seis alunos que tiveram a colação antecipada recebia uma caneta, que ficava com ele, e tinha ainda que assinar uma ata. Todos compareceram ao local na hora marcada, com máscaras. Nossos colaboradores usavam máscara, protetor facial e luvas. Foi distribuído álcool em gel para todos. Alunos e convidados precisavam estar de máscaras. Todas as regras colocadas por nós e demais órgãos da saúde foram cumpridas, explicou Karen.
De acordo com a coordenadora do curso de Medicina da Unesc, os seis alunos já tinham cumprido a carga horária determinada pela MP 934/2020.
Acompanhavam a colação de grau Neacil Broseghini, diretor acadêmico; Rusilania Barbieri, coordenadora adjunta do curso de Medicina; Juliana Serapião Rebelin, secretária-geral; Rômulo Goronci, professor; e Ana Ceron, professora.

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ANTECIPAÇÃO AUTORIZADA

A proposta de antecipação da colação de grau surgiu com a publicação de uma Medida Provisória, no último dia 1º, pelo presidente Jair Bolsonaro, para universitários da área de saúde. A medida é para enfrentar a situação de emergência em saúde pública, decorrente da disseminação do novo coronavírus (Covid-19) no país. São estudantes de Medicina, Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia que poderão ser liberados antecipadamente de seus cursos para atuar no controle da doença em território brasileiro.
A MP 934/2020 estabelece que "as instituições de educação superior ficam dispensadas, em caráter excepcional, da obrigatoriedade de observância ao mínimo de dias de efetivo trabalho acadêmico para o ano letivo afetado pelas medidas para enfrentamento da situação de emergência, observadas as normas a serem editadas pelos respectivos sistemas de ensino".
Formatura antecipada de alunos de Medicina no campus do Centro Universitário do ES (Unesc), em Colatina
Formatura antecipada de alunos de Medicina no campus do Centro Universitário do ES (Unesc), em Colatina Crédito: Ryan Araújo
Neste contexto, a instituição poderá abreviar a duração dos cursos de Medicina, Farmácia, Enfermagem e Fisioterapia, desde que o aluno cumpra no mínimo: 75% da carga horária do internato do curso de Medicina; ou 75% da jornada do estágio curricular obrigatório dos demais cursos.
Em Vitória, a Faculdade Multivix também antecipou a colação de grau para 48 estudantes, que já estão em processo de produção de seus registros médicos junto ao CRM-ES. A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) também autorizou a abreviação do curso para seus alunos.

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