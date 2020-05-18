Cariacica diminui iluminação pública em áreas de lazer da cidade

O secretário municipal Claudio Denicoli explicou que a medida se fez necessária para aumentar o isolamento social na cidade Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Prefeitura de Cariacica vai ampliar o desligamento da iluminação pública em pontos estratégicos da cidade a partir desta segunda-feira (18), para evitar que as pessoas permaneçam nas ruas. A ampliação da medida, que já ocorria desde o final de março, tem o intuito de elevar o isolamento social, recomendado pela Organização Mundial da Saúde para conter o avanço do novo coronavírus

"Desde março já está proibida a aglomeração e permanência de pessoas nas áreas públicas de lazer, mas como não estamos conseguindo chegar à taxa de isolamento necessária, que é de 55%, mesmo com as ações educacionais que temos feito e barreiras sanitárias, sentimos a necessidade de sermos mais rigorosos. Então, a iluminação pública será desligada nas áreas de lazer. Nas vias e ruas isso não ocorrerá, pois envolve questões de segurança", explicou.

A interrupção ocorrerá na Estação Cidadania e Esporte, campo de futebol dos baianos (Campina Grande), campo de Soletândia, quadra poliesportiva de Jardim América e o campo de futebol de areia em frente à sede da prefeitura, no trevo de Alto Lage. Nesses locais, a iluminação será diminuída ou completamente desligada a partir das 18 horas.

"Infelizmente, tivemos de adotar essas medidas, mas foi necessário. A Estação Cidadania e Esporte é uma área onde duas mil pessoas frequentavam, pois é um complexo esportivo com escolinhas de futebol, ginástica artística e também academia popular. Só desse jeito conseguiremos aumentar o isolamento e voltaremos mais rápido à normalidade", complementou.