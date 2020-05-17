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Coronavírus

Cariacica possui 904 casos confirmados e 36 mortes por Covid-19

Os números foram atualizados no Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde, na tarde deste domingo (17)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mai 2020 às 19:13

Publicado em 17 de Maio de 2020 às 19:13

Arte covid-19 para capa do site
Cariacica possui 904 casos confirmados e 36 mortes por Covid-19 Crédito: Divulgação
O município de Cariacica possui 904 casos confirmados e 36 mortes por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Os números foram atualizados no Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde, na tarde deste domingo (17).
Os bairros com maior número de casos são: Campo Grande, com 73; Porto de Santana, com 38; Alto Lage,  com 37 registros, e  Itacibá, com 29.
Já os bairros com maior número de mortes são: Jardim América, com quatro; Porto de Santana, com três, e Campo Grande, com dois óbitos provocados pelo novo coronavírus.
Os dados do Painel Covid-19 são divulgados diariamente. Em todo o Estado, foram registrados 170 novos casos e sete mortes nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, o Estado já soma 6.744 casos e 285 óbitos por Covid-19.

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