Cariacica possui 904 casos confirmados e 36 mortes por Covid-19

Os bairros com maior número de casos são: Campo Grande, com 73; Porto de Santana, com 38; Alto Lage, com 37 registros, e Itacibá, com 29.

Já os bairros com maior número de mortes são: Jardim América, com quatro; Porto de Santana, com três, e Campo Grande, com dois óbitos provocados pelo novo coronavírus.