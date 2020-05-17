Vitória possui 1249 casos confirmados e 56 mortes por Covid-19

Os bairros com maior número de infectados são: Jardim Camburi, com 179 casos; Jardim da Penha, com 92; Praia do Canto, com 80 registros, e Mata da Praia, com 54.

Já os bairros com maior número de mortes são: Jardim Camburi, com 10 registros; Jardim da Penha, com quatro, e Maria Ortiz, também com quatro óbitos provocados pela Covid-19.