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Coronavírus

Vitória possui 1249 casos confirmados e 56 mortes por Covid-19

Os números foram atualizados no Painel Covid-19, da Secretaria de Estado de Saúde, na tarde deste domingo (17)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mai 2020 às 19:03

Publicado em 17 de Maio de 2020 às 19:03

Arte covid-19 para capa do site
Vila Velha possui 1.372 casos confirmados de Covid-19 Crédito: Divulgação
O município de Vitória possui 1.249 casos confirmados e 56 mortes por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Os números foram atualizados no Painel Covid-19, da Secretaria de Estado de Saúde, na tarde deste domingo (17).
Os bairros com maior número de infectados são: Jardim Camburi, com 179 casos; Jardim da Penha, com 92; Praia do Canto, com 80 registros, e Mata da Praia, com 54.
Vitória é o terceiro município do Espírito Santo em número de casos confirmados de Covid-19. Em primeiro lugar está Vila Velha e, em seguida, a Serra.
Já os bairros com maior número de mortes são: Jardim Camburi, com 10 registros; Jardim da Penha, com quatro, e Maria Ortiz, também com quatro óbitos provocados pela Covid-19.
Os dados do Painel Covid-19 são divulgados diariamente. Em todo o Estado, foram registrados 170 novos casos e sete mortes nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, o Estado já soma 6.744 casos e 285 óbitos por Covid-19.

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