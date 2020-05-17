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Coronavírus

Governo do ES diz que vai abrir mais 27 leitos de UTI na Grande Vitória

Por conta dessa ampliação, o governo garantiu que o comércio não precisará ser fechado novamente em meio à pandemia de coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mai 2020 às 20:40

Publicado em 17 de Maio de 2020 às 20:40

Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Crédito: Reprodução/TV
O governo do Estado irá ampliar o número de leitos para pacientes de Covid-19 no Espírito Santo. A Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) informou, neste domingo (17), que pretende abrir 27 novos leitos no Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, e adquirir mais 64 leitos na rede privada nos próximos dias. Por conta dessa ampliação, o governo garantiu que o comércio não precisará ser fechado novamente. Atualmente, as atividades funcionam em regime de rodízio.
A Sesa informou, por nota, que trabalha para promover a ampliação na oferta de leitos por meio da aquisição de ventiladores e a contratualização com a iniciativa privada e filantrópica. 
Novas contratualizações estão previstas para esta semana e a Sesa prevê que, até julho, o Estado tenha mais de mil leitos para atendimento específico aos casos da Covid-19, informou. A Sesa acrescentou que o secretário de Saúde, Nésio Fernandes, deve divulgar o novo calendário de ampliação nesta semana.

COMÉRCIO 

O governo do Estado informou, em nota, que com essa ampliação do número de leitos não haverá necessidade do comércio voltar a ser fechado. Não será fechado, pois a oferta de leitos será ampliada ainda nesta semana", informou.
Na terça-feira (13) o governador Renato Casagrande (PSB) afirmou que o comércio poderia voltar a ser fechado na Grande Vitória e municípios de alto risco caso a taxa de ocupação dos leitos para pacientes com o novo coronavírus ultrapassar os 80%.
A taxa de ocupação dos leitos de UTI destinados apenas a pacientes com Covid-19 na Grande Vitória chegou a 82,59% neste domingo (17). O percentual é o maior do Estado na comparação com outras regiões capixabas. Na Região Metropolitana, dos 293 leitos de terapia intensiva, 242 já estão ocupados. As informações constam no Painel Covid-19, da Sesa.
No entanto, o comércio seguirá em rodízio. Desde a semana passada, o comércio nas cidades mais fortemente atingidas pela pandemia de Covid-19 foi autorizado a abrir de forma alternada. A regra diz ainda que o setor só pode funcionar de segunda a sexta-feira.

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