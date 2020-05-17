Governo do ES diz que vai abrir mais 27 leitos de UTI na Grande Vitória

Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Crédito: Reprodução/TV

A Sesa informou, por nota, que trabalha para promover a ampliação na oferta de leitos por meio da aquisição de ventiladores e a contratualização com a iniciativa privada e filantrópica.

Novas contratualizações estão previstas para esta semana e a Sesa prevê que, até julho, o Estado tenha mais de mil leitos para atendimento específico aos casos da Covid-19, informou. A Sesa acrescentou que o secretário de Saúde, Nésio Fernandes, deve divulgar o novo calendário de ampliação nesta semana.

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