Governo do ES diz que vai abrir mais 27 leitos de UTI na Grande Vitória

O governo do Estado irá ampliar o número de leitos para pacientes de Covid-19 no Espírito Santo. A Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) informou, neste domingo (17), que pretende abrir 27 novos leitos no Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, e adquirir mais 64 leitos na rede privada nos próximos dias. Por conta dessa ampliação, o governo garantiu que o comércio não precisará ser fechado novamente. Atualmente, as atividades funcionam em regime de rodízio.
A Sesa informou, por nota, que trabalha para promover a ampliação na oferta de leitos por meio da aquisição de ventiladores e a contratualização com a iniciativa privada e filantrópica.
Novas contratualizações estão previstas para esta semana e a Sesa prevê que, até julho, o Estado tenha mais de mil leitos para atendimento específico aos casos da Covid-19, informou. A Sesa acrescentou que o secretário de Saúde, Nésio Fernandes, deve divulgar o novo calendário de ampliação nesta semana.
COMÉRCIO
O governo do Estado informou, em nota, que com essa ampliação do número de leitos não haverá necessidade do comércio voltar a ser fechado. Não será fechado, pois a oferta de leitos será ampliada ainda nesta semana", informou.
Na terça-feira (13) o governador Renato Casagrande (PSB) afirmou que o comércio poderia voltar a ser fechado na Grande Vitória e municípios de alto risco caso a taxa de ocupação dos leitos para pacientes com o novo coronavírus ultrapassar os 80%.
A taxa de ocupação dos leitos de UTI destinados apenas a pacientes com Covid-19 na Grande Vitória chegou a 82,59% neste domingo (17). O percentual é o maior do Estado na comparação com outras regiões capixabas. Na Região Metropolitana, dos 293 leitos de terapia intensiva, 242 já estão ocupados. As informações constam no Painel Covid-19, da Sesa.
No entanto, o comércio seguirá em rodízio. Desde a semana passada, o comércio nas cidades mais fortemente atingidas pela pandemia de Covid-19 foi autorizado a abrir de forma alternada. A regra diz ainda que o setor só pode funcionar de segunda a sexta-feira.