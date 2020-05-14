Coronavírus: o que muda nos atendimentos do Faça Fácil de Cariacica

Com o avanço da pandemia de coronavírus no Espírito Santo, o modo de funcionamento do Faça Fácil de Cariacica foi alterado para evitar aglomerações. Quase todos os atendimentos agora são feitos mediante agendamento no site.
Entre os serviços que precisam ser agendados, estão: biometria do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran/ES), transferência de documentos, Banesfácil e os serviços da Prefeitura de Cariacica para parcelamento de débitos.
"A gente orienta que as pessoas que agendaram venham sozinhas, não tragam outras pessoas, que evitem aglomerações. Com hora marcada, é bom que o cidadão chegue no máximo com 10 minutos antes", orientou a secretária de Gestão e Recursos Humanos, Lenise Loureiro, em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta.
A exceção fica por conta da retirada da carteira de identidade, que não precisa ser agendada. Para agendar os atendimentos, o cidadão precisa acessar o site do Faça Fácil. Nele, é necessário fazer um cadastro, informando obrigatoriamente o nome completo, e-mail e data de nascimento e selecionando a opção de atendimento desejada.
A decisão de suspender os atendimentos presenciais, sem agendamento, foi tomada em março, com o objetivo de reduzir ao máximo a aglomeração e circulação de pessoas. Não há previsão de quando isso será normalizado.
O Faça Fácil de Cariacica fica localizado no bairro Santo André, na Rodovia Leste-Oeste, número 154, próximo ao Terminal de Campo Grande.