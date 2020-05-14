Coronavírus: o que muda nos atendimentos do Faça Fácil de Cariacica

Faça Fácil de Cariacica fica localizado próximo ao Terminal de Campo Grande Crédito: Divulgação/ Governo do Estado

Entre os serviços que precisam ser agendados, estão: biometria do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran/ES), transferência de documentos, Banesfácil e os serviços da Prefeitura de Cariacica para parcelamento de débitos.

"A gente orienta que as pessoas que agendaram venham sozinhas, não tragam outras pessoas, que evitem aglomerações. Com hora marcada, é bom que o cidadão chegue no máximo com 10 minutos antes", orientou a secretária de Gestão e Recursos Humanos, Lenise Loureiro, em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta.

A exceção fica por conta da retirada da carteira de identidade, que não precisa ser agendada. Para agendar os atendimentos, o cidadão precisa acessar o site do Faça Fácil . Nele, é necessário fazer um cadastro, informando obrigatoriamente o nome completo, e-mail e data de nascimento e selecionando a opção de atendimento desejada.

A decisão de suspender os atendimentos presenciais, sem agendamento, foi tomada em março, com o objetivo de reduzir ao máximo a aglomeração e circulação de pessoas. Não há previsão de quando isso será normalizado.