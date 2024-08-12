Capacitação profissional, pilar para o desenvolvimento do corretor de imóveis

É necessária a adoção de uma cultura de educação continuada, que inclui treinamentos regulares, atualizações constantes e um ambiente de aprendizado permanente Crédito: Shutterstock

Ter vasto conhecimento do mercado tornou-se essencial para o sucesso nas operações de compra, venda ou locação de imóveis. Nosso mercado demanda profissionais cada vez mais qualificados, que conheçam bem a região onde atuam e sejam capazes de orientar, fornecer informações precisas e alertar sobre eventuais riscos, garantindo uma negociação segura.

Por isso, ao celebrarmos o mês da categoria, precisamos reforçar que, nestes novos tempos, o conhecimento é um dos pilares mais importantes para o desenvolvimento profissional do corretor.

Mesmo assim, uma pesquisa recente do Instituto Brasileiro de Educação Profissional (IBREP) apontou que ainda é muito pequeno o percentual de imobiliárias e profissionais autônomos que investem regularmente em treinamentos.

Sabemos que esse dado não reflete a realidade de diversos profissionais autônomos, redes e imobiliárias que treinam e aprimoram suas equipes de forma recorrente. Contudo, talvez pela falta de tempo ou motivação das equipes comerciais, muitas ainda ficam abaixo do desejável nesse quesito.

A pesquisa revela, por exemplo, que cerca de 50% dos corretores pesquisados nunca participaram de um treinamento oferecido pela empresa onde trabalham, e que 72% das imobiliárias não possuem um programa de capacitação estruturado. Esses números evidenciam a falta de prioridade que muitas empresas dão à capacitação.

A falta de investimento reflete a crença comum no setor de que eventos esporádicos são suficientes. Treinamentos pontuais não promovem a verdadeira transformação. Para que os corretores estejam realmente preparados para enfrentar os desafios do mercado, é necessária a adoção de uma cultura de educação continuada, que inclui treinamentos regulares, atualizações constantes e um ambiente de aprendizado permanente.

gestor imobiliário tem uma missão muito importante frente a esse desafio. No passado, ele era visto apenas como um gerente de vendas experiente, focado em ajudar os corretores a fecharem negócios. Contudo, essa visão é limitada e não se adequa mais às demandas atuais. Hoje, o gestor precisa ser um mentor, responsável por desenvolver as habilidades e o conhecimento dos corretores, promovendo um ambiente de aprendizado contínuo.

Para implementar um plano de educação continuada, algumas dicas simples podem ser seguidas. Primeiramente, é essencial realizar uma análise das necessidades de treinamento da equipe, identificando temas onde há maior demanda por aprimoramento. Em seguida, desenvolver um calendário de treinamentos regulares, incluindo workshops, palestras e cursos on-line.

É importante também incentivar a participação em eventos do setor e promover a troca de conhecimentos entre os corretores . Além disso, oferecer feedback constante e acompanhamento individualizado pode ajudar a identificar progressos e necessidades específicas de cada corretor. Por fim, criar uma biblioteca de recursos educativos, como livros, artigos e vídeos, pode servir como uma fonte contínua de aprendizado.

No futuro, toda empresa precisará se tornar uma escola. As organizações que desejam se destacar e manter a competitividade precisam investir de maneira robusta na educação continuada e no desenvolvimento de seus colaboradores. É hora de repensar as estratégias de capacitação e adotar a educação continuada como um pilar fundamental para o desenvolvimento do setor imobiliário.

"Pior do que treinar um funcionário e vê-lo sair, é não treinar e vê-lo ficar." Henry Ford - Empresário, fundador da Ford Motor Company