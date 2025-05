Parabéns, Ademi-ES, pelos 46 anos de conquistas e dedicação ao mercado imobiliário capixaba

Neste ano, a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES) celebra seus 46 anos de história. Uma trajetória marcada por trabalho incansável, compromisso com o desenvolvimento e valorização de toda a cadeia produtiva do setor imobiliário no Estado.



Fundada em 1979, a associação nasceu do desejo de empresários e profissionais do segmento em criar um ambiente de diálogo, representatividade e cooperação. Desde então, a Ademi-ES se tornou referência não apenas por sua atuação institucional, mas por ser uma voz ativa na defesa de políticas públicas, no incentivo à inovação e na promoção da ética e da transparência nas relações de mercado.