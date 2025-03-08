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Elas se destacam

Desafios e conquistas das mulheres no mercado imobiliário

Mulheres quase sempre têm um olhar mais empático e detalhista, tornando o processo da busca pela casa dos sonhos mais personalizado

Publicado em 08 de Março de 2025 às 01:58

Públicado em 

08 mar 2025 às 01:58
Mercado Imobiliário

Colunista

Mercado Imobiliário

Corretora de imóveis entregando a chave da casa para o cliente
Com evolução constante e a busca incessante por conhecimento, as mulheres vêm conquistando cada vez mais espaço no setor imobiliário Crédito: Shutterstock
Acredito na igualdade de gênero e sei que mulheres e homens têm a mesma capacidade no mercado de trabalho. No entanto, ao analisar a performance feminina no setor imobiliário e refletir sobre seu papel, objetivos e desafios, identifico algumas habilidades que as destacam na profissão de corretoras de imóveis.
O trabalho da consultora imobiliária exige muitas aptidões. Somos diariamente desafiadas a encontrar o imóvel ideal de uma família, e essa missão vai muito além de ouvir suas preferências e apresentar opções adequadas; também é preciso ter sensibilidade e percepção aguçadas para compreender as necessidades que, muitas vezes, não são verbalizadas. Essas habilidades estão presentes em todos os profissionais, mas, em nós, mulheres, costumam ser atributos naturais.
Nós, mulheres, quase sempre temos um olhar mais empático e detalhista, tornando o processo da busca da casa dos sonhos mais personalizado. Essa combinação de abordagem estratégica e sensibilidade aprimora a experiência do cliente e fortalece a confiança do comprador.
Por isso, não é toa que as corretoras estão em ascensão. Mas nem sempre foi assim. Passamos a exercer a função em 1958, com autorização do Tribunal de Justiça, mas foi somente na década de 1990 que a presença feminina no setor começou a despontar. Atualmente, conforme afirma o Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 13ª Região/ES (Creci-ES), em matéria publicada em A Gazeta, cerca de 5 mil mulheres estão inscritas no órgão no Espírito Santo.
Atuo na área há 17 anos com muito orgulho e acompanho a evolução feminina no mercado imobiliário, que tem sido constante. Embora muitas delas precisem se dividir entre o trabalho e as funções familiares, a profissão segue atraindo mais mulheres qualificadas, que desempenham diversas atividades para além da venda.
Vale ressaltar também que, felizmente, a tecnologia e os meios digitais revolucionaram a rotina profissional, trazendo mais agilidade ao trabalho diário. Isso não apenas melhora a qualidade de vida delas, mas também facilita a conciliação entre carreira e família.
Com essa evolução constante e a busca incessante por conhecimento, as mulheres vêm conquistando cada vez mais espaço no setor imobiliário. Muitas lideram equipes, fundam suas próprias empresas, tornam-se palestrantes, investidoras ou influenciadoras. A cada nova conquista, descobrem seu valor e suas habilidades, avançando nesse universo tão vasto e repleto de oportunidades.
Graças às habilidades, força e esforço, é um prazer ver tantas mulheres celebrando seu sucesso no mercado imobiliário. E é motivador ver que, a cada dia, novas corretoras chegam com garra e propósito, prontas para transformar e crescer nessa carreira tão gratificante.
Mari Costa
Mari Costa, corretora de imóveis associada à Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES) e sócia-proprietária da Hub Negócios Imobiliários
"Atuo na área há 17 anos com muito orgulho e acompanho a evolução feminina no mercado imobiliário, que tem sido constante", destaca Mari Costa Crédito: Divulgação

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