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Crescimento

Linhares: um mercado imobiliário em plena transformação

Apesar de uma leve estabilização em meados de 2024, o mercado voltou a ganhar fôlego no final do ano, reforçando o apelo da cidade como destino para trabalhadores e investidores

Públicado em 

20 jan 2025 às 13:35
Mercado Imobiliário

Colunista

Mercado Imobiliário

Vista aérea de Linhares
A procura por imóveis em Linhares tem sido consistente, refletindo na valorização dos aluguéis Crédito: Felipe Reis/Secom/Divulgação
Linhares se destaca como um dos grandes motores econômicos do Espírito Santo. A força combinada da indústria, com projetos consolidados e novas operações em fase de conclusão, e do agronegócio, que se reinventa com a modernização no campo, cria um ambiente de crescimento contínuo, num dinamismo que atrai cada vez mais novos moradores e mantém aquecido o mercado de locação residencial.
A procura por imóveis na região tem sido consistente, refletindo na valorização dos aluguéis. Apesar de uma leve estabilização em meados de 2024, o mercado voltou a ganhar fôlego no final do ano, reforçando o apelo da cidade como destino para trabalhadores e investidores.
No entanto, é impossível ignorar os desafios. A escassez de moradias populares é um obstáculo significativo. Ela não apenas limita o acesso à habitação, mas também dificulta a atração de profissionais essenciais ao mercado de trabalho local. A solução passa por ampliar a oferta habitacional com projetos que equilibrem custo, qualidade e demanda social.
Outro setor que merece destaque é o mercado de locação de galpões industriais e logísticos. Linhares possui uma localização privilegiada, com incentivos fiscais que tornam a cidade competitiva frente a outros polos industriais do estado.
Além disso, sua infraestrutura logística, que integra rodovias e portos, facilita o escoamento da produção, enquanto os preços competitivos do metro quadrado atraem empresas de diversos segmentos.
Mas, para que Linhares continue a se desenvolver de forma sustentável, a parceria entre os setores público e privado é imprescindível. Somente com um diálogo constante será possível planejar um crescimento ordenado, capaz de atender às necessidades atuais e preparar a cidade para os desafios futuros.
Outro aspecto importante é a participação de representantes do setor imobiliário no Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano de Linhares, uma vez que podem agregar o conhecimento adquirido em conselhos de outros municípios.
Essa presença é essencial para alinhar as diretrizes de desenvolvimento urbano às reais demandas da população, potencializando a criação de espaços que promovam bem-estar, acessibilidade e eficiência, beneficiando toda a sociedade linharense.
Linhares vive um momento singular, repleto de oportunidades e desafios. O setor imobiliário, em parceria com os demais atores envolvidos, certamente poderá contribuir para a transformação desse cenário em um exemplo de desenvolvimento equilibrado, capaz de atender às expectativas econômicas e sociais de sua população.
Ramiro Helmer
"Linhares vive um momento singular, repleto de oportunidades e desafios", afirma Ramiro Helmer Crédito: Divulgação

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