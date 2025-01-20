Linhares: um mercado imobiliário em plena transformação

A procura por imóveis em Linhares tem sido consistente, refletindo na valorização dos aluguéis Crédito: Felipe Reis/Secom/Divulgação

Linhares se destaca como um dos grandes motores econômicos do Espírito Santo . A força combinada da indústria, com projetos consolidados e novas operações em fase de conclusão, e do agronegócio, que se reinventa com a modernização no campo, cria um ambiente de crescimento contínuo, num dinamismo que atrai cada vez mais novos moradores e mantém aquecido o mercado de locação residencial.

A procura por imóveis na região tem sido consistente, refletindo na valorização dos aluguéis. Apesar de uma leve estabilização em meados de 2024, o mercado voltou a ganhar fôlego no final do ano, reforçando o apelo da cidade como destino para trabalhadores e investidores.

No entanto, é impossível ignorar os desafios. A escassez de moradias populares é um obstáculo significativo. Ela não apenas limita o acesso à habitação, mas também dificulta a atração de profissionais essenciais ao mercado de trabalho local. A solução passa por ampliar a oferta habitacional com projetos que equilibrem custo, qualidade e demanda social.

Outro setor que merece destaque é o mercado de locação de galpões industriais e logísticos. Linhares possui uma localização privilegiada, com incentivos fiscais que tornam a cidade competitiva frente a outros polos industriais do estado.

Além disso, sua infraestrutura logística, que integra rodovias e portos, facilita o escoamento da produção, enquanto os preços competitivos do metro quadrado atraem empresas de diversos segmentos.

Mas, para que Linhares continue a se desenvolver de forma sustentável, a parceria entre os setores público e privado é imprescindível. Somente com um diálogo constante será possível planejar um crescimento ordenado, capaz de atender às necessidades atuais e preparar a cidade para os desafios futuros.

Outro aspecto importante é a participação de representantes do setor imobiliário no Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano de Linhares, uma vez que podem agregar o conhecimento adquirido em conselhos de outros municípios.

Essa presença é essencial para alinhar as diretrizes de desenvolvimento urbano às reais demandas da população, potencializando a criação de espaços que promovam bem-estar, acessibilidade e eficiência, beneficiando toda a sociedade linharense.

Linhares vive um momento singular, repleto de oportunidades e desafios. O setor imobiliário, em parceria com os demais atores envolvidos, certamente poderá contribuir para a transformação desse cenário em um exemplo de desenvolvimento equilibrado, capaz de atender às expectativas econômicas e sociais de sua população.