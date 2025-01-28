A revolução da inteligência artificial no mercado imobiliário em 2025

A IA não é uma substituta para o trabalho do corretor, mas sim uma ferramenta que potencializa suas competências e resultados Crédito: Shutterstock

Em 2025, o mercado imobiliário está cada vez mais impactado pela inteligência artificial (IA), e as expectativas de crescimento são animadoras, especialmente com a crescente junção entre tecnologia e o trabalho humano. Nos últimos anos, a IA tem desempenhado um papel transformador em diversos setores da economia, e o mercado imobiliário é um dos que mais tem colhido frutos dessa inovação.

Como presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 13ª Região (Creci/ES), tenho observado como a IA tem se tornando uma aliada indispensável para os profissionais do setor, especialmente para os corretores de imóveis. Ao contrário do que muitos imaginaram, a IA não é uma substituta para o trabalho do corretor, mas sim uma ferramenta que potencializa suas competências e resultados.

Com a capacidade de analisar grandes quantidades de dados de forma rápida e precisa, a IA proporciona insights valiosos sobre tendências de mercado, perfis de clientes e avaliação de imóveis. Os corretores que adotam essas tecnologias encontram-se mais bem equipados para oferecer um serviço personalizado e eficiente aos seus clientes.

Ferramentas de IA auxiliam na criação de anúncios mais assertivos, no agendamento de visitas, retorno aos clientes, atendimento e no acompanhamento dos leads, permitindo que os corretores concentrem seus esforços no relacionamento, percepção de detalhes que possam valorizar ou comprometer uma transação e na negociação direta, atividades nas quais o toque humano é insubstituível.

Com o avanço da IA em 2025, espera-se que ainda mais inovações cheguem ao mercado imobiliário. Experiências imersivas, como tours virtuais aprimorados por realidade aumentada, e ferramentas de análise preditiva que geram recomendações personalizadas para clientes, são apenas exemplos do que já está no horizonte.

Essa junção entre inteligência artificial e as práticas tradicionais promete impulsionar significativamente a eficiência e a competitividade do setor. Neste novo cenário, o corretor de imóveis, ao utilizar a IA, se posiciona como um consultor ainda mais qualificado, capaz de guiar seus clientes com segurança em suas decisões de compra, venda ou locação.