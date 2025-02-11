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Avaliando as necessidades

Funcionalidade x desejo: a importância do equilíbrio no mercado imobiliário

Ao investir em um imóvel, é fundamental encontrar o equilíbrio entre o que se deseja e o que é financeiramente possível, considerando o impacto real no orçamento familiar

Publicado em 11 de Fevereiro de 2025 às 15:00

Públicado em 

11 fev 2025 às 15:00
Mercado Imobiliário

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Mercado Imobiliário

Funcionalidade x desejo: a importância do equilíbrio no mercado imobiliário
O mercado imobiliário evolui constantemente, mas a chave para uma boa escolha está em saber o que realmente traz conforto e funcionalidade. Crédito: Shutterstock
O mercado imobiliário tem avançado com inovações e melhorias que proporcionam ainda mais conforto e praticidade. Porém, ao adquirir um imóvel, é importante que o comprador reflita, antecipadamente, sobre o que é realmente necessário para ele, naquele momento, se mantendo atento aos diversos serviços incluídos, que são muito tentadores, mas que podem elevar preço do imóvel a ser adquirido.
Piscinas aquecidas, áreas de lazer sofisticadas e automação residencial são apenas alguns exemplos de itens que encantam a todos, mas que elevam o preço do empreendimento, além de impactar na taxa de condomínio, podendo pesar no bolso do morador, principalmente aquele que está comprando seu primeiro imóvel ou aproveitando os benefícios de projetos como o Minha Casa Minha Vida.
A evolução do mercado imobiliário traz novos atrativos a cada lançamento. Os imóveis de luxo, por exemplo, oferecem um estilo de vida de sonhos. E eles são importantes, especialmente por conta da valorização que agregam a esse tipo de bem quem, sem dúvida alguma, representam um investimento financeiro sólido e lucrativo.
Mas é questão é: qual a sua real necessidade no momento? Se você já está com sua vida financeira equilibrada, sem dúvida, o imóvel com muitos atrativos é a melhor opção. Mas se sua demanda for por uma casa ou apartamento para primeira moradia ou valor mais acessível, o ideal é buscar um imóvel que compatibilize necessidade de moradia com a sua condição financeira.
Ao investir em um imóvel, é fundamental encontrar o equilíbrio entre o que se deseja e o que é financeiramente possível, considerando o impacto real no orçamento familiar. As prioridades precisam ser claras, para que a compra seja uma decisão assertiva. Nestes casos, o foco de deve ser o melhor custo-benefício. O que realmente importa é a qualidade da construção, a segurança e o conforto diário.
O mercado imobiliário evolui constantemente, mas a chave para uma boa escolha está em saber o que realmente traz conforto e funcionalidade. A verdadeira qualidade de vida reside no essencial, e investir com consciência é garantir um lar que atenda às nossas necessidades de forma equilibrada e sustentável. No fim, o sucesso de um investimento imobiliário está na satisfação de quem mora e na tranquilidade de quem fez a escolha certa.
Importante, ainda, que todos estejam atentos para a relevância de ter, sempre, a consultoria de um corretor credenciado quando da aquisição de um imóvel, seja ele para moradia ou trabalho. Ele tem as informações e ferramentas necessárias para que o cliente faça a melhor compra, adequando suas possibilidades ao imóvel ideal.

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Analises semanais do setor de imoveis com especialistas da Associacao das Empresas do Mercado Imobiliario (Ademi-ES), Conselho Regional de Corretores de Imoveis (Creci-ES) e Sindicato Patronal de Condominios (Sipces).

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