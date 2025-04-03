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Elas no setor

O protagonismo feminino no mercado imobiliário do Espírito Santo e do brasil

É notório o crescimento da representatividade feminina tanto no Espírito Santo quanto em todo o Brasil, evidenciando o papel decisivo das corretoras de imóveis no desenvolvimento do setor

Publicado em 03 de Abril de 2025 às 13:37

Públicado em 

03 abr 2025 às 13:37
Mercado Imobiliário

Colunista

Mercado Imobiliário

O protagonismo feminino no mercado imobiliário capixaba e brasileiro
Dados recentes do Creci-ES apontam que, no ES, já são quase 5 mil corretoras inscritas  Crédito: Shutterstock
No mês que celebramos as mulheres, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Espírito Santo (Creci-ES) reforça o reconhecimento do protagonismo feminino no mercado imobiliário, um setor que, cada vez mais, tem sido impulsionado pela força e competência das mulheres. É notório o crescimento da representatividade feminina tanto no Espírito Santo quanto em todo o Brasil, evidenciando o papel decisivo das corretoras de imóveis no desenvolvimento do setor.
Dados recentes e oficiais do Creci-ES apontam que, em nosso Estado, já são quase 5 mil corretoras inscritas. Ao todo, entre homens e mulheres, esse número já ultrapassa 14 mil profissionais atualmente.
Esse número reflete uma evolução significativa, considerando que há poucos anos o setor era majoritariamente masculino. Em âmbito nacional, o cenário é igualmente animador: as mulheres já representam um número expressivo de corretores de imóveis ativos no Brasil – um avanço que reforça o espaço conquistado pela diversidade e pela competência feminina.
No Creci-ES, a presença feminina não se limita apenas ao exercício da profissão. Observamos, com orgulho, o crescente engajamento das mulheres em cargos de liderança e no Conselho Regional. Atualmente, contamos com nove conselheiras suplentes e três conselheiras efetivas que desempenham o papel de representantes da categoria. Elas contribuem de forma ativa para a estruturação, as decisões e a valorização da classe profissional em nossa região. São elas:
Conselheiras Suplentes
  1. Helen Poltrionieri Rosa
  2. Delcimar Luiz Vaz da Silva
  3. Marielen Alves Lirio
  4. Daniela Rocha de Oliveira Torezani
  5. Dayse Egg de Resende
  6. Maiara Fernandes Tofano Pim
  7. Letícia Silva de Almeida
  8. Delma Maria Alves Negreiros
  9. Maria Betiza Peixoto Bezerra
Conselheiras Efetivas
  1. Jane Rodrigues Rios
  2. Neumar Miranda Daher
  3. Ludmilla Silva Palmeira Farias
O crescimento da atuação feminina no mercado imobiliário reflete uma mudança cultural e econômica que valoriza a competência, empatia e habilidade de comunicação das mulheres, atributos essenciais na intermediação de negócios e no relacionamento com clientes. Além disso, as corretoras capixabas têm mostrado forte capacidade de adaptação e inovação, liderando novos modelos de negócios e explorando tecnologias que tornam o mercado mais dinâmico e acessível.
O presidente do Creci-ES, Aurélio Capua Dallapícula, reafirma o seu compromisso e da instituição em trabalhar para que as mulheres continuem ocupando e ampliando seu espaço no mercado imobiliário, inspirando novas gerações e contribuindo para um setor mais igualitário e próspero. Que o mês dedicado às mulheres seja uma oportunidade de celebrar suas conquistas e de lembrar que o sucesso e o protagonismo do nosso mercado dependem da valorização de todos os seus talentos – homens e mulheres.

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Analises semanais do setor de imoveis com especialistas da Associacao das Empresas do Mercado Imobiliario (Ademi-ES), Conselho Regional de Corretores de Imoveis (Creci-ES) e Sindicato Patronal de Condominios (Sipces).

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