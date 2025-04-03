O protagonismo feminino no mercado imobiliário do Espírito Santo e do brasil

No mês que celebramos as mulheres, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Espírito Santo (Creci-ES) reforça o reconhecimento do protagonismo feminino no mercado imobiliário, um setor que, cada vez mais, tem sido impulsionado pela força e competência das mulheres. É notório o crescimento da representatividade feminina tanto no Espírito Santo quanto em todo o Brasil, evidenciando o papel decisivo das corretoras de imóveis no desenvolvimento do setor.
Dados recentes e oficiais do Creci-ES apontam que, em nosso Estado, já são quase 5 mil corretoras inscritas. Ao todo, entre homens e mulheres, esse número já ultrapassa 14 mil profissionais atualmente.
Esse número reflete uma evolução significativa, considerando que há poucos anos o setor era majoritariamente masculino. Em âmbito nacional, o cenário é igualmente animador: as mulheres já representam um número expressivo de corretores de imóveis ativos no Brasil – um avanço que reforça o espaço conquistado pela diversidade e pela competência feminina.
No Creci-ES, a presença feminina não se limita apenas ao exercício da profissão. Observamos, com orgulho, o crescente engajamento das mulheres em cargos de liderança e no Conselho Regional. Atualmente, contamos com nove conselheiras suplentes e três conselheiras efetivas que desempenham o papel de representantes da categoria. Elas contribuem de forma ativa para a estruturação, as decisões e a valorização da classe profissional em nossa região. São elas:
Conselheiras Suplentes
- Helen Poltrionieri Rosa
- Delcimar Luiz Vaz da Silva
- Marielen Alves Lirio
- Daniela Rocha de Oliveira Torezani
- Dayse Egg de Resende
- Maiara Fernandes Tofano Pim
- Letícia Silva de Almeida
- Delma Maria Alves Negreiros
- Maria Betiza Peixoto Bezerra
Conselheiras Efetivas
- Jane Rodrigues Rios
- Neumar Miranda Daher
- Ludmilla Silva Palmeira Farias
O crescimento da atuação feminina no mercado imobiliário reflete uma mudança cultural e econômica que valoriza a competência, empatia e habilidade de comunicação das mulheres, atributos essenciais na intermediação de negócios e no relacionamento com clientes. Além disso, as corretoras capixabas têm mostrado forte capacidade de adaptação e inovação, liderando novos modelos de negócios e explorando tecnologias que tornam o mercado mais dinâmico e acessível.
O presidente do Creci-ES, Aurélio Capua Dallapícula, reafirma o seu compromisso e da instituição em trabalhar para que as mulheres continuem ocupando e ampliando seu espaço no mercado imobiliário, inspirando novas gerações e contribuindo para um setor mais igualitário e próspero. Que o mês dedicado às mulheres seja uma oportunidade de celebrar suas conquistas e de lembrar que o sucesso e o protagonismo do nosso mercado dependem da valorização de todos os seus talentos – homens e mulheres.