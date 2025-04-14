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Pioneirismo

Osmir da Rocha Pimentel: um pilar que moldou o mercado imobiliário capixaba

Reconhecido como um dos nomes mais respeitados da construção civil no ES, ele esteve à frente de importantes projetos imobiliários capixabas

Publicado em 14 de Abril de 2025 às 11:20

Públicado em 

14 abr 2025 às 11:20
Mercado Imobiliário

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Mercado Imobiliário

Reunião
Osmir da Rocha Pimentel contribuiu para o fortalecimento do mercado imobiliário atuando em entidades como a Ademi-ES Crédito: Shutterstock
Muitas pessoas deixam sua marca no mundo por meio de seu trabalho, caráter e valores. Mas algumas vão além do fazer correto e do bem-feito. São indivíduos que, ao cruzarem nosso caminho, nos encantam, transformam nossas vidas e, quase imperceptivelmente, nos trazem alegria, gentileza, alento e esperança. ​
Assim era o Dr. Osmir da Rocha Pimentel, que nos deixou nesta semana. Reconhecido como um dos nomes mais respeitados da construção civil no Espírito Santo, ele esteve à frente de importantes projetos imobiliários capixabas por cerca de 60 anos. ​
Engenheiro civil e corretor de imóveis, Dr. Osmir foi um profissional incansável. Ao longo de décadas, atuou como empreendedor e consultor, sempre deixando sua marca de ética, eficiência e empatia. Empresas que levaram a sua marca, como a Ciec Engenharia, contribuíram significativamente para o desenvolvimento da Grande Vitória. ​
Mas neste artigo quero ressaltar uma competência que tornava Dr. Osmir uma pessoa única: sua dedicação ao associativismo empresarial. Ele contribuiu para o fortalecimento do mercado imobiliário atuando em entidades como a Ademi-ES, o Secovi-ES, o Creci-ES, o Sinduscon e o Sindimóveis-ES. Na Ademi-ES, organização da qual participo há bastante tempo e que presidi por seis anos, ele foi diretor de 1979 a 2003 e, a partir daí, nosso querido conselheiro que tanto nos ensinou.
Na verdade, Dr. Osmir personificava os propósitos e valores da Ademi-ES. Agregador nos objetivos, conciliador nas divergências e combativo quando necessário, ele exercia com sabedoria e gentileza as lutas essenciais do setor. Estava sempre ao lado daqueles que buscavam o desenvolvimento sustentável, com visão empreendedora e tendo o interesse comum como principal referência. ​
Entre todas as suas qualidades, uma se destacava especialmente: sua generosidade com todos ao seu redor. Foi por suas mãos e convite que ingressei na Ademi, ainda na década de 1990, como diretor financeiro. Com ele, potencializei minhas habilidades associativas e passei a investir ainda mais na união de esforços para assegurar direitos e fortalecer a valorização do setor.
Sua partida representa uma grande perda para o mercado imobiliário e em especial para a Ademi, entidade que ele ajudou a fundar.
Dr. Osmir deixa um legado valioso, que seguirá nos inspirando por gerações. Agradecemos por tudo o que representou para a nossa entidade e para todos que tiveram o privilégio de conviver com ele.
Sua presença permanecerá viva em nossa história.
Juarez Gustavo Soares é CEO da Summit Planejamento Imobiliário e ex-presidente da Ademi-ES
Juarez Soares: "Dr. Osmir deixa um legado valioso, que seguirá nos inspirando por gerações" Crédito: Divulgação

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