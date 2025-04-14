Osmir da Rocha Pimentel: um pilar que moldou o mercado imobiliário capixaba

Osmir da Rocha Pimentel contribuiu para o fortalecimento do mercado imobiliário atuando em entidades como a Ademi-ES Crédito: Shutterstock

Muitas pessoas deixam sua marca no mundo por meio de seu trabalho, caráter e valores. Mas algumas vão além do fazer correto e do bem-feito. São indivíduos que, ao cruzarem nosso caminho, nos encantam, transformam nossas vidas e, quase imperceptivelmente, nos trazem alegria, gentileza, alento e esperança. ​

Assim era o Dr. Osmir da Rocha Pimentel, que nos deixou nesta semana. Reconhecido como um dos nomes mais respeitados da construção civil no Espírito Santo, ele esteve à frente de importantes projetos imobiliários capixabas por cerca de 60 anos. ​

Engenheiro civil e corretor de imóveis, Dr. Osmir foi um profissional incansável. Ao longo de décadas, atuou como empreendedor e consultor, sempre deixando sua marca de ética, eficiência e empatia. Empresas que levaram a sua marca, como a Ciec Engenharia, contribuíram significativamente para o desenvolvimento da Grande Vitória. ​

Mas neste artigo quero ressaltar uma competência que tornava Dr. Osmir uma pessoa única: sua dedicação ao associativismo empresarial. Ele contribuiu para o fortalecimento do mercado imobiliário atuando em entidades como a Ademi-ES, o Secovi-ES, o Creci-ES, o Sinduscon e o Sindimóveis-ES. Na Ademi-ES, organização da qual participo há bastante tempo e que presidi por seis anos, ele foi diretor de 1979 a 2003 e, a partir daí, nosso querido conselheiro que tanto nos ensinou.

Na verdade, Dr. Osmir personificava os propósitos e valores da Ademi-ES. Agregador nos objetivos, conciliador nas divergências e combativo quando necessário, ele exercia com sabedoria e gentileza as lutas essenciais do setor. Estava sempre ao lado daqueles que buscavam o desenvolvimento sustentável, com visão empreendedora e tendo o interesse comum como principal referência. ​

Entre todas as suas qualidades, uma se destacava especialmente: sua generosidade com todos ao seu redor. Foi por suas mãos e convite que ingressei na Ademi, ainda na década de 1990, como diretor financeiro. Com ele, potencializei minhas habilidades associativas e passei a investir ainda mais na união de esforços para assegurar direitos e fortalecer a valorização do setor.

Sua partida representa uma grande perda para o mercado imobiliário e em especial para a Ademi, entidade que ele ajudou a fundar.

Dr. Osmir deixa um legado valioso, que seguirá nos inspirando por gerações. Agradecemos por tudo o que representou para a nossa entidade e para todos que tiveram o privilégio de conviver com ele.

Sua presença permanecerá viva em nossa história.