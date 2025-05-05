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Mais eficiência

A importância do benchmarking na gestão condominial

Essa prática pode e deve ser implementada em condomínios, pois busca soluções inovadoras, promovendo a redução de custos e criando métodos mais eficientes

Públicado em 

05 mai 2025 às 01:58
Mercado Imobiliário

Colunista

Mercado Imobiliário

Benchmarking na Gestão Condominial cria métodos mais eficientes
Benchmarking na gestão condominial cria métodos mais eficientes Crédito: Shutterstock
Os avanços científicos e tecnológicos têm transformado a sociedade de diversas maneiras em múltiplos segmentos empresariais. Na gestão condominial, esses avanços modernizam sistemas e aumentam a produtividade dos processos de forma contínua.
No entanto, uma ferramenta de gestão antiga permanece relevante e necessária: o benchmarking. Este instrumento permite que gestores comparem processos e desempenhos, identificando melhores práticas para potencializar a eficiência operacional.
Essa prática, admirada por muitos administradores, pode e deve ser implementada em condomínios, pois busca soluções inovadoras, promovendo a redução de custos e criando métodos mais eficientes. De certa forma, o benchmarking já acontece em prédios residenciais e corporativos, por meio da troca de informações entre síndicos, moradores e administradoras sobre os serviços realizados, ainda que sem o reconhecimento formal dessa prática.
Para aprimorar esse processo, é importante que os gestores dos condomínios não apenas troquem informações, mas também mapeiem e criem métodos relacionados às ações discutidas. Ao analisarem as ações bem-sucedidas e aquelas que não funcionaram, poderão propor melhorias, aprimorando constantemente os serviços prestados.
As administradoras de condomínios, que gerenciam diferentes clientes, possuem as informações necessárias para aplicar o benchmarking. Por meio de sua atuação diária, elas identificam métodos mais eficientes e otimizam operações, como pessoal, preparação de balanços de contas, manutenção, serviços terceirizados e reparos realizados, comparação de custos com contratos fixos e tarifas bancárias, reduzindo, assim, despesas gerais.
Com essas melhorias, o principal beneficiado será quem paga a taxa de condomínio, pois a eficiência dos processos resultará em redução de custos. Outro aspecto a ser avaliado é o atendimento ao morador, seja por telefone ou presencialmente, buscando identificar qual método gerou maior satisfação.
Além disso, a condução de assembleias de moradores é uma das ações que pode ser otimizada. Ao comparar condomínios de diferentes estruturas e avaliar o perfil dos moradores, é possível realizar reuniões mais objetivas e eficazes. Os próprios moradores frequentemente identificam soluções práticas para questões diversas, e com observações simples, a condução das assembleias pode ser aprimorada.
O benchmarking nos condomínios é um processo contínuo, sempre aberto à inovação e à busca por melhorias.
Patricia Sperandio
"O benchmarking permite que gestores comparem processos e desempenhos, identificando melhores práticas para potencializar a eficiência operacional", afirma Patricia Crédito: Divulgação

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