A importância do benchmarking na gestão condominial

Benchmarking na gestão condominial cria métodos mais eficientes Crédito: Shutterstock

Os avanços científicos e tecnológicos têm transformado a sociedade de diversas maneiras em múltiplos segmentos empresariais. Na gestão condominial, esses avanços modernizam sistemas e aumentam a produtividade dos processos de forma contínua.

No entanto, uma ferramenta de gestão antiga permanece relevante e necessária: o benchmarking. Este instrumento permite que gestores comparem processos e desempenhos, identificando melhores práticas para potencializar a eficiência operacional.

Essa prática, admirada por muitos administradores, pode e deve ser implementada em condomínios, pois busca soluções inovadoras, promovendo a redução de custos e criando métodos mais eficientes. De certa forma, o benchmarking já acontece em prédios residenciais e corporativos, por meio da troca de informações entre síndicos, moradores e administradoras sobre os serviços realizados, ainda que sem o reconhecimento formal dessa prática.

Para aprimorar esse processo, é importante que os gestores dos condomínios não apenas troquem informações, mas também mapeiem e criem métodos relacionados às ações discutidas. Ao analisarem as ações bem-sucedidas e aquelas que não funcionaram, poderão propor melhorias, aprimorando constantemente os serviços prestados.

As administradoras de condomínios, que gerenciam diferentes clientes, possuem as informações necessárias para aplicar o benchmarking. Por meio de sua atuação diária, elas identificam métodos mais eficientes e otimizam operações, como pessoal, preparação de balanços de contas, manutenção, serviços terceirizados e reparos realizados, comparação de custos com contratos fixos e tarifas bancárias, reduzindo, assim, despesas gerais.

Com essas melhorias, o principal beneficiado será quem paga a taxa de condomínio, pois a eficiência dos processos resultará em redução de custos. Outro aspecto a ser avaliado é o atendimento ao morador, seja por telefone ou presencialmente, buscando identificar qual método gerou maior satisfação.

Além disso, a condução de assembleias de moradores é uma das ações que pode ser otimizada. Ao comparar condomínios de diferentes estruturas e avaliar o perfil dos moradores, é possível realizar reuniões mais objetivas e eficazes. Os próprios moradores frequentemente identificam soluções práticas para questões diversas, e com observações simples, a condução das assembleias pode ser aprimorada.

O benchmarking nos condomínios é um processo contínuo, sempre aberto à inovação e à busca por melhorias.