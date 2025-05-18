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Rituais

Cerimônia é poder: do Vaticano ao altar

Vaticano, com seus séculos de tradição, nos lembra de que cerimônias não são apenas formalidades — são linguagem

Públicado em 

18 mai 2025 às 14:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Igreja / Altar / Papa
Igreja Crédito: LIDERO/Shutterstock
A posse do novo Papa reacende o interesse global não apenas pela figura religiosa, mas pelos rituais que a cercam. O Vaticano, com seus séculos de tradição, nos lembra de que cerimônias não são apenas formalidades — são linguagem.
No centro dessa linguagem estão o protocolo e o cerimonial. O primeiro organiza a hierarquia: quem entra, quem fala, onde se senta. O segundo executa: dá forma, ritmo e emoção ao rito. Essa lógica está presente em diferentes esferas — da sacada de São Pedro à passarela de um casamento.
No Vaticano, tudo comunica: a batina branca, o gesto da bênção, o silêncio entre palavras. Assim como em uma posse presidencial ou em um evento corporativo, cada detalhe tem função simbólica. Em um casamento, por exemplo, a ordem dos padrinhos, a condução da noiva e o momento do beijo seguem uma narrativa cerimonial que dá sentido à ocasião.

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Mesmo na era digital, o cerimonial continua necessário. Ele marca transições, confere solenidade e nos conecta ao que é maior do que o instante. Porque, no fundo, o ser humano não celebra apenas com palavras — ele celebra com rituais.
Porque os rituais não apenas marcam momentos, mas nos conectam ao que é eterno e ao que transcende o cotidiano.
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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