Veja quem são os jurados que vão definir a campeã do Carnaval de Vitória 2025

O carnaval é cultura, entretenimento, emoção, amor…e competição. As sete escolas do Grupo Especial do Carnaval de Vitória vão brilhar no Sambão do Povo no dia 22 de fevereiro, mas na quarta-feira seguinte todas estão com um único desejo: levantar o troféu de campeã. Neste ano, 27 profissionais atuarão como julgadores dos seguintes quesitos: enredo, alegorias e adereços, fantasia, mestre sala e porta-bandeira, comissão de frente, evolução, harmonia, bateria e samba-enredo. Nove deles são capixabas.
Em relação ao enredo, os jurados João Gustavo Melo, doutor e mestre em artes e graduado em Comunicação Social; Raphael Homem, formado em Jornalismo e Letras, e Lucas do Passos, licenciado em Letras e professor da Ufes; avaliarão a criatividade e a fidelidade das histórias contadas nas avenidas.
No quesito alegoria e adereços, José Antônio Rodrigues, especialista em carnaval, Thiago Lacerda, doutorando em História da Arte, e Jéssica Galon, mestra em Teoria e História da Arte, irão analisar a beleza, originalidade e execução das fantasias e carros alegóricos.
Quanto às fantasias, a avaliação ficará por conta de Mauricio de Paula, graduado em História e pós-graduado em Arte e Cultura, Gustavo Luiz dos Santos, formado em Medicina com especialização em carnaval, e Josué Vasconcelos, professor de Design de Moda, que avaliarão o impacto visual, a criatividade e a harmonia das fantasias.
No quesito mestre sala e porta-bandeira, Marcia Frey, bailarina e coreógrafa, Ruben Gabira, ator e bailarino, e Alana Felix, formada em Jornalismo e mestre em Culturas e Identidades Brasileiras, serão responsáveis por julgar a sincronia e a performance do primeiro casal de cada escola - os depois não contam ponto neste quesito.
As comissão de frentes serão julgada por Carla Soares, coreógrafa renomada, Amanda Correa, bailarina e coreógrafa de comissões de frente, e Liviane Pimenta, bailarina formada pela Royal Academy of Dance. Eles terão a missão de avaliar a inovação, a coreografia e a interação com o público.
Em relação à evolução, Marcos Guimarães, especialista em carnaval, André Camargo, professor de Língua Portuguesa e Jornalista, e Betina Miranda, pós-graduada em Dança e Consciência Corporal, farão a análise da organização e movimentação das escolas durante o desfile.
No quesito harmonia, essencial para o sucesso de uma apresentação, a avaliação será feita por Elmo Evangelista, compositor e carnavalesco, Tiago Ribeiro, doutor em Artes, e Walter Bacildo, regente da Orquestra Acadêmica do Instituto Federal do Espírito Santo, que vão medir a sintonia e a interação entre os componentes da escola.
Já no quesito bateria, Nelson Pestana, percussionista com mais de 40 anos de carreira, Léo de Paula, percussionista e compositor, e Walter Honorato, ex-integrante da bateria da Imperatriz Leopoldinense e jurado de longa data, serão os responsáveis por julgar a batida das escolas.
Por fim, o quesito samba-enredo terá a avaliação de Marcos Monteiro, doutor em Educação, Sandro Carvalho, pesquisador e enredista, e Potiguara Menezes, músico, compositor e arranjador, que irão analisar a qualidade e a mensagem transmitida pelo samba que embala os desfiles.
Veja quem são os jurados, divididos por quesito:
ENREDO
- José Antônio Rodrigues
- Raphael Homem
- Lucas do Passos
ALEGORIAS & ADEREÇOS
- José Antônio Rodrigues
- Thiago Lacerda
- Jéssica Galon
FANTASIA
- Mauricio de Paula
- Gustavo Luiz dos Santos
- Josué Vasconcelos
MESTRE SALA E PORTA BANDEIRA
- Marcia Frey
- Ruben Gabira
- Alana Felix
COMISSÃO DE FRENTE
- Carla Soares
- Amanda Correa
- Liviane Pimenta
EVOLUÇÃO
- Marcos Guimarães
- André Camargo
- Betina Miranda
HARMONIA
- Elmo Evangelista
- Tiago Ribeiro
- Walter Bacildo
BATERIA
- Nelson Pestana
- Léo de Paula
- Walter Honorato
SAMBA-ENREDO
- Marcos Monteiro
- Sandro Carvalho
- Potiguara Menezes
Confira a ordem dos desfiles do Carnaval de Vitória 2025
Grupo A — 21 de fevereiro
- Rosas de Ouro
- Império de Fátima
- Mocidade da Praia
- Independente de Eucalipto
- Andaraí
- Independentes de São Torquato
- Pega no Samba
Grupo Especial — 22 de fevereiro
- Unidos de Jucutuquara
- Chegou o Que Faltava
- Unidos da Piedade
- Mocidade Unida da Glória (MUG)
- Novo Império
- Independente de Boa Vista
- Imperatriz do Forte
Grupo B — 23 de fevereiro
- Unidos de Barreiros
- Mocidade Serrana
- Tradição Serrana
- Chega Mais
- União Jovem de Itacibá