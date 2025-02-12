Veja quem são os jurados que vão definir a campeã do Carnaval de Vitória 2025

Sambão do Povo lotado durante desfile do Carnaval de Vitória Crédito: TV Gazeta/Reprodução

Grupo Especial do vão brilhar no Sambão do Povo no dia 22 de fevereiro, mas na quarta-feira seguinte todas estão com um único desejo: levantar o troféu de campeã. Neste ano, 27 profissionais atuarão como julgadores dos seguintes quesitos: enredo, alegorias e adereços, fantasia, mestre sala e porta-bandeira, comissão de frente, evolução, harmonia, bateria e samba-enredo. Nove deles são capixabas. O carnaval é cultura, entretenimento, emoção, amor…e competição. As sete escolas do Carnaval de Vitória vão brilhar no Sambão do Povo no dia 22 de fevereiro, mas na quarta-feira seguinte todas estão com um único desejo: levantar o troféu de campeã. Neste ano, 27 profissionais atuarão como julgadores dos seguintes quesitos:. Nove deles são capixabas.

Em relação ao enredo, os jurados João Gustavo Melo, doutor e mestre em artes e graduado em Comunicação Social; Raphael Homem, formado em Jornalismo e Letras, e Lucas do Passos, licenciado em Letras e professor da Ufes; avaliarão a criatividade e a fidelidade das histórias contadas nas avenidas.

No quesito alegoria e adereços, José Antônio Rodrigues, especialista em carnaval, Thiago Lacerda, doutorando em História da Arte, e Jéssica Galon, mestra em Teoria e História da Arte, irão analisar a beleza, originalidade e execução das fantasias e carros alegóricos.

Quanto às fantasias, a avaliação ficará por conta de Mauricio de Paula, graduado em História e pós-graduado em Arte e Cultura, Gustavo Luiz dos Santos, formado em Medicina com especialização em carnaval, e Josué Vasconcelos, professor de Design de Moda, que avaliarão o impacto visual, a criatividade e a harmonia das fantasias.

No quesito mestre sala e porta-bandeira, Marcia Frey, bailarina e coreógrafa, Ruben Gabira, ator e bailarino, e Alana Felix, formada em Jornalismo e mestre em Culturas e Identidades Brasileiras, serão responsáveis por julgar a sincronia e a performance do primeiro casal de cada escola - os depois não contam ponto neste quesito.

As comissão de frentes serão julgada por Carla Soares, coreógrafa renomada, Amanda Correa, bailarina e coreógrafa de comissões de frente, e Liviane Pimenta, bailarina formada pela Royal Academy of Dance. Eles terão a missão de avaliar a inovação, a coreografia e a interação com o público.

Em relação à evolução, Marcos Guimarães, especialista em carnaval, André Camargo, professor de Língua Portuguesa e Jornalista, e Betina Miranda, pós-graduada em Dança e Consciência Corporal, farão a análise da organização e movimentação das escolas durante o desfile.

No quesito harmonia, essencial para o sucesso de uma apresentação, a avaliação será feita por Elmo Evangelista, compositor e carnavalesco, Tiago Ribeiro, doutor em Artes, e Walter Bacildo, regente da Orquestra Acadêmica do Instituto Federal do Espírito Santo, que vão medir a sintonia e a interação entre os componentes da escola.

Já no quesito bateria, Nelson Pestana, percussionista com mais de 40 anos de carreira, Léo de Paula, percussionista e compositor, e Walter Honorato, ex-integrante da bateria da Imperatriz Leopoldinense e jurado de longa data, serão os responsáveis por julgar a batida das escolas.

Por fim, o quesito samba-enredo terá a avaliação de Marcos Monteiro, doutor em Educação, Sandro Carvalho, pesquisador e enredista, e Potiguara Menezes, músico, compositor e arranjador, que irão analisar a qualidade e a mensagem transmitida pelo samba que embala os desfiles.

Veja quem são os jurados, divididos por quesito:

ENREDO

José Antônio Rodrigues

Raphael Homem

Lucas do Passos

ALEGORIAS & ADEREÇOS

José Antônio Rodrigues

Thiago Lacerda

Jéssica Galon

FANTASIA

Mauricio de Paula

Gustavo Luiz dos Santos

Josué Vasconcelos

MESTRE SALA E PORTA BANDEIRA

Marcia Frey

Ruben Gabira

Alana Felix

COMISSÃO DE FRENTE

Carla Soares

Amanda Correa

Liviane Pimenta

EVOLUÇÃO

Marcos Guimarães

André Camargo

Betina Miranda

HARMONIA

Elmo Evangelista

Tiago Ribeiro

Walter Bacildo

BATERIA

Nelson Pestana

Léo de Paula

Walter Honorato

SAMBA-ENREDO

Marcos Monteiro

Sandro Carvalho

Potiguara Menezes

Confira a ordem dos desfiles do Carnaval de Vitória 2025

Grupo A — 21 de fevereiro

Rosas de Ouro

Império de Fátima

Mocidade da Praia

Independente de Eucalipto

Andaraí

Independentes de São Torquato

Pega no Samba

Grupo Especial — 22 de fevereiro

Unidos de Jucutuquara

Chegou o Que Faltava

Unidos da Piedade

Mocidade Unida da Glória (MUG)

Novo Império

Independente de Boa Vista

Imperatriz do Forte