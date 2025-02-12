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Decisão

Veja quem são os jurados que vão definir a campeã do Carnaval de Vitória 2025

Nove capixabas estão entre os 27 jurados que vão bater o martelo e decidir a grande campeã do Carnaval de Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 12 de Fevereiro de 2025 às 17:43

Novo Império é a primeira a desfilar no Sambão do Povo
 Sambão do Povo lotado durante desfile do Carnaval de Vitória Crédito: TV Gazeta/Reprodução
O carnaval é cultura, entretenimento, emoção, amor…e competição. As sete escolas do Grupo Especial do Carnaval de Vitória vão brilhar no Sambão do Povo no dia 22 de fevereiro, mas na quarta-feira seguinte todas estão com um único desejo: levantar o troféu de campeã. Neste ano, 27 profissionais atuarão como julgadores dos seguintes quesitos: enredo, alegorias e adereços, fantasia, mestre sala e porta-bandeira, comissão de frente, evolução, harmonia, bateria e samba-enredo. Nove deles são capixabas.
Em relação ao enredo, os jurados João Gustavo Melo, doutor e mestre em artes e graduado em Comunicação Social; Raphael Homem, formado em Jornalismo e Letras, e Lucas do Passos, licenciado em Letras e professor da Ufes; avaliarão a criatividade e a fidelidade das histórias contadas nas avenidas.
No quesito alegoria e adereços, José Antônio Rodrigues, especialista em carnaval, Thiago Lacerda, doutorando em História da Arte, e Jéssica Galon, mestra em Teoria e História da Arte, irão analisar a beleza, originalidade e execução das fantasias e carros alegóricos.
Quanto às fantasias, a avaliação ficará por conta de Mauricio de Paula, graduado em História e pós-graduado em Arte e Cultura, Gustavo Luiz dos Santos, formado em Medicina com especialização em carnaval, e Josué Vasconcelos, professor de Design de Moda, que avaliarão o impacto visual, a criatividade e a harmonia das fantasias.
No quesito mestre sala e porta-bandeira, Marcia Frey, bailarina e coreógrafa, Ruben Gabira, ator e bailarino, e Alana Felix, formada em Jornalismo e mestre em Culturas e Identidades Brasileiras, serão responsáveis por julgar a sincronia e a performance do primeiro casal de cada escola - os depois não contam ponto neste quesito.
As comissão de frentes serão julgada por Carla Soares, coreógrafa renomada, Amanda Correa, bailarina e coreógrafa de comissões de frente, e Liviane Pimenta, bailarina formada pela Royal Academy of Dance. Eles terão a missão de avaliar a inovação, a coreografia e a interação com o público.
Em relação à evolução, Marcos Guimarães, especialista em carnaval, André Camargo, professor de Língua Portuguesa e Jornalista, e Betina Miranda, pós-graduada em Dança e Consciência Corporal, farão a análise da organização e movimentação das escolas durante o desfile.
No quesito harmonia, essencial para o sucesso de uma apresentação, a avaliação será feita por Elmo Evangelista, compositor e carnavalesco, Tiago Ribeiro, doutor em Artes, e Walter Bacildo, regente da Orquestra Acadêmica do Instituto Federal do Espírito Santo, que vão medir a sintonia e a interação entre os componentes da escola.
Já no quesito bateria, Nelson Pestana, percussionista com mais de 40 anos de carreira, Léo de Paula, percussionista e compositor, e Walter Honorato, ex-integrante da bateria da Imperatriz Leopoldinense e jurado de longa data, serão os responsáveis por julgar a batida das escolas.
Por fim, o quesito samba-enredo terá a avaliação de Marcos Monteiro, doutor em Educação, Sandro Carvalho, pesquisador e enredista, e Potiguara Menezes, músico, compositor e arranjador, que irão analisar a qualidade e a mensagem transmitida pelo samba que embala os desfiles.

Veja quem são os jurados, divididos por quesito:

ENREDO
  • José Antônio Rodrigues
  • Raphael Homem
  • Lucas do Passos
ALEGORIAS & ADEREÇOS
  • José Antônio Rodrigues
  • Thiago Lacerda
  • Jéssica Galon
FANTASIA
  • Mauricio de Paula
  • Gustavo Luiz dos Santos
  • Josué Vasconcelos
MESTRE SALA E PORTA BANDEIRA
  • Marcia Frey
  • Ruben Gabira
  • Alana Felix
COMISSÃO DE FRENTE
  • Carla Soares
  • Amanda Correa
  • Liviane Pimenta
EVOLUÇÃO
  • Marcos Guimarães
  • André Camargo
  • Betina Miranda
HARMONIA
  • Elmo Evangelista
  • Tiago Ribeiro
  • Walter Bacildo
BATERIA
  • Nelson Pestana
  • Léo de Paula
  • Walter Honorato
SAMBA-ENREDO
  • Marcos Monteiro
  • Sandro Carvalho
  • Potiguara Menezes

Confira a ordem dos desfiles do Carnaval de Vitória 2025

Grupo A — 21 de fevereiro
  • Rosas de Ouro
  • Império de Fátima
  • Mocidade da Praia
  • Independente de Eucalipto
  • Andaraí 
  • Independentes de São Torquato 
  • Pega no Samba
Grupo Especial — 22 de fevereiro
  • Unidos de Jucutuquara
  • Chegou o Que Faltava
  • Unidos da Piedade 
  • Mocidade Unida da Glória (MUG)
  • Novo Império
  • Independente de Boa Vista
  • Imperatriz do Forte
Grupo B —  23 de fevereiro
  • Unidos de Barreiros 
  • Mocidade Serrana 
  • Tradição Serrana 
  • Chega Mais 
  • União Jovem de Itacibá

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