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Moda

Veja cuidados com o glitter e a exposição ao sol no Carnaval

Dá para aproveitar a folia sem colocar a saúde da pele em risco nesta época do ano
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 12 de Fevereiro de 2025 às 16:30

A aplicação de glitter na maquiagem deve ser acompanhada por alguns cuidados para garantir a saúde da pele (Imagem: Kleber Cordeiro | Shutterstock)
A aplicação de glitter na maquiagem deve ser acompanhada por alguns cuidados para garantir a saúde da pele Crédito: Imagem: Kleber Cordeiro | Shutterstock
O Carnaval é um período de festa marcado por muita alegria, cores vibrantes e produções cheias de criatividade. A maquiagem é um dos elementos essenciais para compor os looks. Nesse contexto, o glitter é um dos produtos mais utilizados para dar um toque extra de glamour . No entanto, seu uso excessivo e a exposição prolongada ao sol podem impactar a saúde da pele.
“A maioria dos glitters tradicionais são feitos de plástico, podendo causar microlesões, irritações e alergias; podendo entupir os poros . Além disso, o sol em excesso acelera o envelhecimento da pele e pode trazer riscos mais sérios, como manchas e até câncer de pele”, explica a biomédica Dra. Mariana Eclissée.

Escolha produtos mais seguros para a pele

Para curtir a folia com segurança, a Dra. Mariana Eclissée recomenda optar por glitters biodegradáveis, iluminadores cremosos ou sombras brilhantes próprias para a pele. Outro cuidado essencial é a proteção solar: “o ideal é usar protetor com fator acima de 50 e reaplicar a cada duas horas. O protetor oral também pode ser um aliado, mas jamais substitui o protetor tópico”, afirma.
É essencial optar por cosméticos dermatologicamente testados e próprios para o rosto (Imagem: Vergani Fotografia | Shutterstock)
É essencial optar por cosméticos dermatologicamente testados e próprios para o rosto Crédito: Imagem: Vergani Fotografia | Shutterstock

Evite produtos inadequados no rosto

No Carnaval, a criatividade na maquiagem não tem limites, e muitas pessoas recorrem a produtos que não são ideais para a pele do rosto para alcançar um visual mais chamativo e colorido. No entanto, a Dra. Mariana Eclissée também alerta sobre o uso de produtos inadequados no rosto. “Protetores e hidratantes corporais podem conter fragrâncias e ingredientes que obstruem os poros, causando acne e irritações. Sempre escolha produtos específicos para cada área do corpo”, ressalta.

Removendo o glitter sem prejudicar a pele

E se você não abre mão do glitter tradicional, a dica da especialista é removê-lo corretamente. “Use demaquilante bifásico ou óleo vegetal para evitar agressões à pele. Depois, lave o rosto com um sabonete suave e neutro; finalize com um hidratante leve”, recomenda.
Por Adriana Quintairos

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