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Carnapari

Fotos: blocos e escolas de samba agitam o segundo dia de festa em Guarapari

Programação diversificada levou foliões de todas as idades às ruas, com destaque para o Bloco Papinha, neste domingo (2)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 03 de Março de 2025 às 13:27

O 'Carnapari', em Guarapari, animou os foliões neste domingo (2)
O 'Carnapari', em Guarapari, animou os foliões neste domingo (2) Crédito: Pedro Oliver
O segundo dia do Carnapari, neste domingo (2), manteve a animação e a organização da folia tanto nos bairros quanto na Avenida Joaquim da Silva Lima, no Centro de Guarapari. A programação diversificada levou foliões de todas as idades às ruas, com destaque para o Bloco Papinha, que abriu a festa com um grande desfile infantil.
A versão mirim do tradicional Papadefus foi um verdadeiro sucesso, reunindo famílias inteiras fantasiadas. Crianças, pais, avós e até animais de estimação marcaram presença na avenida, criando um ambiente alegre e seguro. A festa continuou à noite com os blocos Rama, Turma do Funil e Amigos da Fonte, que mantiveram a energia do público em alta.
O 'Carnapari', em Guarapari, animou os foliões neste domingo (2)
O 'Carnapari', em Guarapari, animou os foliões neste domingo (2) Crédito: Pedro Oliver
A programação de domingo também trouxe os primeiros desfiles das escolas de samba, com Guarapari Imperial e Acadêmicos JK encantando o público. As agremiações abordaram temáticas ligadas à cultura local, com homenagens aos pescadores e às tradições do mar, além de carros alegóricos que enriqueceram o desfile.
A segurança seguiu como um dos pontos altos do evento, sem registros de ocorrências graves na região central da folia. Turistas e moradores elogiaram a organização e estrutura do carnaval, reforçando a popularidade crescente do Carnapari no litoral capixaba.

'Carnapari', em Guarapari animou os foliões neste domingo (2)

Programação desta segunda-feira (3)

No terceiro dia de festa, a programação segue intensa, com blocos e desfiles espalhados pelo município. O circuito principal, na Avenida Joaquim da Silva Lima, receberá diversos blocos.
  • 18h: Bloco Vai na Fé
  • 20h: Bloco Turma do Funil
  • 21h: Bloco Olaria 2000
  • 23h: Desfiles das escolas de samba: Olaria Olariô e Juventude Muquiçaba
Além disso, os foliões poderão curtir as atrações em outros pontos da cidade, incluindo o Bloco Papadefus na Praia do Morro, a partir das 16h, e diversas manifestações carnavalescas nos bairros Perocão, Bacutia, Peracanga, Santa Mônica, Santa Rosa, Setiba, Bela Vista, Virtudes, Meaípe e Prainha de São Pedro. Abaixo a programação nos bairros.
O 'Carnapari', em Guarapari, animou os foliões neste domingo (2)
O 'Carnapari', em Guarapari, animou os foliões neste domingo (2) Crédito: Pedro Oliver

BLOCOS NOS BAIRROS - SEGUNDA (3)

  • Bloco Turma Do Funil – Praça Coronado – 13h até 17h
  • Bloco Papadefus – Praia Do Morro -16h até 20h    
  • Bloco Dos Pescadores – Perocão - 16h até 21h
  • Bloco Nóis Num Liga - Praia de Bacutia E Peracanga - 16h30 até 20h30
  • Bloco Caranguejo Valente - Santa Monica - 17h até 22h
  • Bloco Santa Rosa Folia - Santa Rosa - 17h até 20h
  • Bloco Superpoderosas – Setiba - 17h até 22h
  • Bloco Paredão do Índio - Bela Vista - 17h até 23h
  • Bloco Praia das Virtudes -18h até 23h
  • Bloco Carnavalesco Amigos do Candinho - Meaipe – 18h até 21h30
  • Bloco Esporte é Vida - Prainha São Pedro - 19h até 21h

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