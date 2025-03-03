Carnaval 2025: saiba os horários dos blocos e shows desta segunda-feira (2) no ES

Depois de um fim de semana intenso com blocos lotando as ruas no sábado (1) e no domingo (2), chegou a hora de conferir a programação desta segunda-feira (3). De Norte a Sul do Espírito santo, a folia continua com muita música, desde marchinhas tradicionais até axé, samba e batidas eletrônicas.
Com opções para todos os gostos, de bloquinhos familiares a grandes festas com shows nacionais, HZ reuniu os principais destaques do dia para você não perder nada do carnaval 2025 no ES.
CONCEIÇÃO DA BARRA
- BLOCOS DE RUA - CONCEIÇÃO DA BARRA
- Segunda-feira (3 de março), às 16h – Bloco Para-Rai
- Bloquinhos de Rua – Itaúnas
- Segunda-feira (3 de março) – Bloco Solte a Perereca
- PROGRAMAÇÃO MUSICAL
- PRAÇA DO JUIZ - CONCEIÇÃO DA BARRA
- 20h – Aeróbica
- 21h – Chapalove
- 23h – Agitu’S
- PRAÇA DA MATRIZ - CONCEIÇÃO DA BARRA
- 19h – Bandinha Oliveira Filho
- 20h – Ingrid Colares
- PRAIAS
- 12h – Explodesamba (Kaique)
- 12h – Diego Rodrigues (Escola João Bastos)
- ITAÚNAS
- 21h – Kely Muniz
LINHARES
- PONTAL DO IPIRANGA
- Segunda-feira (3 de março)
- 10h – Oficina Afrozumba (Palco Sunset)
- 15h30 – Mini Trio Bloco Pé na Cova (Avenidas do Balneário)
- 16h – Rafael Didu (Palco 360)
- 17h – DJ Jeef Ueda Corona Sunset (Palco Praia)
- 18h – Laura Viana (Trio Elétrico)
- 19h30 – Swing Bom (Palco Principal)
- 21h30 – Afrozumba (Trio Elétrico)
- 00h – Igor Lemos (DJ Palco Principal)
- 00h30 – João Victor e Vinicius (Palco Principal)
- REGÊNCIA
- Segunda-feira (3 de março)
- 15h30 – Trio Fubica (Ruas da Vila)
- 17h – Engessamba (Palco Farol)
- 18h30 – Trio Fubica
- 20h – Palminha da Mão
- 21h30 – DJ Lebarch
- 22h – Quebra e Samba
- 23h30 – DJ Lebarch
- 00h – Leonan
- POVOAÇÃO
- Segunda-feira (3 de março)
- 15h – STM (Palco Praia)
- 17h – Fanfarra
- 19h – Luiz Dias
- 20h30 – Swing do Love
- 22h – Hit Paredão
- 23h30 – DJ Fabio Tchucko
- 00h – Victor e Sander
SÃO MATEUS
- Praia de Guriri
- Segunda-feira (3 de março) - Falamansa
FUNDÃO
- PRAIA GRANDE
- Segunda-feira (3 de março)
- 11h – Musical Prateado
- 13h – Banda Auê
- 15h – Bloco da Melhor Idade
- 20h – Rodrigo Balla
- 22h – Dalzy Salles
VITÓRIA
- BLOCOS DE RUA
- Segunda-feira (3 de março)
- 8h às 14h - Bloco Voador - Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira Mar)
- 12h às 18h - Bloco Vai que Gama - Rua Gama Rosa
- 14h às 19h - Bloco Afro Coisas De Negres - Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira Mar)
- Circuito da Folia
- 19h - Marcus Rauta (puxada do trio)
- 20h - Cheiro Moreno (Sambão do Povo)
- 22h - Pique Novo (Sambão do Povo)
- EMBRAZADO VITÓRIA
- Segunda-feira (3 de março)
- Horário: a partir das 19h
- Atração: Bloco Macucos
- Local: Embrazado Vitória
VILA VELHA
- Segunda-feira (3 de março)
- Bloco Carnavalesco Samba Inclusives - Praia de Itaparica - Rua Vasco Coutinho - 13h às 18h
- Bloquinho Já Vali - Praia da Costa - Rua Rio Branco, cruzamento com Aquino Araújo - 13h30 às 18h
- Desfile do Bloco de Carnaval Infantil Canelinhas da Praia - Itapuã - Praça Agenor Moreira - 10h às 14h
- Programação cultural na Praça Pedro Valadares - Barra do Jucu - 9h às 15h / 10h: DJ XL / 12h30: Barratuque / 13h30: Batucada Surpresa / 9h: Bloco dos Arteiros - Canto do Barracão / 16h: Bloco Vaquinha, Mulinha e Mascarados - Final da Praoa do Barrão
- Trio elétrico com banda Siri de Tamanco, com saída do Kintal do Bloco Surpresa - Avenida Pereira Fidalgo
SERRA
- Sábado (1 de março) a terça-feira (4 de março)
- JACARAÍPE
- 17h – bloco Ratazanas: saída da praça do Pico do Barrote até a praça Encontro das Águas
- 18h às 23h – shows no trio: percurso na orla de Jacaraípe, com saída e retorno da Praça Encontro das Águas
- CARAPEBUS
- 18h às 23h – shows com trio elétrico, próximo à praça da praia de Carapebus
- BALNEÁRIO DE CARAPEBUS
- 18h às 23h – shows com trio elétrico na avenida Beira Mar
- BICANGA
- 18h às 23h – shows no trio elétrico na avenida Beira Mar
- MANGUINHOS
- 18h às 23h – shows no palco, próximo à banca de peixe
- NOVA ALMEIDA
- 18h às 23h – shows no trio elétrico na praça de Nova Almeida
- FEU ROSA
- 18h às 23h – shows no trio elétrico na praça de Feu Rosa
- BLOCOS DE RUA
- Segunda-feira (3 de março)
- 15h às 19h: Bloco Adrenalina – Castelândia
- 15h às 19h: Bloco Carapiranha – Praia de Carapebus
GUARAPARI
- BLOCOS NA AVENIDA JOAQUIM DA SILVA LIMA - CENTRO
- SEGUNDA (03 de março)
- Bloco Vai na Fé: 18h
- Bloco Turma do Funil: 20h
- Bloco Olaria 2000: 21h
- Escola de Samba Olaria Olariô: 23h
- Escola de Samba Juventude Muquiçaba: 0h30
- BLOCOS DE RUA NOS BAIRROS
- Segunda-feira (03 de março)
- Bloco Carnavalesco Amigos do Candinho - Meaipe: 18h às 21h30
- Bloco dos Pescadores - Perocão: 16h às 21h
- Bloco Nóis Num Liga - Praia de Bacutia e Peracanga: 16h30 às 20h30
- Bloco de Carnaval do Mex - Praia do Morro: 20h às 22h
- Bloco Caranguejo Valente - Santa Monica: 17h às 22h
- Bloco Superpoderosas - Setiba: 17h às 22h
- Bloco Praia das Virtudes: 18h às 23h
- Bloco Paredão do Índio - Bela Vista: 17h às 23h
- Bloco Esporte é Vida - Prainha São Pedro: 19h às 21h
- Bloco Santa Rosa Folia - Santa Rosa: 15h às 20h
- Bloco Turma do Funil - Praça Coronado: 13h às 17h
- Bloco Papadefus - Praia do Morro: 16h às 20h
ANCHIETA
- ANCHIETA SEDE
- Segunda - 03 de março
- 18h – Bloco Kepanagode (Campo De Anchieta)
- 19h – Bloco Hot Folia (Canta Galo)
- 20h – Bloco Kulto Paraguai (Em Frente À Banca De Revista)
- 22h - Show Com Talyta Salucci
- 0h - Banda Pele Morena
- IRIRI
- Segunda - 03 de março
- 13h30 – Banda De Marchinha Atrito Musical (Orla Da Costa Azul)
- 19h – Bloco Do Piru
- 21h – Show Com Grupo Sangue Bom
- 0h – Banda Neon 027
- CASTELHANOS
- Segunda - 03 de março
- 13h30 – Banda De Marchinha Ama
- 14h - Bloco Pega Lavado (Final Da Praia)
- 16h – Matinê
- 19h – Show Com Musical Prateado
- UBU
- Segunda - 3 de março
- 13h30 – Banda De Marchinha Folia De Amor
- 17h30 – Bloco Uburro Elétrico
- 20h – Show Com Rinnah E Banda
- 23h – Banda Capricho
- PRAIA DO COQUEIRO
- Segunda - 3 de março
- 13h30 – Banda De Marchinha Paz E Amor
PIÚMA
- Segunda-feira – 3 de março
- Praia do Portinho: 10h – Marchinha
- Praia de Itaputanga: 16h – Marchinha (Concentração Quiosque 36/37)
- Rua Principal Centro: 19h – Bloco do Mé com Leandro Berola
- Trio Elétrico (Saída do Restaurante D’Angelis): 17h – Beto Kauê
- Praça Dona Carmen: 20h – Banda Abadart / 22h – Banda Swing Battifun
MARATAÍZES
- Segunda-feira – 3 de março
- Bloco Pecado é Não Brincar (17h - 20h30)
- Saída: Quadra de Lagoa Dantas
- Chegada: Igreja Católica Lagoa Dantas
- Bloco Rua Primeiro Desmaio (17h - 19h)
- Blockids (17h30 - 20h)
- Saída: Praça em frente ao Praia Hotel
- Chegada: Praça Central
- Bloco Santa Rita Vai Quem Quer (19h - 21h)
- Saída: Câmara dos Vereadores
- Chegada: Praia Central
- Bloco Boi Olá (19h30 - 21h30)
- Saída: Atrás do Supermercado Navio
- Chegada: Praia Central
- Bloco das Piranhas Bairro Santa Teresa (20h - 22h)
- Saída: Em frente ao Bar do Beto
- Chegada: Praça Central
SANTA LEOPOLDINA
- Segunda-feira 3 de março
- 16h às 17h30: Bloquinho kids leopoldinense com a Banda de Marchinhas Leopoldinense (Praça da Independência)
- 17h30 às 19h30: Carnaval de rua com a Banda de Marchinhas Leopoldinense (Ruas da cidade)
- 19h30 às 23h: Carnaval de rua com a Banda Show Leopoldinense e desfile dos bonecos gigantes
- 23h às 2h: Banda Di Maré (Pátio de Festas)