  • Carnaval 2025: saiba os horários dos blocos e shows desta segunda-feira (2) no ES
Programação

Carnaval 2025: saiba os horários dos blocos e shows desta segunda-feira (2) no ES

HZ reuniu os principais destaques do dia para você não perder nada do carnaval de Norte a Sul do Estado
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 03 de Março de 2025 às 08:00

Falamansa
Falamansa estará no ES Crédito: Thiago Rodrigues
Depois de um fim de semana intenso com blocos lotando as ruas no sábado (1) e no domingo (2), chegou a hora de conferir a programação desta segunda-feira (3). De Norte a Sul do Espírito santo, a folia continua com muita música, desde marchinhas tradicionais até axé, samba e batidas eletrônicas.
Com opções para todos os gostos, de bloquinhos familiares a grandes festas com shows nacionais, HZ reuniu os principais destaques do dia para você não perder nada do carnaval 2025 no ES.

CONCEIÇÃO DA BARRA

  • BLOCOS DE RUA - CONCEIÇÃO DA BARRA
  • Segunda-feira (3 de março), às 16h – Bloco Para-Rai
  • Bloquinhos de Rua – Itaúnas
  • Segunda-feira (3 de março) – Bloco Solte a Perereca

  • PROGRAMAÇÃO MUSICAL
  • PRAÇA DO JUIZ - CONCEIÇÃO DA BARRA
  • 20h – Aeróbica
  • 21h – Chapalove
  • 23h – Agitu’S

  • PRAÇA DA MATRIZ - CONCEIÇÃO DA BARRA
  • 19h – Bandinha Oliveira Filho
  • 20h – Ingrid Colares

  • PRAIAS
  • 12h – Explodesamba (Kaique)
  • 12h – Diego Rodrigues (Escola João Bastos)

  • ITAÚNAS
  • 21h – Kely Muniz

LINHARES

  • PONTAL DO IPIRANGA
  • Segunda-feira (3 de março)
  • 10h – Oficina Afrozumba (Palco Sunset)
  • 15h30 – Mini Trio Bloco Pé na Cova (Avenidas do Balneário)
  • 16h – Rafael Didu (Palco 360)
  • 17h – DJ Jeef Ueda Corona Sunset (Palco Praia)
  • 18h – Laura Viana (Trio Elétrico)
  • 19h30 – Swing Bom (Palco Principal)
  • 21h30 – Afrozumba (Trio Elétrico)
  • 00h – Igor Lemos (DJ Palco Principal)
  • 00h30 – João Victor e Vinicius (Palco Principal)

  • REGÊNCIA
  • Segunda-feira (3 de março)
  • 15h30 – Trio Fubica (Ruas da Vila)
  • 17h – Engessamba (Palco Farol)
  • 18h30 – Trio Fubica
  • 20h – Palminha da Mão
  • 21h30 – DJ Lebarch
  • 22h – Quebra e Samba
  • 23h30 – DJ Lebarch
  • 00h – Leonan

  • POVOAÇÃO
  • Segunda-feira (3 de março)
  • 15h – STM (Palco Praia)
  • 17h – Fanfarra
  • 19h – Luiz Dias
  • 20h30 – Swing do Love
  • 22h – Hit Paredão
  • 23h30 – DJ Fabio Tchucko
  • 00h – Victor e Sander

SÃO MATEUS

  • Praia de Guriri
  • Segunda-feira (3 de março) - Falamansa

FUNDÃO

  • PRAIA GRANDE  
  • Segunda-feira (3 de março)
  • 11h – Musical Prateado
  • 13h – Banda Auê
  • 15h – Bloco da Melhor Idade
  • 20h – Rodrigo Balla
  • 22h – Dalzy Salles

VITÓRIA

  • BLOCOS DE RUA
  • Segunda-feira (3 de março)
  • 8h às 14h - Bloco Voador - Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira Mar)
  • 12h às 18h - Bloco Vai que Gama - Rua Gama Rosa
  • 14h às 19h - Bloco Afro Coisas De Negres - Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira Mar)
  • Circuito da Folia
  • 19h - Marcus Rauta (puxada do trio)
  • 20h - Cheiro Moreno (Sambão do Povo)
  • 22h - Pique Novo (Sambão do Povo)

  • EMBRAZADO VITÓRIA
  • Segunda-feira (3 de março)
  • Horário: a partir das 19h 
  • Atração: Bloco Macucos
  • Local: Embrazado Vitória

VILA VELHA

  • Segunda-feira (3 de março)
  • Bloco Carnavalesco Samba Inclusives - Praia de Itaparica - Rua Vasco Coutinho - 13h às 18h 
  • Bloquinho Já Vali - Praia da Costa - Rua Rio Branco, cruzamento com Aquino Araújo - 13h30 às 18h 
  • Desfile do Bloco de Carnaval Infantil Canelinhas da Praia - Itapuã - Praça Agenor Moreira - 10h às 14h
  • Programação cultural na Praça Pedro Valadares - Barra do Jucu - 9h às 15h / 10h: DJ XL / 12h30: Barratuque / 13h30: Batucada Surpresa / 9h: Bloco dos Arteiros - Canto do Barracão / 16h: Bloco Vaquinha, Mulinha e Mascarados - Final da Praoa do Barrão 
  • Trio elétrico com banda Siri de Tamanco, com saída do Kintal do Bloco Surpresa - Avenida Pereira Fidalgo

SERRA

  • Sábado (1 de março) a terça-feira (4 de março)
  • JACARAÍPE
  • 17h – bloco Ratazanas: saída da praça do Pico do Barrote até a praça Encontro das Águas
  • 18h às 23h – shows no trio: percurso na orla de Jacaraípe, com saída e retorno da Praça Encontro das Águas
  • CARAPEBUS
  • 18h às 23h – shows com trio elétrico, próximo à praça da praia de Carapebus
  • BALNEÁRIO DE CARAPEBUS
  • 18h às 23h – shows com trio elétrico na avenida Beira Mar
  • BICANGA
  • 18h às 23h – shows no trio elétrico na avenida Beira Mar
  • MANGUINHOS
  • 18h às 23h – shows no palco, próximo à banca de peixe
  • NOVA ALMEIDA
  • 18h às 23h – shows no trio elétrico na praça de Nova Almeida
  • FEU ROSA
  • 18h às 23h – shows no trio elétrico na praça de Feu Rosa

  • BLOCOS DE RUA
  • Segunda-feira (3 de março)
  • 15h às 19h: Bloco Adrenalina – Castelândia
  • 15h às 19h: Bloco Carapiranha – Praia de Carapebus
Banho de Mar à Fantasia de Manguinhos
Carnaval de Manguinhos Crédito: Ricardo Medeiros

GUARAPARI

  • BLOCOS NA AVENIDA JOAQUIM DA SILVA LIMA - CENTRO
  • SEGUNDA (03 de março)
  • Bloco Vai na Fé: 18h
  • Bloco Turma do Funil: 20h
  • Bloco Olaria 2000: 21h
  • Escola de Samba Olaria Olariô: 23h
  • Escola de Samba Juventude Muquiçaba: 0h30

  • BLOCOS DE RUA NOS BAIRROS
  • Segunda-feira (03 de março)
  • Bloco Carnavalesco Amigos do Candinho - Meaipe: 18h às 21h30
  • Bloco dos Pescadores - Perocão: 16h às 21h
  • Bloco Nóis Num Liga - Praia de Bacutia e Peracanga: 16h30 às 20h30
  • Bloco de Carnaval do Mex - Praia do Morro: 20h às 22h
  • Bloco Caranguejo Valente - Santa Monica: 17h às 22h
  • Bloco Superpoderosas - Setiba: 17h às 22h
  • Bloco Praia das Virtudes: 18h às 23h
  • Bloco Paredão do Índio - Bela Vista: 17h às 23h
  • Bloco Esporte é Vida - Prainha São Pedro: 19h às 21h
  • Bloco Santa Rosa Folia - Santa Rosa: 15h às 20h
  • Bloco Turma do Funil - Praça Coronado: 13h às 17h
  • Bloco Papadefus - Praia do Morro: 16h às 20h

ANCHIETA

  • ANCHIETA SEDE
  • Segunda - 03 de março
  • 18h – Bloco Kepanagode (Campo De Anchieta)
  • 19h – Bloco Hot Folia (Canta Galo)
  • 20h – Bloco Kulto Paraguai (Em Frente À Banca De Revista)
  • 22h - Show Com Talyta Salucci
  • 0h - Banda Pele Morena

  • IRIRI
  • Segunda - 03 de março
  • 13h30 – Banda De Marchinha Atrito Musical (Orla Da Costa Azul)
  • 19h – Bloco Do Piru
  • 21h – Show Com Grupo Sangue Bom
  • 0h – Banda Neon 027

  • CASTELHANOS
  • Segunda - 03 de março
  • 13h30 – Banda De Marchinha Ama
  • 14h - Bloco Pega Lavado (Final Da Praia)
  • 16h – Matinê
  • 19h – Show Com Musical Prateado

  • UBU
  • Segunda - 3 de março
  • 13h30 – Banda De Marchinha Folia De Amor
  • 17h30 – Bloco Uburro Elétrico
  • 20h – Show Com Rinnah E Banda
  • 23h – Banda Capricho

  • PRAIA DO COQUEIRO
  • Segunda - 3 de março
  • 13h30 – Banda De Marchinha Paz E Amor
Grupo Pele Morena
Grupo Pele Morena Crédito: Instagram/@pelemorenaoficial

PIÚMA

  • Segunda-feira – 3 de março
  • Praia do Portinho: 10h – Marchinha
  • Praia de Itaputanga: 16h – Marchinha (Concentração Quiosque 36/37)
  • Rua Principal Centro: 19h – Bloco do Mé com Leandro Berola
  • Trio Elétrico (Saída do Restaurante D’Angelis): 17h – Beto Kauê
  • Praça Dona Carmen: 20h – Banda Abadart / 22h – Banda Swing Battifun

MARATAÍZES

  • Segunda-feira – 3 de março
  • Bloco Pecado é Não Brincar (17h - 20h30)
  • Saída: Quadra de Lagoa Dantas
  • Chegada: Igreja Católica Lagoa Dantas

  • Bloco Rua Primeiro Desmaio (17h - 19h)
  • Blockids (17h30 - 20h)
  • Saída: Praça em frente ao Praia Hotel
  • Chegada: Praça Central

  • Bloco Santa Rita Vai Quem Quer (19h - 21h)
  • Saída: Câmara dos Vereadores
  • Chegada: Praia Central

  • Bloco Boi Olá (19h30 - 21h30)
  • Saída: Atrás do Supermercado Navio
  • Chegada: Praia Central

  • Bloco das Piranhas Bairro Santa Teresa (20h - 22h)
  • Saída: Em frente ao Bar do Beto
  • Chegada: Praça Central

SANTA LEOPOLDINA

  • Segunda-feira 3 de março
  • 16h às 17h30: Bloquinho kids leopoldinense com a Banda de Marchinhas Leopoldinense (Praça da Independência)
  • 17h30 às 19h30: Carnaval de rua com a Banda de Marchinhas Leopoldinense (Ruas da cidade)
  • 19h30 às 23h: Carnaval de rua com a Banda Show Leopoldinense e desfile dos bonecos gigantes
  • 23h às 2h: Banda Di Maré (Pátio de Festas)

