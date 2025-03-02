Regional da Nair arrasta multidão em Vitória e anima foliões até no mar

O Bloco Regional da Nair arrastou milhares de pessoas no Centro de Vitória, neste domingo de carnaval (2). Alegria, irreverência e uma Avenida Beira-Mar completamente tomada por foliões deram o tom da festa. A concentração começou às 8h, com saída às 10h.

Neste ano, um dos destaques foi um trio elétrico "turbinado", para garantir um melhor som durante todo o circuito.

A criatividade também pediu passagem. E não podia faltar fantasia da atriz Fernanda Torres com o Oscar, piratas, fadas, bailarinas, além de corpos pintados, muitos adereços de cabeça e o acessório indispensável por conta do calor: leques, de todas as formas e cores.

E a festa não se limitou à avenida. Diversas lanchas e barcos estavam próximos, com passageiros curtindo o carnaval dentro das embarcações e aproveitando o dia de sol em plena Baía de Vitória.