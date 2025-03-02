Regional da Nair, André Lellis e Puta Bloco animam a folia do domingo (2)

Blocos de rua
Maluco Beleza
Horário: 8h às 15h. Concentração: Rua Sete de Setembro. Veja a matéria completa dos blocos de rua na Grande Vitória aqui.
Regional da Nair
Horário: 8h às 14h. Concentração: Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira Mar).
Puta Bloco
Horário: 14h às 19h. Concentração: Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira Mar).
Circuito da Folia
Horário: 19h - Ton Oliver (puxada do trio) 20h - Emerson Xumbrega, 22h - Serjão Loroza. Onde: Sambão do Povo.
Bloco Banho de Mar e Unidos da Vovó
Em Ponta da Fruta - Avenida Espírito Santo, Rua Paraná e Rua Minas Gerais. Horário: 12h às 17h.
Bloco Unidos da Toca
Em Divino Espírito Santo e Itapuã, Vila Velha. Av. Professora Francelino Setúbal. Horário: 13h às 18h.
Bloco da Comunidade
Na Barra do Jucu, Vila Velha. Rua Vasco Coutinho, 264 (Barra Park). Horário: 15h às 18h.
Bloco Folia Saco Roxo
Em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha. Rua Itapemirim, Avenida Santa Leopoldina. Horário: 13h às 18h.
Programação cultural na Praça Pedro Valadares
Bloco Surpresa, na Barra do Jucu, Vila Velha. Horário: 9h às 20h. Programação contará com DJ XL, Jefinho Faraó e Funk Retrô, além de bloco da comunidade e bloco surpresa + teatro com alegorias e bonecos gigantes.
Trio elétrico com banda Siri de Tamanco
Com saída do Kintal do Bloco Surpresa. Avenida Anderssen Pereira Fidalgo - Barra do Jucu. Além de teatro carnavalesco com alegorias e bonecos gigantes. Horário: 15h às 18h.
Blocos na Avenida Joaquim da Silva Lima - Centro de Guarapari
Bloco Papinha: 16h. Bloco Rama: 20h. Bloco Turma do Funil: 21h. Bloco Amigos da Fonte: 22h. Escola de Samba Guarapari Imperial: 23h. Escola de Samba Acadêmicos JK: 00h30.
Blocos em Guarapari
Bloco Aero Bloco - Aeroporto (Rua José Ktoling): 17h às 23h. Bloco Carnavalesco Amigos do Candinho - Meaipe: 18h às 21h30. Bloco das Piranhas - Perocão: 17h às 22h. Bloco Nóis Num Liga - Praia de Bacutia e Peracanga: 16h30 às 20h30. Bloco Concentra Mais Não Sai - Praia do Morro: 20h às 22h. Bloco The Cow - Praia do Morro: 18h às 21h. Bloco Dule - Praia Dule: 15h às 22h. Bloco Pirata's - Santa Monica: 16h às 21h. Bloco Resenha dos Amigos - Una: 18h às 23h. Bloco Praia das Virtudes: 18h às 23h. Bloco Paredão do Índio - Bela Vista: 18h às 23h. Bloco Pé de Cana - Kubitschek: 17h às 22h. Bloco Esporte é Vida - Prainha São Pedro: 19h às 21h. Bloco Santa Rosa Folia - Santa Rosa: 15h às 20h. Bloco Turma do Funil - Praça Coronado: 13h às 17h.
Santo Boteco - Santa Teresa
O que é? O Palco Colibri, na praça da cultura recebe marchinhas, MPB, axé e muito mais, trazendo uma mistura de ritmos para embalar a folia no Carnaval. De 28 de fevereiro a 4 de março. Na Praça da Cultural, em Santa Teresa. Evento gratuito.
Especial
Mauka Carnival - DubDogz
O que é? Festa eletrônica com DubDogz, Havi, Feww e Brahin. Horário: 12h. Endereço: Mauka Ocean Club - R. Des. Antônio José, s/n - Praia da Areia Preta, Anchieta. Ingressos: R$ 130 (meia) e R$ 260 (inteira), á venda no site da Zigtickets.
André Lellis
O que é? Cantor André Lellis se apresenta em São Mateus. Onde: Na Praia de Guriri. Gratuito.
Oscar 2025
Totalmente Premiadas
O que é? Festa de pop br, funk, divas premiadas, carna hits e transmissão do Oscar. Horário: A partir das 19h. Endereço: Fluente, Av. Saturnino Rangel Mauro, 505 - Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: 100 primeiros entram de graça até 21h, após R$ 30.
Baile do Oscar
O que é? Com Fátima e Sueli, Deofin 2B2 e Gabriela Brown. Projeção e comentários da cerimônia por DJ Tonico e Amon. Horário: 16h. Endereço: R. Sete de Setembro, 493 - Centro, Vitória. Ingressos: R$ 30, à venda no site da Zigtickets.
Watch Party do Oscars na Atlética Bar
O que é? Watch Party do Oscars com o Cacau vai rolar em parceria com o Atlética Bar, na Rua da Lama. Entrada aberta ao público. Endereço: Av. Alziro Zarur, 76 - Jardim da Penha, Vitória.
Festas e baladas
Amstel Vibes apresenta: Hajaxé
O que é? Festa que vai rolar do axé ao funk, com show do Xá da India, Jefinho Faraó e mais. Horário: 16h. Endereço: A Selva Rua Sete de Setembro, 493 - Centro, Vitória.
Clube do Samba + DJ ReLima
O que é? Festa com muito samba e música. Horário: 16h. Endereço: Brizz, Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: R$ 25, á venda no site da Zigtickets.
Carnaval Mex 2025
O que é? Festa com Leq Samba, Gustavo Venturim e DJ Big, a partir das 20h, no Mex Guarapari. Endereço: Rua Atenas, 134 - Praia do Morro, Guarapari. Ingressos: R$ 40 (pista) e R$ 60 (camarote), à venda no site da Zigtickets.
Carnaval Mex 2025
O que é? Festa com Leq Samba, Gustavo Venturim e DJ Big, a partir das 20h, no Mex Guarapari. Endereço: Rua Atenas, 134 - Praia do Morro, Guarapari. Ingressos: R$ 40 (pista) e R$ 60 (camarote), à venda no site da Zigtickets.
Cheers of the Samba
O que é? Festa de pagode no Repique Samba Lounge, com Glauco, Lleon, e D'Bem com a Vida. Horário: 17h. Endereço: Avenida Dante Michelini, 2400, Quiosque 07, Mata da Praia, Vitória.
Especial Carnaval
O que é? Festa com Cristian Santos, Fabrício R2P, Fabrini e DJ Yuri. Horário: 22h. Ingressos: R$ 30 (homens) e mulheres têm entrada gratuita. Open bar de 22h a 00h. Endereço: Avenida Estudante Jose Julio de Souza, s/n, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Música ao vivo
Carnaoca
O que é? Brasilidades com Trio Saveiros, na A Oca. Horário: 11h. Couvert: R$ 15. Endereço: Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória.
Paradise Sunset
O que é? Apresentação ao vivo de Mahat, Luiza Neves, Gabz e Veloso Sax. Horário: 14h. Funcionamento: das 10h às 20h. Endereço: Avenida José Miranda Machado, 345, Ilha do Boi, Vitória.
Circo
Circo Portugal
O que é? Após 25 anos, o Circo Portugal está de volta! Atrações inéditas e uma superestrutura com mais de 900 toneladas de equipamentos. Horário: 20h. Programação: Terça a sexta: 20h. Sábados: 15h, 17h30 e 20h. Domingos e feriados: 15h, 17h30 e 20h. Valores: a partir de R$ 30. Local: Shopping Vila Velha. Endereço: Av. Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha.
Exposições
Arte Naif
O que é? Exposição de Arte Naif de Erminda Breda. Horário: A partir das 18h30. Data: até 29 de março de 2025. Local: Pousada VilaZinha - Rua 23 de Maio, 120, Prainha, Vila Velha.
Exposição fotográfica: “Aqui começa o carnaval do Brasil”
Data: 14 de fevereiro a 4 de março Local: Boulevard Shopping Vila Velha, em Itaparica. Horário: 10h às 22h. Gratuito.
Museu das Ilusões
O que é? O Shopping Vila Velha recebe o Museu das Ilusões, que reafirma este paradigma e apresenta experiências divertidas, que brincam com o cérebro e a razão. Onde: Piso L2, próximo ao cinema. Quando: a partir de 20/02 Horário: de terça a sábado, das 10h às 22h, com entrada até às 21h; domingos e feriados, das 12h às 21h, com entrada até às 20h. Ingressos: R$ 80 inteira e R$ 40 meia-entrada. Valor promocional para Grupos e Famílias a partir de três pessoas ou mais: 3 pessoas: R$ 120, 4 pessoas: R$ 160, 5 pessoas: R$ 200, 6 pessoas: R$ 240,00. Ingressos: à venda na bilheteria e online pelo Sympla.
Diversão
WOW Park
O que é? Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos - R$ 59,90; 30 minutos - R$ 49,90. Endereço: Shopping Praia da Costa, Piso L3. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
O que é? Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Chão é Lava
O que é? Parque de diversões na praça de eventos do shopping. Data: todos os dias, até 2 de março. Valor: a partir de R$ 50 por 30 minutos. Horário: segunda a sábado de 10h as 22h; domingos e feriados de 13h as 21h. Local: shopping Moxuara, piso L2.
Circuito Galinha Pintadinha
O que é? Módulos infláveis e obstáculos sensoriais radicais, além da personagem gigante, com 5 metros de altura, mega piscina de bolinhas, games, área de pintura, corredor de elásticos, tapetes interativos, escorregadores e camas elásticas. Horário: Segunda a sábado: 10h às 22h; Domingo e feriados: 14h às 21h. Valor: a partir de R$ 50 por 30 minutos. Data: de 8 de janeiro a 2 de março. Local: Shopping Montserrat, Praça de Eventos, Piso L1.
Bailinho de Carnaval do Praia
O que é? Programação de Carnaval para as crianças com bailinho, bloco, desfile e oficinas temáticas. 17h – Oficina de tiara de carnaval; 17h30 - Brincadeiras Carnavalescas; 18h - Festa das bolhas; 18h30 - Bailinho com danças; 19h - Carnaval dos balões. Horário: a partir das 17h. Local: Shopping Praia da Costa, piso L1, em frente ao restaurante Pecorino. Gratuito.
Bloquinho do Mestre
O que é? Evento de Carnaval com desfile de fantasias, brincadeiras carnavalescas, oficinas temáticas e cortejo pelo mall com Bandinha de Fanfarra. Horário: 15h às 18h. Local: Shopping Mestre Álvaro, piso L3, concentração no Pátio. Ingressos: aberto ao público. Evento Gratuito.
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