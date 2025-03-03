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Até para flertar: leque é acessório queridinho dos foliões de Vitória

Os amantes do carnaval que se reuniram no Centro de Vitória para o Bloco Voador durante a manhã deste sábado podem comprovar: o leque foi necessário
Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 03 de Março de 2025 às 15:00

Leque é acessório queridinho dos foliões capixabas
Leque é acessório queridinho dos foliões capixabas Crédito: Carlos Alberto
Glitter, saia de tule, ombreiras coloridas…. Como em todo Carnaval, esses itens estiveram presentes na maioria dos trajes dos foliões capixabas. Mas, em um dia de verão com previsão de máxima de 33º, como é o caso desta segunda-feira (3), um acessório se tornou mais indispensável do que confete para aproveitar a folia: o leque.
Os amantes do carnaval que se reuniram no Centro de Vitória para o Bloco Voador durante esta manhã podem comprovar: ao som de muito axé - uma homenagem do bloco aos 40 anos de axé music no Brasil -, o leque serviu para afastar o calor, acenar para os amigos, vibrar com a música e até flertar.
Bloco voador, no Centro de Vitória, nesta segunda (2)
Bloco voador, no Centro de Vitória, nesta segunda (2) Crédito: Carlos Alberto
Um acessório obrigatório para o cabeleireiro William Benevides da Silva (31). “Nesse calor todo é um acessório indispensável para carnaval, para festa… Serve para refrescar, acenar e chamar o amigo. Pra flertar também dá certo”, brinca.
Nem mesmo fantasiada de diaba a bancária Karla Harckbart (49) conseguiu aguentar o calor. “Está muito quente, não está dando para aguentar. Ano passado, eu derreti. Esse ano, pensei: ‘tenho que levar um leque’. Nem pensei na moda, só queria me refrescar”, disse.
Quem também soube aproveitar o “hype” dos flertes foram os ambulantes. Matheus Cassiano (27) e o pai, Ivan Santos (60) viajaram antes da festa começar só para garantir a mercadoria. No terceiro dia de folia, eles calculam já ter vendido mais de mil reais. “Desde o ano passado estávamos procurando. Fomos comprar em São Paulo”, explicou o filho.
Os ambulantes Matheus Cassiano (27) e o pai, Ivan Santos (60)
Os ambulantes Matheus Cassiano (27) e o pai, Ivan Santos (60) Crédito: Carlos Alberto

Confira a galeria

Bloco Voador, no Centro de Vitória

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