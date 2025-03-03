Semana começa com previsão de chuva de Norte a Sul do ES

A segunda-feira (3) de carnaval tem previsão de chuva, “em alguns momentos do dia”, em todo o Espírito Santo, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).
De acordo com o Incaper, a umidade trazida pelos ventos costeiros é a responsável pelas pancadas de chuva que devem atingir os municípios capixabas, intercaladas com períodos de tempo aberto. A força dos ventos tende a diminuir ao longo do litoral.
Temperaturas por região
- De acordo com o Incaper, na Grande Vitória, a temperatura mínima é de 22 °C e amáxima de 33 °C.
- No Sul do Espírito Santo, nas áreas de menor altitude, a temperatura varia entre mínima de 22°C e máxima de 33°C. Já nas áreas mais elevadas, a mínima é de 17°C e a máxima de 27°C.
- Na Região Serrana, o clima fica mais ameno. Nas áreas de menor altitude, a temperatura varia entre mínima de 19°C e máxima de 29°C. Já nas áreas mais elevadas, a mínima é de 18°C e a máxima de 26°C.
- No Norte do Estado, a temperatura varia entre mínima de 23°C e máxima de 30°C.
- No Noroeste do Espírito Santo, nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 23 °C e máxima de 32 °C, sendo que, em Mantenópolis e em Alto Rio Novo, a mínima é de 22 °C e a máxima de 29 °C.