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Previsão do tempo

Semana começa com previsão de chuva de Norte a Sul do ES

De acordo com o Incaper, a umidade trazida pelos ventos costeiros é a responsável pelas pancadas de chuva que devem atingir os municípios capixabas

Publicado em 03 de Março de 2025 às 11:21

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

03 mar 2025 às 11:21
Chuva na Grande Vitória
Chuva na Avenida Francelina Setúbal, em Itapuã, Vila Velha nesta segunda-feira (3) Crédito: Carlos Alberto Silva
A segunda-feira (3) de carnaval tem previsão de chuva, “em alguns momentos do dia”, em todo o Espírito Santo, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).
De acordo com o Incaper, a umidade trazida pelos ventos costeiros é a responsável pelas pancadas de chuva que devem atingir os municípios capixabas, intercaladas com períodos de tempo aberto. A força dos ventos tende a diminuir ao longo do litoral.

Temperaturas por região 

  • De acordo com o Incaper, na Grande Vitória, a temperatura mínima é de 22 °C e amáxima de 33 °C. 
  • No Sul do Espírito Santo, nas áreas de menor altitude, a temperatura varia entre mínima de 22°C e máxima de 33°C. Já nas áreas mais elevadas, a mínima é de 17°C e a máxima de 27°C.
  • Na Região Serrana, o clima fica mais ameno. Nas áreas de menor altitude, a temperatura varia entre mínima de 19°C e máxima de 29°C. Já nas áreas mais elevadas, a mínima é de 18°C e a máxima de 26°C.
  • No Norte do Estado, a temperatura varia entre mínima de 23°C e máxima de 30°C.
  • No Noroeste do Espírito Santo, nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 23 °C e máxima de 32 °C, sendo que, em Mantenópolis e em Alto Rio Novo, a mínima é de 22 °C e a máxima de 29 °C.

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