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Em Cariacica

Suspeito de tráfico finge convulsão e pula de viatura para tentar fugir da PM no ES

Willians da Silva Vieira, de 31 anos, tentou escapar após a PM encontrar maconha na garagem da sua casa; os policiais conseguiram recapturá-lo

Publicado em 03 de Março de 2025 às 09:23

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

03 mar 2025 às 09:23
4ª Delegacia Regional de Cariacica, em Cariacica
Suspeitos foram conduzidos até a Delegacia Regional de Cariacica Crédito: Ricardo Medeiros
Após a Polícia Militar encontrar um quilo e meio de maconha na garagem da sua casa, o suspeito de tráfico de drogas Willians da Silva Vieira, de 31 anos, fingiu uma convulsão cerebral e tentou fugir, pulando da viatura em movimento. O caso foi registrado na noite deste domingo (2), no bairro Vila Independência, em Cariacica
Willians foi abordado no meio da rua após sair correndo quando policiais militares desembarcaram da viatura durante patrulhamento na região. Ele aparentava nervosismo e, segundo a PM, alegou que correu porque outras pessoas também o fizeram. A mulher do suspeito se aproximou e, ao ser questionada, disse que moravam perto dali. 
Os militares perguntaram se poderiam ir até a residência do casal e, com a autorização, entraram no local. Na garagem, encontraram cerca de 1,5 quilo de substância identificada como maconha e uma balança de precisão. Os dois seriam conduzidos para a delegacia, mas, após ser algemado, Williams caiu no chão, simulando uma convulsão — com baba e corpo rígido. Os PMs, então, retiraram a algema e o colocaram no banco de trás da viatura para levá-lo ao Pronto Atendimento de Alto Lage. 
No caminho, entretanto, o suspeito aproveitou para tentar escapar, pulando da viatura em movimento. A tentativa de fuga foi comunicada via rádio para outras equipes e, após realizado o cerco, Willians foi encontrado embaixo de um veículo estacionado na rua. 
Ele ainda foi levado para atendimento no PA, mas, conforme consta na ocorrência policial, o profissional que atendeu Willians classificou o episódio como simulação de convulsão. Da unidade de saúde, o suspeito foi levado para a Delegacia Regional de Cariacica. No trajeto, deu chutes no cofre da viatura, causando danos. Ele foi autuado por tráfico e vandalismo e, depois, conduzido ao presídio. Segundo a Polícia Civil, a mulher, de 28 anos, foi conduzida apenas na condição de testemunha.

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