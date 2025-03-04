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Carnapari

Escolas de samba encerram desfiles com avenida lotada em Guarapari

Segundo o prefeito de Guarapari, Rodrigo Borges, o município recebeu mais de 600 mil visitantes durante os dias de festa; veja fotos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 04 de Março de 2025 às 16:54

Bloco Olaria, em Guarapari
Bloco Olaria, em Guarapari Crédito: Pedro Oliver
O terceiro dia do “Carnapari”, como foi apelidado o carnaval de Guarapari,foi marcado pelo encerramento dos desfiles das escolas de samba, na noite desta segunda-feira (3). As agremiações arrastaram multidões ao circuito da folia na Avenida Joaquim da Silva Lima, no Centro da cidade. Os blocos seguem com tudo nesta terça-feira (4).
O pontapé inicial da terceira noite ficou por conta do Bloco Vai na Fé, formado por membros da comunidade católica local, que emocionou o público com seu cortejo cheio de energia e mensagens positivas. Em seguida, a tradicional Turma do Funil fez a festa dos foliões com marchinhas clássicas e o seu bordão oficial, ecoando pela avenida.
Bloco Vai na Fé, em Guarapari
Bloco Vai na Fé, em Guarapari Crédito: Pedro Oliver
Depois foi a vez do Bloco Olaria 2000, que incendiou o público com sua bateria pulsante e animação contagiante. Moradores entraram no clima jogando confetes e até água dos prédios, enquanto a pipoca vibrava com o desfile.

ENCERRAMENTO COM DESFILES GRANDIOSOS

O ponto alto da noite foi o desfile das duas últimas escolas de samba do Carnapari: a Olaria Olariô e a Juventude Muquiçaba. A Olaria Olariô trouxe um espetáculo vibrante e bem ensaiado, destacando sua força na competição. Já a Juventude Muquiçaba, uma das maiores e mais tradicionais agremiações da cidade, impressionou pelo tamanho e organização, levando cerca de uma hora para atravessar a avenida, com inúmeras alas e um trabalho impecável de enredo e fantasia.
A organização dos desfiles seguiu um novo esquema para garantir o fluxo da folia. O sistema de sirenes foi uma das novidades deste ano: a primeira alerta o público para esvaziar a avenida, enquanto a segunda marca o início do desfile. Cada escola teve um tempo cronometrado para evitar atrasos e garantir que os desfiles terminassem dentro do horário previsto.
Escola de Samba Olaria Olariô
Escola de Samba Olaria Olariô Crédito: Pedro Oliver
Segundo o prefeito de Guarapari, Rodrigo Borges, o município recebeu mais de 600 mil visitantes durante os dias de festa, o que movimentou diversos setores, como hotéis, restaurantes, quiosques e comércio em geral.
A festa segue nesta terça-feira (4) com mais atrações espalhadas por diversos bairros, incluindo blocos tradicionais e shows na Praia do Morro. Com um saldo positivo, o Carnapari 2025 reforça sua posição como um dos principais eventos do Espírito Santo, unindo tradição, organização e muita animação.

VEJA GALERIA

Veja como foi o terceiro dia do “Carnapari”, em Guarapari

PROGRAMAÇÃO DE TERÇA (4)

  • Na Avenida Joaquim da Silva Lima
  • Bloco Papinha 16h
  • Bloco Misses 19h
  • Bloco Central 20h
  • Bloco Rama 21h
  • Bloco Amigos da Fonte – 22h
  • Bloco Sururu 23h
  • Bloco Papadefus 00h

NOS BAIRROS

  • Bloco Santa Rosa Folia - Santa Rosa - 15h até 20h
  • Bloco Cuzcuz – Setiba - 15h30 até 19h
  • Bloco Pirata's - Santa Monica - 16h até 21h
  • Bloco dos Pescadores – Perocão - 16h até 21h
  • Bloco Carnavalesco Amigos do Candinho - Meaípe – 18h até 21h30
  • Bloco Praia das Virtudes -18h Até 23h
  • Bloco do Alair - Praia de Bacutia e Peracanga – 18h30 até 22h
  • Bloco Concentra Mais Não Sai - Praia do Morro - 20h até 22h

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