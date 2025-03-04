Escolas de samba encerram desfiles com avenida lotada em Guarapari

O terceiro dia do “Carnapari”, como foi apelidado o carnaval de Guarapari,foi marcado pelo encerramento dos desfiles das escolas de samba, na noite desta segunda-feira (3). As agremiações arrastaram multidões ao circuito da folia na Avenida Joaquim da Silva Lima, no Centro da cidade. Os blocos seguem com tudo nesta terça-feira (4).
O pontapé inicial da terceira noite ficou por conta do Bloco Vai na Fé, formado por membros da comunidade católica local, que emocionou o público com seu cortejo cheio de energia e mensagens positivas. Em seguida, a tradicional Turma do Funil fez a festa dos foliões com marchinhas clássicas e o seu bordão oficial, ecoando pela avenida.
Depois foi a vez do Bloco Olaria 2000, que incendiou o público com sua bateria pulsante e animação contagiante. Moradores entraram no clima jogando confetes e até água dos prédios, enquanto a pipoca vibrava com o desfile.
ENCERRAMENTO COM DESFILES GRANDIOSOS
O ponto alto da noite foi o desfile das duas últimas escolas de samba do Carnapari: a Olaria Olariô e a Juventude Muquiçaba. A Olaria Olariô trouxe um espetáculo vibrante e bem ensaiado, destacando sua força na competição. Já a Juventude Muquiçaba, uma das maiores e mais tradicionais agremiações da cidade, impressionou pelo tamanho e organização, levando cerca de uma hora para atravessar a avenida, com inúmeras alas e um trabalho impecável de enredo e fantasia.
A organização dos desfiles seguiu um novo esquema para garantir o fluxo da folia. O sistema de sirenes foi uma das novidades deste ano: a primeira alerta o público para esvaziar a avenida, enquanto a segunda marca o início do desfile. Cada escola teve um tempo cronometrado para evitar atrasos e garantir que os desfiles terminassem dentro do horário previsto.
Segundo o prefeito de Guarapari, Rodrigo Borges, o município recebeu mais de 600 mil visitantes durante os dias de festa, o que movimentou diversos setores, como hotéis, restaurantes, quiosques e comércio em geral.
A festa segue nesta terça-feira (4) com mais atrações espalhadas por diversos bairros, incluindo blocos tradicionais e shows na Praia do Morro. Com um saldo positivo, o Carnapari 2025 reforça sua posição como um dos principais eventos do Espírito Santo, unindo tradição, organização e muita animação.
VEJA GALERIA
Veja como foi o terceiro dia do “Carnapari”, em Guarapari
PROGRAMAÇÃO DE TERÇA (4)
- Na Avenida Joaquim da Silva Lima
- Bloco Papinha 16h
- Bloco Misses 19h
- Bloco Central 20h
- Bloco Rama 21h
- Bloco Amigos da Fonte – 22h
- Bloco Sururu 23h
- Bloco Papadefus 00h
NOS BAIRROS
- Bloco Santa Rosa Folia - Santa Rosa - 15h até 20h
- Bloco Cuzcuz – Setiba - 15h30 até 19h
- Bloco Pirata's - Santa Monica - 16h até 21h
- Bloco dos Pescadores – Perocão - 16h até 21h
- Bloco Carnavalesco Amigos do Candinho - Meaípe – 18h até 21h30
- Bloco Praia das Virtudes -18h Até 23h
- Bloco do Alair - Praia de Bacutia e Peracanga – 18h30 até 22h
- Bloco Concentra Mais Não Sai - Praia do Morro - 20h até 22h