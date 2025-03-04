Escolas de samba encerram desfiles com avenida lotada em Guarapari

Bloco Olaria, em Guarapari Crédito: Pedro Oliver

O terceiro dia do “Carnapari”, como foi apelidado o carnaval de Guarapari,foi marcado pelo encerramento dos desfiles das escolas de samba, na noite desta segunda-feira (3). As agremiações arrastaram multidões ao circuito da folia na Avenida Joaquim da Silva Lima, no Centro da cidade. Os blocos seguem com tudo nesta terça-feira (4).

O pontapé inicial da terceira noite ficou por conta do Bloco Vai na Fé, formado por membros da comunidade católica local, que emocionou o público com seu cortejo cheio de energia e mensagens positivas. Em seguida, a tradicional Turma do Funil fez a festa dos foliões com marchinhas clássicas e o seu bordão oficial, ecoando pela avenida.

Bloco Vai na Fé, em Guarapari Crédito: Pedro Oliver

Depois foi a vez do Bloco Olaria 2000, que incendiou o público com sua bateria pulsante e animação contagiante. Moradores entraram no clima jogando confetes e até água dos prédios, enquanto a pipoca vibrava com o desfile.

ENCERRAMENTO COM DESFILES GRANDIOSOS

O ponto alto da noite foi o desfile das duas últimas escolas de samba do Carnapari: a Olaria Olariô e a Juventude Muquiçaba. A Olaria Olariô trouxe um espetáculo vibrante e bem ensaiado, destacando sua força na competição. Já a Juventude Muquiçaba, uma das maiores e mais tradicionais agremiações da cidade, impressionou pelo tamanho e organização, levando cerca de uma hora para atravessar a avenida, com inúmeras alas e um trabalho impecável de enredo e fantasia.

A organização dos desfiles seguiu um novo esquema para garantir o fluxo da folia. O sistema de sirenes foi uma das novidades deste ano: a primeira alerta o público para esvaziar a avenida, enquanto a segunda marca o início do desfile. Cada escola teve um tempo cronometrado para evitar atrasos e garantir que os desfiles terminassem dentro do horário previsto.

Escola de Samba Olaria Olariô Crédito: Pedro Oliver

Segundo o prefeito de Guarapari, Rodrigo Borges, o município recebeu mais de 600 mil visitantes durante os dias de festa, o que movimentou diversos setores, como hotéis, restaurantes, quiosques e comércio em geral.

A festa segue nesta terça-feira (4) com mais atrações espalhadas por diversos bairros, incluindo blocos tradicionais e shows na Praia do Morro. Com um saldo positivo, o Carnapari 2025 reforça sua posição como um dos principais eventos do Espírito Santo, unindo tradição, organização e muita animação.

VEJA GALERIA

Veja como foi o terceiro dia do “Carnapari”, em Guarapari

PROGRAMAÇÃO DE TERÇA (4)

Na Avenida Joaquim da Silva Lima

Bloco Papinha 16h

Bloco Misses 19h

Bloco Central 20h

Bloco Rama 21h

Bloco Amigos da Fonte – 22h

Bloco Sururu 23h

Bloco Papadefus 00h

NOS BAIRROS