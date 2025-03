Experiência imersiva

Planetário móvel digital chega a Vila Velha com entrada gratuita

Sessões acontecem a cada 40 minutos e duram aproximadamente 30 minutos, com seis produções audiovisuais sobre astronomia e o cosmos

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 28 de fevereiro de 2025 às 18:15

Nave Planetária no ES Crédito: Matheus Matta

O primeiro planetário móvel totalmente digital do Brasil chega ao Espírito Santo, trazendo uma experiência inovadora para os amantes da astronomia. A exposição Nave Planetária será realizada gratuitamente no Shopping Praia da Costa, em Vila Velha, entre os dias 1º e 30 de março, proporcionando uma verdadeira viagem pelo Universo para visitantes de todas as idades. >

Com tecnologia de ponta, projeção Full HD e uma cúpula climatizada que acomoda até 25 pessoas por sessão, o planetário promete uma imersão completa no espaço. As sessões acontecem a cada 40 minutos e duram cerca de 30 minutos, com seis produções audiovisuais sobre astronomia e o cosmos.>

Planetário móvel Crédito: Matheus Matta

Entre os filmes apresentados, estão “Mundo Anelar”, “O Sol”, “De Volta à Lua”, “O Fantasma do Universo”, “Fronteiras e Da Terra” ao “Universo”, abordando desde a formação dos planetas até os mistérios do Big Bang.>

O evento acontece de segunda a sábado, das 10h às 22h, com a última sessão às 21h20, e aos domingos e feriados, das 11h às 21h, com a última sessão às 20h20. Para participar, os ingressos devem ser retirados gratuitamente pelo aplicativo do shopping.>

>

Além do público geral, escolas também poderão participar, oferecendo aos alunos uma maneira dinâmica e envolvente de aprender sobre o espaço. Para maior comodidade dos visitantes, o shopping disponibiliza estacionamento gratuito aos domingos e feriados.>

Nave Planetária Crédito: Matheus Matta

Confira as sinopses dos filmes:

Mundo Anelar - Esta viagem nos permitir estudar o extraordinário sistema planetário Gliese-581,e um dos poucos exoplanetas descobertos até́ agora orbitando dentro da zona de habitabilidade do seu sol mãe.





Esta viagem nos permitir estudar o extraordinário sistema planetário Gliese-581,e um dos poucos exoplanetas descobertos até́ agora orbitando dentro da zona de habitabilidade do seu sol mãe. O Sol - Descubra os segredos da nossa estrela neste espetáculo de planetário e experimente imagens nunca antes vistas da violenta superfície do Sol em formato fulldome imersivo.





Descubra os segredos da nossa estrela neste espetáculo de planetário e experimente imagens nunca antes vistas da violenta superfície do Sol em formato fulldome imersivo. De Volta a Lua - A primeira era da exploração espacial no final dos anos 1960 e início dos anos 1970. Vemos o que aquela era de sondas e orbitadores nos ensinou sobre o nosso vizinho mais próximo, incluindo a descoberta da origem, composição, estrutura da Lua e a acessibilidade das matérias-primas na sua superfície.





A primeira era da exploração espacial no final dos anos 1960 e início dos anos 1970. Vemos o que aquela era de sondas e orbitadores nos ensinou sobre o nosso vizinho mais próximo, incluindo a descoberta da origem, composição, estrutura da Lua e a acessibilidade das matérias-primas na sua superfície. O Fantasma do Universo - Este filme retrata vários estudos e testes científicos feito por físicos para desvendar esta matéria escura que existe no universo e a colisão de diferentes tipos de partículas.





Este filme retrata vários estudos e testes científicos feito por físicos para desvendar esta matéria escura que existe no universo e a colisão de diferentes tipos de partículas. Fronteiras - Uma expedição para descobrir que os limites são confusos. Giordano Bruno falou de mundos infinitos, Emmanuel Kant de universos insulares e da física moderna de multiversos. Só́ temos uma certeza: é o nosso conhecimento que tem fronteiras.





Uma expedição para descobrir que os limites são confusos. Giordano Bruno falou de mundos infinitos, Emmanuel Kant de universos insulares e da física moderna de multiversos. Só́ temos uma certeza: é o nosso conhecimento que tem fronteiras. Da Terra ao Universo - Esta impressionante viagem através do espaço e do tempo transmite, através de imagens e sons brilhantes, o Universo que a ciência nos revelou. Os espectadores podem deleitar-se com o esplendor dos mundos do Sistema Solares do nosso Sol escaldante. >

Nave Planetária. Crédito: Matheus Matta

SERVIÇO

Nave Planetária

Local: Shopping Praia da Costa

Shopping Praia da Costa Data: de 1° a 30 de março

de 1° a 30 de março Horários: de segunda a sábado, das 10h às 22h, sendo a última sessão iniciando às 21h20 / Domingos e feriados, das 11h às 21h, sendo a última sessão iniciando às 20h20

de segunda a sábado, das 10h às 22h, sendo a última sessão iniciando às 21h20 / Domingos e feriados, das 11h às 21h, sendo a última sessão iniciando às 20h20 Sessões: a cada 40 minutos.

a cada 40 minutos. Duração média de cada sessão: 30 minutos. São exibidos seis filmes diferentes

30 minutos. São exibidos seis filmes diferentes Ingressos: gratuitos. Podem ser retirados através do aplicativo do shopping Praia da Costa >

Este vídeo pode te interessar