Mercado de Cariacica ganha arte em homenagem a João Bananeira e Mochuara

Pintura que homenageia Mochuara e João Bananeira no Mercado de Cariacica Crédito: Rodrigo Gavini

Inaugurado na última segunda-feira (10), o Mercado Municipal de Cariacica foi decorado com um painel gigante que destaca dois ícones do folclore local: a história por trás do monte Mochuara e o personagem João Bananeira. As pinturas, com cerca de 20m², foram feitas pelo artista plástico cariaciquense Hiago Silva e ocupam uma parede inteira do local.

Uma das artes mostra a princesa indígena da tribo dos Botocudos, que se apaixonou por um guerreiro da tribo rival, os Temiminós. Pelo amor proibido, eles foram transformados em pedra. A linda princesa virou o monte Mochuara, de Cariacica , enquanto o guerreiro foi transformado no monte Mestre Álvaro, na Serra . Já a outra pintura retrata o personagem João Bananeira, que usa uma máscara e é coberto por folhas. Ele faz parte do folclore do município e é herança do período da escravidão, quando negros se cobriam para participar das festividades.

O artista responsável pelas obras destaca o orgulho em poder decorar o mercado da sua cidade. “Ter minha arte exposta no Mercado Municipal do município onde eu moro, nasci e fui criado é superimportante para mim, dada a importância do próprio local. Estar ali dentro, com todo o capricho que foi feita a arte, é um prazer muito grande”, afirma Silva.

Pintura que homenageia João Bananeira no Mercado de Cariacica Crédito: Rodrigo Gavini

Com 39 lojas e um restaurante já em funcionamento, o Mercado Municipal de Cariacica abre de segunda a sábado, das 8h às 18h, e aos domingos, das 8h às 14h. Os restaurantes vão funcionar todos os dias, de 11 às 22h.

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