Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Mercado de Cariacica ganha arte em homenagem a João Bananeira e Mochuara
Cultura do ES

Mercado de Cariacica ganha arte em homenagem a João Bananeira e Mochuara

Recém-inaugurado, espaço conta com um painel gigante que destaca dois ícones do folclore local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 13 de Março de 2025 às 09:01

Pintura que homenageia o Moxuara no Mercado de Cariacica
Pintura que homenageia Mochuara e João Bananeira no Mercado de Cariacica Crédito: Rodrigo Gavini
Inaugurado na última segunda-feira (10), o Mercado Municipal de Cariacica foi decorado com um painel gigante que destaca dois ícones do folclore local: a história por trás do monte Mochuara e o personagem João Bananeira. As pinturas, com cerca de 20m², foram feitas pelo artista plástico cariaciquense Hiago Silva e ocupam uma parede inteira do local.
Uma das artes mostra a princesa indígena da tribo dos Botocudos, que se apaixonou por um guerreiro da tribo rival, os Temiminós. Pelo amor proibido, eles foram transformados em pedra. A linda princesa virou o monte Mochuara, de Cariacica, enquanto o guerreiro foi transformado no monte Mestre Álvaro, na Serra. Já a outra pintura retrata o personagem João Bananeira, que usa uma máscara e é coberto por folhas. Ele faz parte do folclore do município e é herança do período da escravidão, quando negros se cobriam para participar das festividades.
O artista responsável pelas obras destaca o orgulho em poder decorar o mercado da sua cidade. “Ter minha arte exposta no Mercado Municipal do município onde eu moro, nasci e fui criado é superimportante para mim, dada a importância do próprio local. Estar ali dentro, com todo o capricho que foi feita a arte, é um prazer muito grande”, afirma Silva.
Pintura que homenageia João Bananeira no Mercado de Cariacica
Pintura que homenageia João Bananeira no Mercado de Cariacica Crédito: Rodrigo Gavini
Com 39 lojas e um restaurante já em funcionamento, o Mercado Municipal de Cariacica abre de segunda a sábado, das 8h às 18h, e aos domingos, das 8h às 14h. Os restaurantes vão funcionar todos os dias, de 11 às 22h.

Sobre o artista

Hiago Silva é um artista plástico natural de Cariacica, com 12 anos de trajetória na arte. Filho de artistas, foi influenciado desde cedo e teve sua primeira exposição e mural realizados em seu município natal. Seu trabalho se destaca pelo uso marcante de cores, texturas e contrastes, com foco em rostos figurativos. Já participou de mais de 30 exposições no estado e tem obras em países como França, Portugal, Espanha e Estados Unidos. Atualmente, dedica-se a retratos e murais por encomenda, tendo produzido trabalhos para personalidades como Glória Perez, Paulo André e Fabiano Menotti.

Veja Também

Pintura com ouro é encontrada no Teatro Carlos Gomes durante reforma

Mercado Municipal é inaugurado em Cariacica; veja horário de funcionamento

Mayari Jubini, a estilista de Cariacica que já vestiu Demi Lovato, Iza e Katy Perry

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Arte Cariacica Cultura
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mulher lendo rótulo de alimentos
Aprenda a ler rótulos de alimentos e fazer escolhas mais saudáveis
Imagem de destaque
Dor nas costas, partos difíceis, dentes apinhados e sinusites: os 'defeitos' evolutivos que questionam ideia do 'design inteligente' do corpo humano
Imagem BBC Brasil
Teerã jamais vai ceder o controle do Estreito de Ormuz, afirma alto político iraniano à BBC

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados