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Moda

3 tendências de unhas inspiradas na Páscoa

O período promete paletas em tons pastel, acabamentos metalizados e cores inspiradas no chocolate
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 02 de Abril de 2025 às 15:04

As unhas podem ser estilizadas para a Páscoa (Imagem: TanitaKo | Shutterstock)
As unhas podem ser estilizadas para a Páscoa Crédito: Imagem: TanitaKo | Shutterstock
Com a Páscoa se aproximando e as prateleiras recheadas de ovos de chocolate, a produção das unhas também ganha novas inspirações que celebram o espírito renovador da época. Com tons que vão muito além do tradicional coelhinho branco, este ano, a tendência promete paletas em tons pastel, acabamentos metalizados e perolados — e, claro, cores irresistíveis inspiradas no chocolate e no sofisticado mocha mousse, cor Pantone 2025.
Sempre atenta às tendências de estilo e às inovações do mercado, Daniele da Silva Gimenes Padilha,  manicure e instrutora do Instituto Embelleze Jaraguá do Sul, fala sobre como a data pode inspirar looks e abrir com charme a temporada outono-inverno. Confira!

1. Cores doces e delicadas

Tons pastéis são perfeitos para quem busca um visual romântico e divertido (Imagem: Darya Lavinskaya | Shutterstock)
Tons pastéis são perfeitos para quem busca um visual romântico e divertido Crédito: Imagem: Darya Lavinskaya | Shutterstock
Tons pastéis traduzem com delicadeza toda a doçura da Páscoa. “Os esmaltes em tonalidades de lavanda, azul-bebê, verde-menta e rosa-claro ganham espaço, evocando a suavidade dos confeitos que enfeitam os ovos de chocolate. São cores perfeitas para quem busca um visual romântico e divertido”, cita Daniele da Silva Gimenes Padilha.

2. Metalizados e perolados em alta

Tons metalizados e perolados em prateado, dourado e madrepérola são tendências para a ocasião (Imagem: Maviojelikiz | Shutterstock)
Tons metalizados e perolados em prateado, dourado e madrepérola são tendências para a ocasião Crédito: Imagem: Maviojelikiz | Shutterstock
A Páscoa também simboliza renovação — e o brilho surge como uma forte tendência para o momento. “Esmaltes metalizados e perolados em dourado, prateado e madrepérola trazem o glamour que as ocasiões especiais pedem. Para quem gosta de ousar, o glitter multicolorido é a pedida perfeita para remeter às embalagens coloridas dos ovos e acompanhar a brincadeira”, afirma a especialista.

3. O calor do chocolate e a tendência do mocha mousse

Esmaltes em tons de marrom ganham destaque durante a Páscoa (Imagem: Olena Rudo | Shutterstock)
Esmaltes em tons de marrom ganham destaque durante a Páscoa Crédito: Imagem: Olena Rudo | Shutterstock
Nada representa tanto a Páscoa quanto o chocolate — e essa inspiração também chega às unhas. Os tons de marrom, do mais claro ao mais escuro, ganham destaque nesta temporada por transmitirem elegância e sofisticação. A cor mocha mousse, aposta da Pantone para este ano, reforça essa tendência, com um tom de marrom suave e acolhedor, que também combina perfeitamente com a nova estação.
Segundo Daniele da Silva Gimenes Padilha, tonalidades como cacau, caramelo e chocolate amargo são ideais para quem prefere uma paleta neutra , mas com personalidade. “Esses tons ficam ainda mais refinados com detalhes dourados ou acabamento fosco. A ideia é ousar sem medo — afinal, renovar o visual também é uma forma de celebrar”, afirma.
Por Denyze Moreira

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