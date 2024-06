Festival de cerveja agita Vila Velha em clima de festa junina

O clima de "arraiá" chegou com tudo neste mês e um dos maiores festivais de cerveja do Estado aproveita o embalo para realizar mais uma edição junina, neste e no próximo fim de semana. É o Degusta Arraiá, que acontece de 6 a 9 de junho e também entre os dias 13 e 16/06, no estacionamento do Shopping Vila Velha, com entrada gratuita.



Participam do festival 12 marcas de cerveja artesanal, em sua maioria capixabas: Barba Ruiva, Alquimistas, Noi, Trarko, Ronchi, Azzurra, Mestra, Bigstep, Kingbier, Hood, Marlin Azul e Mythos.