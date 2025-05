Famosos

Marrone 'passa bem' após bater com a cabeça no palco em show, mas permanece internado

O cantor Marrone, da dupla com Bruno, teve seu quadro de saúde atualizado pela assessoria de imprensa na tarde deste domingo (11). Após cair e bater a cabeça no palco durante um show em Goiânia, na noite anterior, o sertanejo "passa bem" e segue internado em um hospital da capital goiana.>

No momento da queda, o show foi interrompido imediatamente, e Bruno apareceu bastante preocupado. Membros da equipe de produção prestaram os primeiros socorros e retiraram Marrone do palco.>

Após o incidente, Bruno usou as redes sociais para tranquilizar fãs e amigos. Ele afirmou que tudo não passou de um susto: "Está tudo certo com o Marrone. Ele caiu do palco e quase me matou do coração. Só levou uns pontinhos na testa. Conversou comigo aqui já, está tudo bem", disse o cantor.>