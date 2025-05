Para toda a família

Baixo Guandu recebe festival gratuito com shows, oficinas e feira criativa

Com line-up formado por nomes como Forró Bemtivi e Dayane Paixão, festival também terá oficinas, feira e programação inclusiva

Publicado em 12 de maio de 2025 às 09:00

Forró Bemtivi Crédito: Pedro Oliver

A cidade de Baixo Guandu, no noroeste capixaba, será palco de uma intensa celebração cultural nos dias 15 e 16 de maio, com a realização do Nosso Festival. O evento, que mistura música, arte e economia criativa, acaba de anunciar os nomes que completam a programação musical: Forró Bemtivi, Paulo Moreno e Maya Ribeiro se unem ao time de artistas que prometem agitar a Praça São Pedro durante os dois dias de festa.>

Esses três artistas se somam aos quatro já selecionados pela chamada pública “Nossos Artistas”, que mobilizou a comunidade em uma votação popular com quase mil votos. Virona 81, DJ KG, Igor do Forró e Dayane Paixão foram os nomes escolhidos diretamente pelo público e representam diferentes estilos e territórios culturais da região. Com isso, o festival fecha seu line-up com sete apresentações que evidenciam a diversidade da música capixaba e o protagonismo de talentos locais.>

Cantor Paulo Moreno fará show no "Nosso Festival" Crédito: Fhilipe Gonçalves

Mas o Nosso Festival vai além da música. A programação inclui oficinas criativas, intervenções artísticas, uma feira de economia criativa e uma área gastronômica com produtos locais. Tudo com entrada gratuita e uma proposta voltada para o fortalecimento da coletividade, da arte e da sustentabilidade.>

Realizado pela Molaa, com apoio da Reparação – Bacia do Rio Doce e da Prefeitura de Baixo Guandu, o evento aposta em um formato inclusivo e colaborativo. De acordo com os organizadores, é um festival que nasce do diálogo com a cidade e cada detalhe é pensado para valorizar os saberes locais, promover encontros e impulsionar a economia criativa regional.>

Serviço

Nosso Festival – Edição Baixo Guandu

Datas: 15 e 16 de maio de 2025

Horário: das 16h às 22h

Local: Praça São Pedro – Baixo Guandu (ES)

Mais informações: www.nossofestival.com.br >

