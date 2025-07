ES na telona

Homenagem e filmes capixabas: veja como foi a abertura do Festival de Cinema de Vitória

Em noite de teatro lotado, a atriz Verônica Gomes foi celebrada por sua trajetória no audiovisual; programação segue até 24 de julho com sessões gratuitas

Publicado em 20 de julho de 2025 às 08:16

Primeiro dia Festival de Cinema de Vitória 1 de 19

O mais tradicional evento do calendário audiovisual capixaba começou neste sábado (19), e a reportagem de HZ esteve presente no Sesc Glória para acompanhar todos os detalhes. Com o espaço completamente lotado, a programação de abertura do 32º Festival de Cinema de Vitória contou com a exibição de curtas e longas-metragens produzidos no Espírito Santo, além de um momento especial dedicado à homenageada da noite: a atriz, diretora e produtora Verônica Gomes.>

Os discursos da noite destacaram a importância do evento para o fortalecimento da cultura cinematográfica capixaba. Ao longo de suas edições, o evento se consolidou como uma vitrine essencial para que o público local conheça e reconheça a diversidade do audiovisual produzido no Espírito Santo. >

Nos últimos anos, esse cenário tem se ampliado ainda mais em virtude do crescimento da nova geração de cineastas e o fortalecimento das leis de incentivo, o que se reflete na edição deste ano: um número recorde de filmes capixabas integra a programação, com 28 produções do estado.>

Protagonista da noite

Verônica Gomes recebeu o Troféu Vitória em dia de homenagens Crédito: Melina Furlan/Vikki Dessaune

Emocionada ao receber a homenagem na noite de abertura, Verônica Gomes descreveu o momento como a consolidação de uma trajetória marcada pela persistência. “O espírito que eu sinto hoje nesse festival é o sentimento de não ter desistido”, afirmou a artista em entrevista à reportagem de HZ. >

>

Natural de Aracruz e formada em Jornalismo, Verônica destacou que o reconhecimento é também coletivo “Esse prêmio não é só meu. É um prêmio coletivo, porque trago comigo vários artistas juntos. E eu adoro esse festival”, declarou.>

Ao comentar o atual momento do audiovisual capixaba, Verônica ressaltou o crescimento expressivo das produções locais e o impacto das políticas públicas na formação e projeção dos novos realizadores.>

O Espírito Santo tem luz própria para o cinema

Para ela, o fortalecimento do curso de cinema da Ufes e os recursos viabilizados por leis como a Paulo Gustavo impulsionaram uma geração talentosa. “O Brasil está com um olhar voltado para o Espírito Santo. A gente vê filmes capixabas ganhando espaço e prêmios em festivais importantes, como Gramado e Tiradentes. É uma fase muito bonita de se viver.”>

A atriz, diretora e produtora Verônica Gomes recebeu o Troféu Vitória das mãos de seus dois filhos, num momento simbólico que selou a celebração de sua trajetória no audiovisual e seu compromisso com a cultura. >

Noite de abertura

Lethicia Ribeiro, gerente de Entretenimento da Rede Gazeta, reforça relacionamento entre festival e parceira Crédito: Melina Furlan/Vikki Dessaune

O palco foi compartilhado por nomes que representam os apoiadores do evento, reforçando a força coletiva que mantém vivo o mais tradicional festival do audiovisual capixaba.

>

Quem também esteve presente foi Lethicia Ribeiro, gerente de Entretenimento da Rede Gazeta, representando toda Rede que é parceira do festival desde sua primeira edição. Ela destacou o papel da emissora como aliada e fomentadora da cultura local. “A gente também pertence a esse ecossistema. A Rede Gazeta tem orgulho de caminhar ao lado dos produtores e do público que prestigia o cinema”, disse.>

Lethicia ainda revelou em primeira mão que, pela primeira vez, um filme capixaba será exibido na programação da Tela Quente, em uma parceria inédita com a Globo Filmes. A iniciativa, ainda em pré-produção, nasceu a partir da aproximação da emissora com produtores locais, abrindo portas para que o audiovisual do Espírito Santo alcance ainda mais visibilidade. “Queremos cada vez mais dar espaço, abrir janelas de exibição e mostrar o que está sendo feito por aqui”, afirmou.>

Após as homenagens e os discursos, os apresentadores da noite, os atores Lucas Leto e Thardelly Lima, anunciaram o início das sessões, que deram protagonismo total ao cinema capixaba. >

Exibição de curtas e longa capixaba no Sesc Glória Crédito: Melina Furlan/Vikki Dessaune

Após a premiação aconteceu a 14ª Mostra Foco Capixaba, que exibiu quatro curtas: Nosso Tempo a Sós (Júlio Costa), filmado em Guaçuí e Alegre; Castelos de Areia (Giuliana Zamprogno), feito a partir de fitas VHS de arquivo familiar encontradas 30 anos depois; A Última Sala (Gabriela Busato e Júlio Cesar), nascido dentro de uma disciplina da Ufes; e Os Cravos (Renan Amaral), adaptação de um conto do próprio diretor.>

Encerrando a noite, foi exibido o longa O Deserto de Akin, de Bernard Lessa, dentro da 15ª Mostra Competitiva Nacional de Longas. A produção, rodada em Nova Almeida, Aracruz, Vitória e Vila Velha, acompanha a trajetória de um médico cubano no Brasil durante o conturbado ano eleitoral de 2018. O diretor ainda contou que o filme será exibido comercialmente a partir do dia 31 de julho.>

Mais momentos

32º Festival de Cinema de Vitória | Crédito: Melina Furlan

A programação de sábado começou às 14h, na Sala Cariê Lindenberg, com a exibição do longa Margeado, de Diego Zon, dentro da Sessão Especial Longas Capixabas. Apresentada pelo ator Alexandre Barillari, a sessão contou com a presença da homenageada Verônica Gomes, que protagoniza o filme. Gravado em regiões afetadas pelo desastre do Rio Doce, o drama acompanha o impacto do rompimento de uma barragem em uma vila pesqueira. Após a exibição, houve um bate-papo com o diretor e a equipe do filme.>

Mais tarde, às 17h, Verônica foi o centro das atenções na coletiva da Homenageada Capixaba do festival, realizada no Hub ES+, na Praça Costa Pereira. O encontro, aberto ao público, também marcou o lançamento do Caderno de Homenagem, que reúne depoimentos e registros da trajetória da artista no cinema e na cultura capixaba.>

O Festival de Cinema de Vitória segue com programação até quinta-feira, dia 24 de julho, reunindo sessões de filmes, debates com realizadores, lançamentos e homenagens, incluindo Ney Matogrosso que estará presente no Festival. Ao longo da semana, o público poderá conferir uma variedade de mostras temáticas que evidenciam a diversidade do cinema brasileiro contemporâneo, com forte presença de produções capixabas e exibições gratuitas no Sesc Glória e em outros espaços do Centro de Vitória.>

SERVIÇO>

Domingo, 21/07 – 32º Festival de Cinema de Vitória

Debate com realizadores



Hotel Senac Ilha do Boi – 10h

Realizadores da 14ª Mostra Foco Capixaba e da 15ª Mostra Competitiva Nacional de Longas



Exibições no Sesc Glória (Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória)

Exibições no Sesc Glória (Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória)

Entrada gratuita

14h

15ª Mostra Quatro Estações – Sala Marien Calixte



10ª Mostra Mulheres no Cinema – Sala Cariê Lindenberg

16h

7ª Mostra Do Outro Lado – Sala Cariê Lindenberg



10ª Mostra Cinema e Negritude – Sala Marien Calixte

19h – Teatro Glória

29ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas



15ª Mostra Competitiva Nacional de Longas (filme Centro Ilusão, de Pedro Diógenes – CE, 85’)

>

