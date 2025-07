Competição

Festival de Cinema de Vitória: conheça os filmes vencedores da 32ª edição

Festival consagra produções de todo o Brasil com o Troféu Vitória e outros prêmios, destacando curtas e longas de forte impacto artístico e social

O 32º Festival de Cinema de Vitória anunciou, na noite desta quinta-feira (24), os vencedores do Troféu Vitória, além dos contemplados com o Prêmio Canal Brasil de Curtas e o Prêmio Sesc Glória. Ao longo de seis dias, o evento exibiu 90 filmes, 85 curtas e cinco longas, distribuídos em 11 mostras competitivas, traçando um panorama da produção audiovisual brasileira realizada entre 2024 e 2025.>

Entre os destaques, “Mambembe”, de Fábio Meira, levou o principal prêmio da 15ª Mostra Competitiva Nacional de Longas (júri técnico) e ainda recebeu o Prêmio Sesc Glória, que garante licenciamento por dois anos para exibição nos cinemas do Sesc Espírito Santo. >

No campo dos curtas, “Na Volta Eu Te Encontro”, de Urânia Munzanzu, foi eleito Melhor Filme pelo júri técnico na 29ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas, enquanto “Sola”, de Natália Dornelas, conquistou o público. O Prêmio Canal Brasil de Curtas ficou com o capixaba “A Invenção do Orum”, de Paulo Sena, que também recebeu R$ 15 mil.>