Ator mirim capixaba interpreta Cascão em “Maurício de Sousa - O Filme”

Lucas Duh, filho da atriz Therla Duarte, contou para HZ como foi dar vida ao seu personagem favorito da Turma da Mônica

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 11:30

Lucas Duh interpreta Cascão no longa "Maurício de Sousa O Filme" Crédito: Arquivo pessoal/Prime Video

Tem capixabinha na telona: Lucas Duh, de 11 anos, vai dar vida ao personagem Cascão em “Maurício de Sousa - O Filme”, que estreia no dia 23 de outubro nos cinemas de todo o Brasil. Filho da atriz Therla Duarte, o pequeno realizou o sonho de interpretar justamente o seu personagem preferido da Turma da Mônica.

HZ conversou com Lucas, que disse que recebeu a notícia da escalação na saída da escola. “A agência me mandou o texto, eu fiz. Não sabia se tinha passado e fiquei pensando nisso na aula. Quando saí, meus pais me buscaram e contaram que eu tinha passado. Da porta da minha escola”, contou.

Trecho do longa "Maurício de Sousa O Filme" Crédito: Reprodução/Youtube/Star Distribution Brasil

O filme foi gravado em 2022, quando Lucas ainda tinha 7 anos. Fã desde “criancinha”, como ele mesmo diz, Lucas carrega os gibis e almanaques na memória:

Eu era muito fã do Cascão. Gostava dele e do porquinho, da imaginação dele. Viver um pouquinho o personagem me deixou muito feliz

O processo de preparação misturou encontros presenciais e virtuais. “Fiz uma presencial com o elenco inteiro, o diretor e a preparadora de elenco... foi muito legal. Aprendi a jogar bolinha de gude - eu não sabia - e fiz muitos amigos. Fiquei amigo do Diego, que faz o Maurício de Sousa, e do Cebolinha”.

Lucas Duh ( Cascão), Arthur de Brito ( Cebolinha) e Diego Laumar ( Maurício de Sousa) Crédito: Arquivo pessoal

A aventura também rendeu a primeira viagem de Lucas ao Paraná. “Eu nunca tinha ido”, diz, ainda empolgado com a experiência de set e o encontro com colegas de cena. Para Therla Duarte, a participação do filho tem sabor duplo: passo importante na formação artística e lembrança afetiva para a família que cresceu lendo Turma da Mônica.

Lucas Duh e Mauro de Sousa nos bastidores do filme Crédito: Arquivo pessoal

Mais informações sobre o filme

Mauricio de Sousa, o mais importante quadrinista do Brasil, e como ele criou seus personagens mais famosos. Responsável por dar vida a figuras icônicas que marcaram gerações, o filme é protagonizado por Mauro Sousa, filho do artista. A produção acompanha a jornada de Mauricio desde a infância, passando pela descoberta e paixão pelos quadrinhos, até a invenção de uma carreira considerada impossível na época e suas aventuras para se sustentar e alcançar o sucesso profissional.

O ator capixaba Lucas Duh com a atriz Natália Lage Crédito: Arquivo pessoal

